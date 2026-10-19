정당 달라도 서산 발전 한목소리... 박수현·이완섭, 협력의 길 찾는다

큰사진보기 ▲박수현 지사는 19일 서산시청 대회의실에서 열린 언론인 간담회에서 "지금 질문하신 내용들이 서산시와 관련된 내용이지만 이것은 충청남도 전체의 최우선 과제"라고 말했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

더불어민주당 소속 박수현 충남도지사와 국민의힘 소속 이완섭 서산시장이 서산의 주요 현안을 충남 전체의 과제로 삼아 함께 풀어가겠다는 뜻을 밝혔다. 소속 정당은 다르지만 지역 발전의 방향에는 이견이 없었다. 다만 두 단체장이 뜻을 모은 현안 대부분은 중앙정부의 결정과 지원이 필요한 사안이다.박 지사는 19일 서산시청 대회의실에서 열린 언론인 간담회에서 "지금 질문하신 내용들이 서산시와 관련된 내용이지만 이것은 충청남도 전체의 최우선 과제"라고 말했다.이날 박 지사는 간담회에 앞서 오전 8시부터 약 1시간 동안 이 시장과 서산 발전 전략을 논의했다. 이 시장은 석유화학 산업 위기와 서산공항, 국가산업단지 지정 등 15개 안팎의 현안을 건의했다.박 지사는 "이 시장은 이 요구들이 서산시만을 위한 것이 아니라 충청남도를 위한 것이라고, 논리상으로나 명분상으로 자신이 있다고 말한다"며 "충남을 설득하는 데 논리가 잘 갖춰진 이야기"라고 평가했다.이 시장은 천안·아산이 첨단산업 중심으로 발전하는 것과 함께 서산이 충남 서북부 발전의 중심축을 맡아야 한다는 구상을 제시했다.박 지사가 이날 가장 강한 의지를 드러낸 현안은 대산석유화학단지의 위기 극복이었다.그는 "산업 전환, 에너지 전환, 노동자 전환 문제가 함께 걸려 있다"며 "도지사로서 이 문제를 해결하지 못하면 충남 경제도 해결하지 못한다"고 말했다.이어 "임기 내에 획기적으로 해결하지 못하면 안 된다는, 도지사직을 건 문제로 인식하고 있다"고 강조했다.대산석유화학단지의 위기는 기업의 경영난을 넘어 노동자 고용과 지역 상권, 지방재정까지 흔들 수 있는 문제다. 박 지사는 국가산단 지정 등 가용한 정책 수단을 동원해 산업구조 전환과 위기 극복에 나서겠다는 의지를 밝혔다.서산공항 건설과 광주 군공항 전투기 임시 분산 배치 문제에서도 두 단체장은 공동 대응의 필요성에 뜻을 모았다.박 지사는 "중앙정부가 충남도나 서산시에 언론 보도만 있었지 계획을 설명한 바가 없다"며 정부의 공식 설명이 없는 상황이라고 밝혔다.그러면서 "군공항 분산 이전·배치 걱정을 기회로 만들어 보고 싶다"고 말했다.오랜 기간 군용기 소음 피해를 감내해 온 서산에 추가적인 군사시설 부담이 발생한다면 피해 최소화 대책과 함께 서산공항 건설에 실질적인 도움이 되는 지원을 이끌어내겠다는 취지다.박 지사는 "이번 기회에 서산공항 추진에 강력한 동력이 될 수 있도록 보상 대책을 확실하게 끌어내야겠다"고 강조했다. 이 시장과도 같은 전략으로 대응하기로 했다고 전했다.국가산단 지정에 대해서는 "서산의 꿈이 달린 가장 큰 과제"라며 특별법 추진과 함께 지정권한을 가진 국토교통부를 설득하겠다고 밝혔다.충청내륙철도와 동서횡단철도, 고속도로망 확충 역시 서산을 충남 서북부 교통·물류의 중심지로 키우기 위한 과제로 제시했다.두 단체장은 송전선로 건설에 따른 주민 피해 문제에서도 우려를 공유했다.이 시장은 "왜 충남이 가장 피해를 보고, 다른 지역에 혜택을 주기 위해 우리가 피해를 떠안고 가야 하느냐"며 지중화와 주민 지원 대책의 필요성을 강조했다.이어 "꼭 해야 한다는 당위성이 있다 하더라도 피해는 최소화돼야 하고 지역 주민들의 목소리를 담아내야 한다"고 말했다.박 지사도 "재선충과 송전선로 문제는 도지사로서도 정말 잠이 잘 안 올 정도로 중요한 과제"라고 밝혔다.소나무재선충병과 관련해서는 서산을 특별방제구역으로 지정하는 방안을 검토하고 있다고 설명했다.이 밖에도 박 지사는 천수만 AB지구의 사일로 관광자원화, 백제문화권의 서산 확대, 크루즈 기항 활성화, 가로림만 국가해양생태공원 조성 등에 관심을 보였다.이날 간담회에서 두 단체장은 서산의 현안을 충남 전체의 발전 전략과 연결해야 한다는 데 뜻을 모았다.박 지사는 이 시장이 제시한 현안의 논리와 설득력을 높이 평가했고, 이 시장 역시 지역 현안 해결을 위해 도와 협력하겠다는 의지를 밝혔다.이제 관건은 실질적인 성과다. 서산공항 건설과 국가산단 지정, 석유화학 위기 극복과 교통망 확충까지 풀어야 할 과제는 많다. 서산의 현안을 충남의 과제로 삼겠다는 두 단체장의 약속이 중앙정부의 정책과 예산을 움직이고, 시민의 삶에 어떤 변화를 가져올지 주목된다.