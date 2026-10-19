두 번 고개 숙인 유홍준 "미술사학자로서 큰 실수"... 사퇴 요구엔 침묵

▲유홍준 국립중앙박물관장이 19일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 국립중앙박물관, 국립중앙도서관, 한국문화예술교육진흥원에 대한 국정감사에서 자신의 소장품 전시 논란에 대해 "철저하지 못한 고증으로 친일파의 글씨가 애국지사의 유묵으로 잘못 전시돼 국민 여러분과 역사 앞에 큰 심려를 끼쳤다"라고 고개 숙여 사과하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기