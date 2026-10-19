울주군의원 월정수당 13%인상 "공무원 4배, 그럴 때인가"

큰사진보기 ▲10월 12일 제249회 제1차 정례회 제1차 본회의중인 울주군의회 ⓒ 울주군의회 관련사진보기

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잇따른 원전 유치에 힘입어 타 지자체에 비해 예산이 풍부한 울산 울주군. 원전 유치 촉구 결의안을 통과시켜온 울주군의회가 최근 월정수당 13% 인상을 확정했다. 이를 시작으로 울산의 구의회가 일제히 의정비 인상에 나섰다.먼저, 13%로 인상되면 10명의 군의원이 있는 울주군의원 한 사람의 내년 의정비는 연 5401만 원이다. 최근 지자체 예산이 부족해 공무원들 임금 편성에 비상이 걸렸다던 동구를 비롯해 다른 구도 최대 15% 인상을 잠정 결정했다. 이미 울산 5개 구군 의회 중 의정비가 가장 많았던 남구도 3.5%를 올렸다.이에 진보당 울산시당이 19일 입장문을 발표하고 울산 구군의회의 의정비 인상 철회를 요구했다.진보당은 "올해 공무원 보수인상률은 3.5%인데 의원 보수는 네 배 안팎으로 오른다"라며 "2028년부터는 해마다 공무원 보수인상률만큼 자동으로 또 오른다"라고 지적했다.이어 "지금 울산의 구청은 돈이 없어 주민 사업부터 줄이겠다고 한다"라며 "자영업자는 폐업을 걱정하고, 노동자는 산업전환 앞에서 일자리를 걱정하고 주민들은 하루하루를 버티고 있고, 청년들은 울산을 떠나고 있다"고 밝혔다.진보당은 "이런 때 의회가 먼저 할 일은 주민의 짐을 덜 방법을 찾는 것"이라며 "그런데 의회는 자기 보수부터 올리고 있다. 울산 구·군의회의 고민과 수준이 고작 이 정도인가"라고 물었다.그러면서 "이번 인상으로 울주군과 동구, 남구, 북구 네 곳 모두 남구 수준 가까이 올라선다"라며 "가장 높은 곳이 기준이 됐고, 주민의 형편은 끝내 기준이 되지 못했다"라고 지적했다.진보당은 반면 "주민이 바란 것은 높은 곳에 맞추는 인상이 아니라 어려운 때일수록 함께 멈추고 함께 낮추는 결단인데 그 결단을 내린 지방의회도 있다"며 "어려운 지역경제를 이유로 내년 의정비를 동결한 곳도 있고, 동결에 더해 2028년 이후 인상폭까지 공무원 보수인상률의 95%로 묶은 곳도 있다"고 소개했다.특히 진보당은 "공청회로 주민 의견을 들었다고 하지만 생업에 바쁜 주민이 그 자리에 얼마나 갈 수 있나"라며 "형식만 갖춘 절차로 주민의 동의를 얻었다고 말하면 안 된다"고 밝혔다.이어 "실제 지급액은 심의위원회 결정 금액 안에서 각 의회가 조례로 정하기에 아직 시간은 있다"며 바로 잡을 것을 요구했다.이날 진보당 울산시당이 낸 입장문 요구사항은 ▲울주군의회를 포함한 각 구·군의회는 두 자릿수 인상을 철회하고, 조례 개정 때 의정비 인상을 공무원 보수인상률 이내로 정할 것 ▲공청회와 2차 심의가 남은 구는 인상률을 원점에서 다시 논의하고, 주민이 실제로 참여할 수 있는 방식으로 의견을 들을 것 ▲인상을 말하기 전에, 이 어려운 시기에 무엇을 할 것인지 의정활동 계획부터 주민 앞에 설명할 것 등이다.