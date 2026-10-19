[사진] "이주노동자 차별 철폐하라"

큰사진보기 ▲18일 오후 울산 동구 HD현대중공업 정문 앞에서 열린 '전국이주노동자 3차 공동행동대회'에서 참가자들이 이주노동자 차별 철폐와 노동권 보장을 촉구하고 있다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

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지난 18일 오후 2시 울산 동구 HD현대중공업 정문 앞에서 '전국이주노동자 3차 공동행동대회'가 열렸다. 이날 전국 각지에서 모인 이주노동자들과 노동단체 참가자들은 "이주노동자 차별 철폐", "인권·노동권 보장", "HD현대중공업 이주노동자 투쟁 승리" 등을 외치며 임금 삭감 철회와 차별적 처우 중단을 촉구했다. 참가자들은 집회에 이어 깃발과 손팻말을 들고 행진하며 이주노동자의 노동조건 개선과 권리 보장을 요구했다.