사회부산경남 26.10.19 15:11ㅣ최종 업데이트 26.10.19 15:11 [사진] "이주노동자 차별 철폐하라" 전국 이주노동자·노동단체, 임금 삭감 철회와 노동권 보장 촉구 정남준(jnj964@daum.net) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천2 댓글 공유 구글 검색 선호 출처로 추가 큰사진보기 ▲18일 오후 울산 동구 HD현대중공업 정문 앞에서 열린 '전국이주노동자 3차 공동행동대회'에서 참가자들이 이주노동자 차별 철폐와 노동권 보장을 촉구하고 있다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기 지난 18일 오후 2시 울산 동구 HD현대중공업 정문 앞에서 '전국이주노동자 3차 공동행동대회'가 열렸다. 이날 전국 각지에서 모인 이주노동자들과 노동단체 참가자들은 "이주노동자 차별 철폐", "인권·노동권 보장", "HD현대중공업 이주노동자 투쟁 승리" 등을 외치며 임금 삭감 철회와 차별적 처우 중단을 촉구했다. 참가자들은 집회에 이어 깃발과 손팻말을 들고 행진하며 이주노동자의 노동조건 개선과 권리 보장을 요구했다. 큰사진보기 ▲18일 오후 울산 동구 HD현대중공업 정문 앞에서 열린 '전국이주노동자 3차 공동행동대회'에서 참가자들이 이주노동자 차별 철폐와 노동권 보장을 촉구하고 있다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기 큰사진보기 ▲18일 오후 울산 동구 HD현대중공업 정문 앞에서 열린 '전국이주노동자 3차 공동행동대회'에서 참가자들이 이주노동자 차별 철폐와 노동권 보장을 촉구하고 있다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기 큰사진보기 ▲18일 오후 울산 동구 HD현대중공업 정문 앞에서 열린 '전국이주노동자 3차 공동행동대회'에서 참가자들이 이주노동자 차별 철폐와 노동권 보장을 촉구하고 있다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기 큰사진보기 ▲18일 오후 울산 동구 HD현대중공업 정문 앞에서 열린 '전국이주노동자 3차 공동행동대회'에서 참가자들이 이주노동자 차별 철폐와 노동권 보장을 촉구하고 있다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기 큰사진보기 ▲18일 오후 울산 동구 HD현대중공업 정문 앞에서 열린 '전국이주노동자 3차 공동행동대회'에서 참가자들이 이주노동자 차별 철폐와 노동권 보장을 촉구하고 있다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기 큰사진보기 ▲18일 오후 울산 동구 HD현대중공업 정문 앞에서 열린 '전국이주노동자 3차 공동행동대회'에서 참가자들이 이주노동자 차별 철폐와 노동권 보장을 촉구하고 있다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기 큰사진보기 ▲18일 오후 울산 동구 HD현대중공업 정문 앞에서 열린 '전국이주노동자 3차 공동행동대회'에서 참가자들이 이주노동자 차별 철폐와 노동권 보장을 촉구하고 있다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기 큰사진보기 ▲18일 오후 울산 동구 HD현대중공업 정문 앞에서 열린 '전국이주노동자 3차 공동행동대회'에서 참가자들이 이주노동자 차별 철폐와 노동권 보장을 촉구하고 있다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기 큰사진보기 ▲18일 오후 울산 동구 HD현대중공업 정문 앞에서 열린 '전국이주노동자 3차 공동행동대회'에서 참가자들이 이주노동자 차별 철폐와 노동권 보장을 촉구하고 있다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기 #이주노동자#HD현대중공업 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 정남준 (jnj964@daum.net) 내방 아이콘구독하기 사회 사실을 기록하는 다큐멘터리 사진가로서, 드러나지 않은 삶과 소외된 이들의 희망을 세상에 전하고자 합니다. 사실 속에서 진실을 찾아가는 그 긴 여정에 함께하고자 합니다. 이 기자의 최신기사[사진] 서면시장 노동자들 위한 후원주점 열려 갤러리 오마이포토 "이 대통령 재판 재개" 목청 높인 장동혁 대표 1/16 이전 다음 이전 다음 신장식 "민생 걱정 덜고 선명한 개혁의 길로 나아가겠다" 김민석 "따뜻한 나눔·회복의 추석 되길" 철거된 '검찰 간판'... 공소청으로 문패 바꿔단 검찰 접경지역 주민의 생명과 안전을 볼모로 대북강경대응 요구말라! 긴급 기자회견 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.