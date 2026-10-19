울주군의원 월정수당 13%인상 "공무원 4배, 그럴 때인가"

잇따른 원전 유치에 힘입어 타 지자체에 비해 예산이 풍부한 울산 울주군. 원전 유치 촉구 결의안을 통과시켜온 울주군의회가 최근 월정수당 13% 인상을 확정했다. 이를 시작으로 울산의 구의회가 일제히 의정비 인상에 나섰다.
먼저, 13%로 인상되면 10명의 군의원이 있는 울주군의원 한 사람의 내년 의정비는 연 5401만 원이다. 최근 지자체 예산이 부족해 공무원들 임금 편성에 비상이 걸렸다던 동구를 비롯해 다른 구도 최대 15% 인상을 잠정 결정했다. 이미 울산 5개 구군 의회 중 의정비가 가장 많았던 남구도 3.5%를 올렸다.
이에 진보당 울산시당이 19일 입장문을 발표하고 울산 구군의회의 의정비 인상 철회를 요구했다.
진보당은 "올해 공무원 보수인상률은 3.5%인데 의원 보수는 네 배 안팎으로 오른다"라며 "2028년부터는 해마다 공무원 보수인상률만큼 자동으로 또 오른다"라고 지적했다.
이어 "지금 울산의 구청은 돈이 없어 주민 사업부터 줄이겠다고 한다"라며 "자영업자는 폐업을 걱정하고, 노동자는 산업전환 앞에서 일자리를 걱정하고 주민들은 하루하루를 버티고 있고, 청년들은 울산을 떠나고 있다"고 밝혔다.
진보당은 "이런 때 의회가 먼저 할 일은 주민의 짐을 덜 방법을 찾는 것"이라며 "그런데 의회는 자기 보수부터 올리고 있다. 울산 구·군의회의 고민과 수준이 고작 이 정도인가"라고 물었다.
그러면서 "이번 인상으로 울주군과 동구, 남구, 북구 네 곳 모두 남구 수준 가까이 올라선다"라며 "가장 높은 곳이 기준이 됐고, 주민의 형편은 끝내 기준이 되지 못했다"라고 지적했다.
진보당은 반면 "주민이 바란 것은 높은 곳에 맞추는 인상이 아니라 어려운 때일수록 함께 멈추고 함께 낮추는 결단인데 그 결단을 내린 지방의회도 있다"며 "어려운 지역경제를 이유로 내년 의정비를 동결한 곳도 있고, 동결에 더해 2028년 이후 인상폭까지 공무원 보수인상률의 95%로 묶은 곳도 있다"고 소개했다.
특히 진보당은 "공청회로 주민 의견을 들었다고 하지만 생업에 바쁜 주민이 그 자리에 얼마나 갈 수 있나"라며 "형식만 갖춘 절차로 주민의 동의를 얻었다고 말하면 안 된다"고 밝혔다.
이어 "실제 지급액은 심의위원회 결정 금액 안에서 각 의회가 조례로 정하기에 아직 시간은 있다"며 바로 잡을 것을 요구했다.
이날 진보당 울산시당이 낸 입장문 요구사항은 ▲울주군의회를 포함한 각 구·군의회는 두 자릿수 인상을 철회하고, 조례 개정 때 의정비 인상을 공무원 보수인상률 이내로 정할 것 ▲공청회와 2차 심의가 남은 구는 인상률을 원점에서 다시 논의하고, 주민이 실제로 참여할 수 있는 방식으로 의견을 들을 것 ▲인상을 말하기 전에, 이 어려운 시기에 무엇을 할 것인지 의정활동 계획부터 주민 앞에 설명할 것 등이다.