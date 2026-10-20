조희대 탄핵 현실화 되면 한덕수·이상민·김건희 상고심은?

큰사진보기 ▲조희대 대법원장(가운데)이 6일 국회 법제사법위원회에서 열린 대법원, 법원행정처에 대한 국정감사에 출석했다 정회된 후 승강기에 올라 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김건희씨가 4월 13일 오전 박성재 전 법무부장관 내란중요임무종사 등 사건 재판에 증인으로 나와 증언을 하고 있다. 2026-04-14 ⓒ 서울중앙지방법원 관련사진보기

▲조국혁신당 "민주당, 조희대 탄핵 동참하라" 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲조국혁신당 신장식 대표와 정춘생·황현선·김형연 최고위원, 서상범 당무감사위원장이 19일 오전 서울 여의도 국회 ‘12·3 계엄해제 상징석’ 앞에서 열린 현장 최고위원회의에서 조희대 대법원장 탄핵소추안을 공개하고 있다. 이날 조국혁신당은 “더 이상 조 대법원장의 위헌·위법·탈법·정치질을 단 한 치도 용납해서는 안 된다”고 밝혔다. ⓒ 유성호 관련사진보기

조희대 대법원장에 대한 탄핵 논의가 정치권에서 확산하면서 주요 상고심과 사법행정에 미칠 영향에도 관심이 쏠리고 있다. 국회가 탄핵소추안을 의결하고 소추의결서가 송달되면 조 대법원장은 헌법재판소의 최종 결정이 나올 때까지 권한을 행사할 수 없다. 이에 따라 대법원 전원합의체의 재판장 교체는 물론 법관 정기인사와 대법관 후보자 제청도 권한대행 체제에서 이뤄질 수 있다.특히 대법원 전원합의체에서 심리 중인 한덕수 전 국무총리와 이상민 전 행정안전부 장관의 내란 중요임무 종사 사건, 김건희씨의 자본시장법 위반 등 사건의 향후 심리에도 변화가 생길 수 있다. 탄핵소추 시점에 따라 조 대법원장이 이들 사건에 참여하지 못할 수 있기 때문이다.헌법 제65조에 따르면 대법원장 탄핵소추안은 국회 재적의원 3분의 1 이상이 발의하고 재적의원 과반수가 찬성하면 의결된다. 재적의원 300명을 기준으로 발의에는 100명, 의결에는 151명 이상의 찬성이 필요하다.법원조직법에 따라 대법원장 직무대행이 전원합의체 재판장과 사법행정 책임자 역할을 맡게 된다. 조 대법원장은 직무정지 기간에 전원합의체 심리와 평의에 참여할 수 없다. 이미 심리에 참여한 사건이라도 이후 절차에서는 제외된다.결국 쟁점은 탄핵소추 의결 시점이다.대법원 전원합의체는 지난 9월 29일 한덕수 전 국무총리와 이상민 전 행정안전부 장관의 내란 중요임무 종사 사건 대한 첫 심리를 진행했다. 당시 조 대법원장을 포함한 대법관 12명이 참여했다.한 전 총리는 12·3 비상계엄 선포 과정에서 국무회의 개최를 건의하고 국무위원들의 서명을 받으려 한 행위 등으로 기소됐다. 1심은 징역 23년, 항소심은 징역 15년을 선고했다. 이 전 장관은 윤석열씨의 언론사 단전·단수 지시를 소방청장에게 전달한 혐의 등으로 기소됐다. 1심에서 징역 7년, 항소심에서 징역 9년을 선고받았다.두 사건의 핵심 쟁점은 내란 중요임무 종사죄의 성립 범위다. 비상계엄을 직접 기획하거나 군경을 지휘하지 않았더라도 계엄 선포 절차를 마련하거나 실행을 뒷받침한 행위에 어느 범위까지 형사책임을 물을 수 있는지가 판단 대상이다.전원합의체가 관련 법리를 제시하면 윤석열씨의 내란 우두머리 사건과 추경호 대구시장의 계엄 해제 표결 방해 의혹 사건 등에서도 참고될 수 있다.이런 가운데 최상목 전 부총리가 제기한 법관 기피신청 재항고 사건도 대법원에 계류 중이다. 최 전 부총리는 이진관 부장판사가 한덕수 사건에서 자신의 증언 신빙성을 판단한 점 등을 문제 삼아 지난 2월 기피신청을 제기했다. 1심에서 기각된 데 이어 5월 항고심에서도 기각되자 같은 달 재항고했다.기피신청 이후 8개월, 재항고 이후 약 5개월이 지났지만 대법원의 최종 판단은 나오지 않았다. 내란특검팀은 지난 8일 재판 지연에 따른 실체 규명 차질 등을 우려하며 대법원에 신속한 결정을 촉구했다.조 대법원장에 대한 탄핵소추가 의결되면 대법원이 권한대행 체제로 전환되는 만큼 장기 계류 사건의 처리 상황에도 관심이 쏠릴 수 있다.김건희씨의 도이치모터스 주가조작 의혹 등 이른바 '3대 의혹' 사건 역시 대법원 전원합의체에서 심리 중이다. 