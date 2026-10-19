동남아 거점 도박사이트 188개 제작·분양 조직 77명 검거

큰사진보기 ▲충남경찰청 사이버범죄수사대가 최상위 도박사이트 공급조직 피의자 77명을 검거하고, 이 중 21명을 구속했다. ⓒ 충남경찰 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경찰이 파악한 운영 조직도. ⓒ 충남경찰청 관련사진보기

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충남경찰청 사이버범죄수사대가 지난 2023년 3월부터 올 7월까지 베트남과 캄보디아 등 동남아시아에 거점을 두고 도박사이트 188개를 제작·분양한 혐의(도박공간개설 및 범죄단체조직 등)로 최상위 도박사이트 공급조직 피의자 77명을 검거하고, 이 중 21명을 구속했다고 19일 밝혔다.이들은 해외 유명 게임사와 직접 계약을 체결해 카지노 영상과 게임머니('알')를 공급·관리하는 '벤더사'를 설립한 뒤, 도박사이트를 제작·유통하는 '솔루션' 업체와 손을 잡고 수조 원대 불법 도박 생태계를 구축·운영해 온 것으로 드러났다.경찰 조사 결과, 이들 조직은 '벤더사 → 솔루션 → 도박사이트 운영진 → 도박자 모집책(성인 PC방) → 도박자'로 이어지는 수직 계열화된 피라미드 구조를 설계해 이익을 극대화했다.특히 대기업 IT 출신 전문가를 영입해 도박사이트 제작 프로그램을 자체 개발하는 한편, 폭력조직원을 영입해 하부 도박사이트 운영을 맡기는 등 조직적으로 세력을 확장했다.수사기관의 추적을 피하기 위해 사무실을 국내외로 이원화하고 수시로 이전하는가 하면, 대포물건과 해외 서버·메신저를 사용하는 치밀함도 보였다.경찰은 솔루션 총책 A씨를 중심으로 개발·영업·사이트 관리 등 역할을 분담해 지속해서 도박사이트를 제작해 온 솔루션 조직원에 대해 단순 도박장소개설죄 외에 형법상 '범죄단체조직죄' 혐의를 추가 적용했다.경찰은 솔루션 개발자를 검거하면서 이들이 제작·분양한 도박사이트 188개의 운영을 모두 중단시켰으며, 해당 사이트들이 사용해 온 URL 408개에 대해서도 방송통신심의위원회에 차단을 요청해 완료했다.아울러 총책 A씨 등의 범죄수익 96억 원에 대해 기소 전 추징보전 조치를 취하고, 국세청에 관련 자료를 통보해 탈세 조사 및 과세가 이뤄지도록 했다. 국외로 도피한 피의자 12명에 대해서는 인터폴 적색수배를 내려 강제 송환을 추진 중이다.충남경찰청 관계자는 "단속에도 불구하고 도박사이트가 지속해서 개설되는 점에 주목해 피라미드 구조의 원점을 타격하는 데 주안점을 뒀다"며 "최정점 공급망을 와해시킴으로써 수백 개의 하부 도박사이트가 고사하는 효과를 거둔 만큼, 앞으로도 최상위 공급망을 중심으로 강력한 단속을 이어가겠다"고 밝혔다.