핑크뮬리 보고 감귤도 따고… 가을 여행의 즐거움

큰사진보기 ▲제주의 표서해변붉게 물든 하늘, 바다와 현무암이 어우려져 아름다운 풍광을 자랑 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주 표선 현무암지대밀려오는 파도와 현무암 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주 표선 해변의 아침 산책로푸른 잔디밭 사이로 산책로가 이어지고, 야자수와 하얀 등대가 바다와 어우러진 길 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주 표선 해안 산책길 바닷바람을 맞으며 여유로운 시간을 보낼 수 있다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲핑크뮬리제주 서귀포시 휴애리 자연생활공원. 푸른 하늘과 흰 구름 아래 물결을 이루고 있는핑크뮬리 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲핑크뮬리제주 서귀포시 휴애리 자연생활공원. 푸른 하늘과 흰 구름 아래 물결을 이루고 있는핑크뮬리 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲핑크뮬리제주 서귀포시 휴애리 자연생활공원. 푸른 하늘과 흰 구름 아래 물결을 이루고 있는핑크뮬리 ⓒ 문운주 관련사진보기

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"우와, 정말 예쁘다!"

큰사진보기 ▲동물체험제주 서귀포시 휴애리 자연생활공원 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲감귤제주 서귀포시 휴애리 자연생활공원 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲감귤 수확 체험제주 서귀포시 휴애리 자연생활공원 감귤체험장. 관광객들이 감귤을 직접 따며 수확의 즐거움을 누린다. ⓒ 문운주 관련사진보기

"봉투에는 1 kg만 담아 가시고, 뱃속에는 마음껏 담아 가셔도 됩니다."