전원합의체는 지난 9월 29일 해당 사건에 대한 첫 심리를 진행했다. 주요 쟁점 가운데 하나는 명태균씨가 실시한 여론조사를 무상으로 제공받은 행위가 정치자금법상 기부에 해당하는지 여부다.김씨는 관련 혐의에 대해 1·2심에서 무죄 판단을 받았다. 윤씨의 관련 사건에서는 1심이 유죄를 선고했으나 항소심은 지난 7일 묵시적 의사합치 등을 인정하기 어렵다는 이유로 무죄를 선고했다.대법원은 여론조사 제공 행위가 정치자금법상 기부 요건을 충족하는지, 비용 부담과 제공 목적, 당사자들의 의사 합치 등을 어떤 기준으로 판단할지 심리하게 된다.이 사건에서 제시될 법리는 유사 사건에도 영향을 줄 수 있다. 오세훈 서울시장 관련 사건에서도 무상 여론조사 제공에 따른 정치자금법 위반 여부가 쟁점으로 다뤄지고 있기 때문이다.탄핵소추 의결 시점에 따라 사법행정에도 변화가 불가피하다. 2027년 2월에는 법관 정기인사가 예정돼 있다. 조 대법원장은 같은 해 6월 정년퇴임할 예정이어서 이번 인사는 임기 중 마지막 정기인사다.정기인사 전에 탄핵소추안이 의결되고 직무정지가 계속되면 조 대법원장은 인사권을 행사할 수 없다. 법관 전보와 보직 배치 등은 권한대행 체제에서 처리해야 한다. 법관 인사에 따라 주요 형사사건의 담당 재판부와 공판 일정에도 변화가 생길 수 있다.이재명 대통령의 공직선거법 사건 파기환송심은 대통령 취임 이후 헌법 제84조 해석을 근거로 중단된 상태다. 향후 재판 재개 여부는 담당 재판부가 판단할 사안이지만 법관 인사에 따라 직간접적으로 영향을 받을 수밖에 없다.대법관 후보자 제청도 쟁점이다. 노태악 전 대법관의 후임 자리가 공석인 가운데 조 대법원장이 직무정지되면 본인은 제청권을 행사할 수 없다. 권한대행이 후임 후보자 제청 절차를 진행할지, 차기 대법원장 취임 이후로 미룰지가 관심사다.2023년 안철상 대법원장 권한대행 체제에서는 전원합의체 운영과 법관 정기인사가 계속됐지만 대법관 후보 제청을 위한 사전 절차는 보류됐다. 당시에는 김명수 대법원장 퇴임에 따른 공석이었고 이번에는 탄핵소추에 따른 직무정지라는 차이가 있다. 따라서 과거 사례가 이번 제청 절차의 처리 방향을 그대로 결정하는 것은 아니다.조 대법원장에 대한 탄핵 논의는 지난해 5월 1일 이재명 당시 대통령 후보의 공직선거법 위반 사건 파기환송 판결을 둘러싼 논란에서 본격화됐다.대법원 전원합의체는 당시 이 후보에게 무죄를 선고한 항소심 판결을 파기하고 사건을 서울고등법원으로 돌려보냈다. 이후 대법관 후보자 제청 갈등과 국정감사 증언 거부, 업무추진비 및 격려금 집행 의혹 등이 추가로 제기됐다.조 대법원장은 지난 8월 노태악·이흥구 전 대법관의 후임으로 손봉기·김성수 후보자를 제청했다. 이후 김성수 대법관은 임명됐지만 노태악 전 대법관의 후임 자리는 공석으로 남았다.대통령실의 재제청 요구에 대해 조 대법원장은 대법관 제청권이 대법원장에게 있다는 입장을 유지했다. 지난 6일 국회 법제사법위원회 국정감사에서도 대법관 제청 과정에 대통령과 국회가 관여할 수 없다는 취지로 발언했다.조국혁신당은 19일 공개한 탄핵소추안에서 이 대통령의 공정한 재판을 받을 권리와 정치적 표현의 자유 침해, 사법부 독립 및 공무원의 정치적 중립 의무 위반 등을 주장했다.대법관 제청 지연과 재제청 요구 거부에 대해서는 헌법상 제청 의무 및 국가공무원법상 성실의무 위반을, 국정감사 증언 거부에 대해서는 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 위반을 소추 사유로 제시했다. 업무추진비와 격려금 집행 문제에 대해서도 횡령, 국고손실, 허위공문서작성 및 행사, 청탁금지법 위반 등의 혐의를 제기했다.더불어민주당에서도 조 대법원장에 대한 탄핵 추진이 공개적으로 거론되고 있다. 김민석 민주당 대표는 지난 14일 조 대법원장의 자진 사퇴를 요구하며 모든 방안을 검토하고 있다고 밝혔다. 조계원 민주당 대변인은 탄핵도 배제하지 않는다는 취지로 설명했고, 김의겸 민주당 법사위 간사도 탄핵 추진에 동참하겠다는 입장을 밝혔다.다만 민주당 내부에서는 헌법재판소의 탄핵 인용 가능성과 정치적 파급효과를 고려해야 한다는 신중론도 제기된다. 국민의힘은 탄핵 추진에 반대하고 있다.국회가 탄핵소추안을 의결하면 헌법재판소는 조 대법원장의 직무수행 과정에서 헌법이나 법률 위반이 있었는지, 그 위반이 파면을 정당화할 정도로 중대한지를 심리하게 된다. 탄핵이 인용되면 조 대법원장은 파면되고, 기각되면 직무에 복귀한다.