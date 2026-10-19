메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

문화

광주전라

26.10.19 14:47최종 업데이트 26.10.19 14:47

땅끝 해남서 김남주 '우유갑 은박지 시' 심포지엄

10월 31일 오후 땅끝순례문학관

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
김남주(1946-1994) 시인
김남주(1946-1994) 시인 ⓒ 김남주기념사업회

김남주(1946-1994) 시인이 옥중에서 우유갑 안쪽 은박지에 새겨 쓴 시의 가치를 조명하는 학술 심포지엄이 전남광주 해남에서 열린다.

19일 해남군에 따르면 오는 31일 오후 1시 땅끝순례문학관 로비에서 '긁힘의 언어, 새김의 시학: 우유갑 속 은박지와 김남주 시'를 주제로 학술 심포지엄이 열린다.

해남군 삼산면 출신인 김남주 시인은 군사독재에 맞서 자유와 민주주의, 민족통일을 노래한 저항시인이다.

AD
대표작으로 '조국은 하나다', '함께 가자 우리 이 길을' 등이 있으며, 시집 '진혼가', '나의 칼 나의 피' 등을 남겼다.

올해 6월 국민훈장 모란장을 추서받고, 9월 '남민전 사건'재심에서 무죄를 선고받으면서 시인의 삶과 문학이 다시 주목받고 있다.

이번 심포지엄은 시 낭독극과 작가 대담, 기조강연, 주제발표 등으로 구성된다.

김남주를 기억하는 문인들의 회고와 작품 해석을 비롯해 '은박지 시'라는 매체적 특성과 유산적 가치에 대해서도 논의한다.

땅끝순례문학관은 2024년 김남주 시인의 유족 박광숙 여사로부터 은박지 시 6점을 포함한 유품 600여 점을 기탁받아 전시·관리하고 있다.

관심 있는 누구나 참여할 수 있다. 문의는 땅끝순례문학관(061-530-5127)으로 하면 된다.

김남주 전국학술 심포지엄 포스터.
김남주 전국학술 심포지엄 포스터. ⓒ 해남군



#김남주시인#김남주#땅끝순례문학관

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김형호 (demian81) 내방

광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net

이 기자의 최신기사임은정 "김지용 청장에 쓴소리 아끼지 않을 것"




독자의견0

연도별 콘텐츠 보기