▲제주의 가을 제주 서귀포시 휴애리 자연생활공원에서 즐기는 가을 여행 문운주 관련영상보기

동쪽 하늘이 붉게 물들기 시작한다. 밤새 어둠에 잠겨 있던 바다가 서서히 깨어난다. 잔잔한 파도가 검은 현무암에 부딪히고, 하얀 포말을 남긴 채 물러간다. 바다를 향해 우뚝 선 하얀 등대가 아침 햇살을 맞는다.붉은 하늘과 푸른 바다, 검은 현무암이 하얀 등대와 어우러져 한 폭의 수채화를 그려낸다. 파도 소리에 귀를 기울이며 해안길을 걷는다. 바닷바람이 뺨을 스친다. 잠시 걸음을 멈추고 수평선을 바라본다. 제주의 하루가 이렇게 시작된다.해안가에는 크고 작은 현무암이 펼쳐져 있다. 바위 사이로 밀려든 바닷물이 작은 웅덩이를 이루고, 길섶에는 이름 모를 야생화가 피어 있다. 풀숲에서 고개를 내민 노란 꽃들이 발길을 붙잡는다. 거센 바닷바람에도 꿋꿋이 꽃을 피워낸 생명력이 놀랍다.걷다가 멈추고, 다시 걷는다. 햇살을 머금은 파도가 반짝이고, 바위틈의 작은 꽃 한 송이에도 눈길이 머문다. 서두를 이유가 없다. 천천히 걸으니 평소 지나치던 풍경까지 눈에 들어온다. 지난 16일, 제주에서 맞는 아침 산책의 즐거움이다.지난 17일, 2박 3일 제주 가족여행의 둘째 날이다. 표선 해변에서 아침 산책을 마치고 서귀포시 남원읍 휴애리 자연생활공원으로 향했다. 한라산 자락에 자리한 이곳은 꽃과 나무, 동물과 감귤밭이 어우러진 체험형 관광농원이다.휴애리가 자리한 신례리는 감귤 농업을 중심으로 살아온 제주 농촌 마을이다. 한때 감귤 산업으로 풍요를 누렸지만, 수입 과일 개방과 시장 환경의 변화로 어려움을 겪었다. 휴애리는 이러한 농촌에 관광과 체험을 접목한 공간이다. 감귤밭이 생산 공간을 넘어 관광자원으로 변신한 셈이다.휴애리(休愛里). 쉬고 사랑하는 마을이라는 이름도 정겹다. 마침 가을빛이 한창이다. 핑크뮬리가 분홍빛 물결을 이루고, 억새가 바람에 흔들린다. 동물 먹이 주기와 감귤 따기 체험도 기다린다.공원 안으로 들어서자 분홍빛 꽃밭이 시야를 가득 채운다. 가을 햇살을 받은 핑크뮬리가 바람에 살랑거린다. 멀리 한라산이 우뚝 솟아 있다. 푸른 산자락과 분홍빛 꽃밭이 어우러져 한 폭의 수채화를 보는 듯하다.여기저기서 감탄사가 터져 나온다. 관광객들은 발걸음을 멈추고 휴대전화를 꺼내 든다. 꽃밭 사이사이에 마련된 포토존마다 사진을 찍으려는 사람들로 분주하다. 가족끼리, 연인끼리 서로 자리를 양보하며 사진을 찍어주는 모습도 정겹다.꽃밭 가까이 다가간다. 가느다란 줄기 끝에 달린 분홍빛 꽃이 솜털처럼 부드럽다. 바람이 스칠 때마다 꽃들이 한쪽으로 몸을 기울인다. 햇살을 받는 방향에 따라 연분홍에서 짙은 분홍으로 색감도 달라진다.우리 가족도 꽃밭에 서서 추억을 남긴다. 특별한 포즈를 취할 필요도 없다. 꽃을 배경으로 나란히 서서 웃는 것만으로 충분하다.바다와 오름, 곶자왈이 제주의 자연을 보여준다면, 핑크뮬리는 가을 여행에 화사한 색채를 더한다. 꽃밭을 거닐며 가족과 함께 웃고 사진을 찍는다. 여행이 주는 즐거움은 멀리 있지 않다. 함께 걷고, 같은 풍경을 바라보는 이 순간이 오래도록 기억에 남을 듯하다.분홍빛 꽃밭을 뒤로하고 동물체험장으로 향했다. 이번에는 꽃 대신 동물들이 발길을 붙잡는다. 먹이를 들고 다가가자 동물들이 하나둘 고개를 내민다. 미니돼지들은 종종걸음으로 몰려들고, 염소와 조랑말은 울타리 너머로 목을 길게 뻗는다. 먹이를 건네는 아이들의 얼굴에 웃음꽃이 핀다.동물을 가까이서 보고 직접 먹이를 주는 색다른 체험이다. 먹이를 받아먹는 모습이 귀엽다. 아이들은 신이 나서 이리저리 뛰어다니고, 어른들도 그 모습을 지켜보며 웃는다.동물체험은 단순한 구경에 그치지 않는다. 동물의 움직임을 관찰하고 먹이를 건네며 생명의 온기를 가까이 느끼는 시간이다. 아이들에게는 자연학습의 기회이고, 어른들에게는 잠시 동심으로 돌아가는 즐거움이다.꽃을 감상하며 눈이 즐거웠다면, 동물체험장에서는 웃음이 끊이지 않는다. 휴애리에서 누리는 또 하나의 재미다.휴애리 여행의 마지막은 감귤 따기 체험이다. 감귤밭으로 들어서자 노랗게 익은 감귤이 주렁주렁 매달려 있다. 초록빛 잎사귀 사이로 얼굴을 내민 열매들이 탐스럽다.체험장 입구에서 가위와 1 kg짜리 봉투를 나눠준다. 직접 딴 감귤을 담아 가져갈 수 있다. 안내하는 직원의 말이 재미있다.웃음이 터진다. 가져갈 수 있는 양은 정해져 있지만, 현장에서는 얼마든지 맛볼 수 있다는 이야기다.감귤나무 사이를 걸으며 잘 익은 열매를 고른다. 가위로 꼭지를 자르자 감귤 하나가 손안에 들어온다. 껍질을 벗겨 한 조각 입에 넣는다. 새콤달콤한 과즙이 입안 가득 퍼진다. 나무에서 갓 딴 감귤이라 그런지 맛이 더욱 특별하다.외국인 관광객들도 눈에 띈다. 감귤을 따고, 사진을 찍고, 수확하는 모습을 영상에 담는다. 저마다 체험의 재미에 푹 빠져 있다. 우리 가족도 열매를 고르고 따는 사이 봉투가 금세 묵직해진다.감귤은 제주의 대표적인 농산물이다. 휴애리는 감귤 농업에 관광을 접목해 새로운 가치를 만들어내는 공간이다. 관광객에게는 제주 농촌을 가까이 만나는 기회이기도 하다.감귤이 담긴 봉투를 들고 농장을 나섰다. 아침에는 바다를 걷고, 낮에는 꽃과 동물을 만나고 감귤도 땄다. 서두르지 않아 더 많은 것을 보고 느낀 하루다. 봉투에는 감귤을, 마음에는 가족과 함께한 제주의 가을을 담았다.