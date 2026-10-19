땅끝 해남서 김남주 '우유갑 은박지 시' 심포지엄

큰사진보기 ▲김남주(1946-1994) 시인 ⓒ 김남주기념사업회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김남주 전국학술 심포지엄 포스터. ⓒ 해남군 관련사진보기

김남주(1946-1994) 시인이 옥중에서 우유갑 안쪽 은박지에 새겨 쓴 시의 가치를 조명하는 학술 심포지엄이 전남광주 해남에서 열린다.19일 해남군에 따르면 오는 31일 오후 1시 땅끝순례문학관 로비에서 '긁힘의 언어, 새김의 시학: 우유갑 속 은박지와 김남주 시'를 주제로 학술 심포지엄이 열린다.해남군 삼산면 출신인 김남주 시인은 군사독재에 맞서 자유와 민주주의, 민족통일을 노래한 저항시인이다.대표작으로 '조국은 하나다', '함께 가자 우리 이 길을' 등이 있으며, 시집 '진혼가', '나의 칼 나의 피' 등을 남겼다.올해 6월 국민훈장 모란장을 추서받고, 9월 '남민전 사건'재심에서 무죄를 선고받으면서 시인의 삶과 문학이 다시 주목받고 있다.이번 심포지엄은 시 낭독극과 작가 대담, 기조강연, 주제발표 등으로 구성된다.김남주를 기억하는 문인들의 회고와 작품 해석을 비롯해 '은박지 시'라는 매체적 특성과 유산적 가치에 대해서도 논의한다.땅끝순례문학관은 2024년 김남주 시인의 유족 박광숙 여사로부터 은박지 시 6점을 포함한 유품 600여 점을 기탁받아 전시·관리하고 있다.관심 있는 누구나 참여할 수 있다. 문의는 땅끝순례문학관(061-530-5127)으로 하면 된다.