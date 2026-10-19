두 번 고개 숙인 유홍준 "미술사학자로서 큰 실수"... 사퇴 요구엔 침묵

유홍준 국립중앙박물관(국중박) 관장이 '친일파 족자 논란'에 19일 국정감사서 단상 앞으로 나와 두 번 고개를 숙였다. 유 관장은 "미술사학자로 살아온 내 자신의 실수를 국민들께 공개적으로 밝히지 못한 건 내 중대한 착오이자 불찰"이라며 사과했다.
이날 국회 문화체육관광위원회 국중박 국정감사 업무보고에서 유 관장은 "철저하지 못한 고증으로 친일파의 글씨가 애국지사의 유묵으로 잘못 전시돼 국민 여러분과 역사 앞에 큰 심려를 끼쳤다. 그동안 국민 여러분께서 국중박에 보내주신 깊은 신뢰와 박물관 직원들의 노력에 쌓아올린 가치가 내 중대한 불찰로 한순간에 무너졌다"라며 고개를 숙였다.
다만 유 관장은 김석기 국민의힘 의원 등 일부 야당 의원들의 관장 사퇴 요구에는 별다른 반응을 하지 않았다.
유홍준 관장 "부여문화원에 기증될 예정"... '개인적 이득 의혹' 반박
애초 국중박이 애국지사 박원근(1912~1950)의 글씨라며 전시했던 족자가 실은 친일반민족행위자 박중양(1874~1959)의 것으로 밝혀지면서 논란을 낳았다. 특히 이 족자가 유홍준 국중박 관장의 개인 소장품이고, 유 관장의 추천을 받아 전시했다는 사실까지 뒤늦게 드러나면서 유 관장을 향한 비판의 목소리가 커졌다.
유 관장은 족자가 철거된 뒤로도 "역사적 인물에 대한 정확한 사실 확인은 박물관이 국민 앞에 지켜야 할 가장 기본적인 책무인데 이에 대해 미흡했다"고 사과했으나, 이것이 개인 소장품이었다는 사실을 밝히지 않았다. 이 족자는 유 관장이 2019년 온라인 경매에서 5만 원에 낙찰받은 개인 소장품이었다(관련 기사 : "한 그릇 밥도 나라 은혜"... 유홍준 소장품 유묵 쓴 박중양은 누구?
https://omn.kr/2k5wm).
이날 유 관장은 '왜 (작품의) 소장자가 본인임을 밝히지 않았는지'를 묻는 최민희 더불어민주당 의원의 질의에 "미술사가로서 큰 실수를 했다는 걸 공개적으로 말하는 걸 주저했다. 그게 내 큰 실책"이라고 인정하면서도 "국감장에서 사실관계를 상세히 말씀드리고 사과드리려 했는데 사전에 먼저 보도돼 사회적인 물의를 일으키게 됐다"고 설명했다.
이어 유 관장은 '족자의 전시로 사적 이익을 취득했는지'를 묻는 질문에는 "이 작품은 부여문화원에 기증될 예정으로 (금전적 이득을 취할 목적은) 처음부터 없었다"고 반박했다.
유 관장은 "(경매에 나왔을 당시 해당 글씨가) '박덕원'의 것으로 돼있어 (그게 아니라) 박원근이라고 (경매) 관계자에게 정정을 해주었고, (스스로) 애국지사 박원근의 글씨면 가치가 있다고 생각해 소장한 것"이라며 "(경매에는) 30만 원으로 서면 제출을 했으나 낙찰을 5만 원에 받은 것"이라고 밝혔다. 따로 감정을 받지 않은 이유에 대해서는 "내 자신이 서예사 전공자기 때문에 그렇게 확신했던 것"이라고 답했다. 또 "이미 (경매 당시 글씨를 쓴 인물이) 박중양으로 (나와있었다는) 보도는 오보"라고 주장했다.
'(관장으로서 족자 전시에) 지시나 강압 있었던 거 아닌가?'는 질문에는 "그런 시각에서 볼 수 있으나 실제 진행된 건 그렇지 않다"라고 부인했다.
유 관장은 "개인 소장품으로 출품할 거면 (이해)충돌이 있었을 텐데, 나는 기증할 계획을 갖고 있었다. 기관장으로서 맞나, 맞지 않나를 섬세하게 따지지 못한 건 불찰이나 속마음에는 순수한 동기가 있음을 말씀드리고 싶다"라고 덧붙였다.
개인 소장품이라고 밝히지 않은 이유에 대해서는 "처음(박원근 글씨인 줄 알았을 때)에는 내 개인의 자랑이 될까봐 하지 않았다"라면서 "나중에는 박중양 작품으로 밝혀지고 난 뒤에 솔직하게 한 사람의 미술사가로서 부끄러운 마음이 있어 그냥 지나가줬으면 했다"라고 말했다