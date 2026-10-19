모교 후배 만난 이 대통령이 밝힌 인생의 전환점

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 16일 서울 동작구 중앙대학교에서 개교 110주년 기념식을 마친 후 학생들과 인사하고 있다. 2026.10.16 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"제가 대학에서 참 많은 것들을 배웠습니다. 물론 당연히 법학을 배웠고 사람 사는 세상을 배웠고. 그리고 내가 어떻게 살아가야 될지를 새롭게 배웠습니다. 그 인생의 전환점 중 하나가 80년 5.18 광주민주화운동이었습니다."

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"'광주의 폭도들이 북한군과 연계해서 경찰서를 습격해서 무기를 뺏은 다음에 군인과 경찰을 쏴 죽이고 있다', 그렇게 믿었다. 정부가 그렇게 발표하고 모든 언론이 예외 없이 그렇다고 하니까. 저도 아는 척하면서 열심히 비난했다. 폭도들이라고. 나중에 알게 됐다. 그들이 억울한 피해자란 사실을. 내가 2차 가해 공범으로 (가해자) 그들과 함께 하고 있다는 사실을."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 16일 서울 동작구 중앙대학교에서 열린 개교 110주년 기념식에서 축사를 하고 있다. 2026.10.16 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 지난 16일 모교인 중앙대학교 개교 110주년 기념식에 참석해 한 축사 중 일부다. 이 대통령은 대학 재학 시절 5.18 광주민주화운동의 진실을 알고 인생을 바꾸기로 했다고 했다. 또한 후배들에겐 "여러분의 삶을, 지금 가지고 있는 시간을 귀히 여기시라"고 조언했다. 청와대는 19일 유튜브 영상을 통해 이를 공개했다.이 대통령은 대학에 들어와 철조망이 감겨 있는 가시나무를 타고 올라가 유인물을 뿌리던 학생, 또 중앙도서관 건물 옥상에서 밧줄을 타고 내려와 유인물을 뿌리던 학생을 보고 5.18 광주민주화운동의 진실을 알게 됐다고 했다.이 대통령은 "그 철조망을 뚫고 어떤 학생이 그 나무에 기어 올라가서 뭐라고 소리를 지르면서 유인물이라는 걸 뿌리고 있더라"며 "그 (유인물) 수십 장 뿌려서 광주 학살의 진상을 알리겠다고. 구속을 감수하고. 나무를 기어 올라가서. (옷이며 살들이) 뭐 다 찢어졌을 것"이라고 했다.이어 "그 유인물이 저기 봄바람에 휙 날려서 여기저기 떨어지면 학교에 학생인 척하고 숨어있던 사복 경찰들이 정말로 동작 빠르게 그 유인물을 학생들이 못 보게 막 주우러 쫓아다니던 장면이 아주 지금도 선명하다"라고 말했다.이 대통령은 처음엔 "저놈이 누군지 모르겠는데 미쳤구만"이라 생각했다고 회고했다. 또 이런 일이 반복되고, 어느 선배가 술을 사준다고 꼬셔서 간 자리에서 광주와 민주주의의 얘기를 들으면서 "엄청난 후회와 자괴심에 빠졌다"고 고백했다.이 대통령은 "그래서 내 인생을 바꾸기로 했다"고 밝혔다. "판검사가 돼서 잘 먹고 잘 살려고"에서 "가장 사회에 내 삶이 도움이 되는 길로". 그리고 치열하게 싸울 수 있도록 자신의 역량을 최대한 키워 놔야겠다는 생각에 모두가 감옥에 가고 잡혀갈 때 본인은 도망을 다녔다고 밝혔다. "신림동 고시원에 숨어서 죽으라고 공부하다가 집회가 있는 날에만 몰래 와서 돌을 던지고 왔다"고도 덧붙였다.이 대통령은 그러면서 "그것이 제가 중앙대학교 4년을 재학하면서 배운 인생이고 세상이고 나의 미래였다"며 "그 길을 따라 쭉 달리다 보니 어느 순간 이 자리에 와 있다. 책임져야 될 것도 많고 이제 모든 것을 제가 결정하고 판단하고 그 결과에 대해 책임져야 되는 자리에 왔다"고 했다.특히 "제가 82년부터 86년까지 그 최루탄 냄새 자욱한 교정과 대한민국 거리에서 배웠던 것을 지금 이 순간에도 잊지 않고 있다"라며 "여러분도 중앙대학교, 의혈중앙. 진리와 정의가 살아 숨 쉬는 이 교정에서 여러분들의 의미 있고 행복한 삶을 설계하고 꼭 배우시기 바란다"고 당부했다.