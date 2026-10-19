순직 소방관 영결식 찾은 동료 "추미애 사과하라니 사과? 할 말이 없다"

큰사진보기 ▲부천 공장 화재 진압 중 순직한 고 김진석 소방위의 노제가 19일 오전 경기도 부천시 원미구 부천소방서에서 열린 가운데 소방대원들이 김 소방위의 영정을 향해 경례하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲부천 공장화재 현장에서 순직한 고 김진석 소방위의 영결식이 거행된 19일 경기 부천시 원미구 부천체육관에서 추미애 경기도지사가 눈물을 훔치고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

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"김진석 소방위의 장인어른께서 이런 말씀을 제게 하셨습니다. '대한민국이 세계에서 가장 안전한 나라 아닌가요? 사람이 죽고 나면 모든 절차가 그렇게 빠르고 철저한데, 왜 살아 있을 때 안전을 지키는 일엔 그렇게 철저하지 못합니까?' 그 말씀 앞에서 차마 고개를 들 수가 없었습니다. (중략) 소방관 한 분 한 분의 생명과 안전을 위해 근무 환경과 처우, 장비를 개선하는 데 최선을 다하겠습니다."

큰사진보기 ▲부천 공장화재 현장에서 순직한 고 김진석 소방위의 영결식이 거행된 19일 경기 부천시 원미구 부천체육관에서 한 소방관이 눈물을 흘리고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲부천 공장화재 현장에서 순직한 고 김진석 소방위의 영결식이 거행된 19일 경기 부천시 원미구 부천체육관에서 동료 소방관들이 경례를 하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

경기 부천 공장 화재 현장에서 순직한 고 김진석 소방위 영정 앞에서 배우자는 한 손에 국화를 들고, 한 손은 얼굴을 감싸 쥐고 오열했다. 터덜터덜 발을 옮겨 영정 앞에 선 배우자의 어깨는 울음으로 들썩였다. 헌화가 끝나고도 눈물이 멈추지 않았다. 제복을 갖춰 입은 김진석 소방위는 형형색색의 꽃들 사이에 둘러싸여 있었다.19일 오전 김 소방위 영결식이 거행된 경기 부천시체육관은 유족과 동료 소방대원 등 2700여 명으로 가득 찼다. 고인의 운구가 영결식장으로 입장하자 유족은 고개를 숙인 채 뒤따랐다. 세상을 떠난 아빠에게 보고 싶다는 손편지를 썼던 일곱 살 딸은 분홍색 외투를 입고 검은색 재킷을 두른 채 엄마 품에 안겨 동그랗고 천진한 눈으로 그 행렬을 쳐다볼 뿐이었다.이재명 대통령, 한성숙 국무총리, 추미애 경기도지사 등이 보낸 근조화환 50여 개로 둘러싸인 영결식장은 무겁고 침통한 분위기였다. '고 김진석 소방위 경기청장 순직 소방공무원 영결식', '당신의 숭고한 희생 잊지 않겠습니다'라는 문구 아래 고인의 영정 사진이 놓여 있었다. 운구가 장내에 들고 나갈 때 소방대원들은 일제히 자리에서 일어나 고인을 향해 거수경례했다.추미애 경기지사는 이날 떨리는 목소리로 "사랑하는 가족을 잃고 깊은 슬픔에 잠겨 계신 유가족께 머리 숙여 위로의 말씀을 드린다. 함께하던 동료를 잃은 소방 가족 여러분께도 깊은 애도의 마음을 전한다"며 "참으로 비통하고 참담한 심정"이라고 추모했다. 그러면서 김진석 소방위 장인의 말을 전했다.고인의 동료 박준성 소방사는 이날 조사에서 "아직도 믿기지 않는다. 언제든 (고인과) 다시 만나 평소처럼 이야기 나누고 함께 근무하며 아무렇지 않게 안부를 물을 수 있을 것만 같다"며 "이젠 장비도, 긴장 속 출동도 모두 내려놓으시고 부디 편히 쉬십시오"라고 애도했다. 장내 소방관들은 박 소방사의 조사를 들으며 흐르는 눈물을 닦기도 했다.유족도 북받쳐 오르는 슬픔으로 헌화했다. 군악대는 '영화 태극기 휘날리며' 에필로그 등 조곡을 연주했다. 동료 소방관들의 헌화와 분향이 이어지는 동안 장내 소방대원들은 자리를 뜨지 않았다. 군악대 연주와 영결식이 끝난 뒤에도 국화를 든 추모 행렬은 계속됐다.소방공무원으로 12년간 근무한 김 소방위는 이날 영결식 뒤 국립서울현충원에 안장된다. 소방청에 따르면 고인은 지난 16일 부천 공장 화재 현장에서 진화 활동 중 중상을 입고 17일 오전 0시 55분 끝내 순직했다. 경기도는 추미애 지사를 위원장으로 하는 장례위원회를 구성하고 경기도청장으로 장례를 치렀다. 정부는 소방장이던 고인의 계급을 소방위로 특진하고 옥조근정훈장을 추서했다.이날 영결식장을 찾은 소방관들은 고인에게 애도를 표하면서도 앞서 추미애 경기지사가 '소방은 재정 빨대' 발언을 한 것에 대해선 참담한 심정을 비췄다. 경기 광명에서 근무한다는 한 소방관은 <오마이뉴스>와 만나 "남겨진 가족을 생각하니 마음이 너무 아프다. 저도 어린 아들이 있는데 돌아가신 고인의 따님도 어리더라"며 "가까이 일하는 직원이 순직하셔서 가슴이 더 아프다"고 말했다.그러면서 추 지사 발언과 관련해선 "소방이 국가직으로 전환됐는데 왜 아직까지 경기도에서 인건비를 부담하느냐는 맥락 자체는 이해가 된다"라면서도 "아무래도 '빨대'라고 비유한 건 경솔하지 않았나 싶다. 그 말을 듣고 실제로도 직원들 사기가 많이 저하됐다"고 지적했다.경기도민이자 경기도에서 근무한다는 다른 소방관도 "저희는 국민들을 위해 열심히 일하는데 한편에선 '재정 빨대'라는 얘기도 들으니 참담한 심정"이라며 "(추 지사가) 사과하는 전제 조건으로 '사과하라니까'고 했는데... 드릴 말씀이 없다"고 말을 맺었다.추 지사는 13일 국회 행정안전위원회 경기도 국정감사에서 소방 예산과 관련해 "소방이 가장 큰, 골치 아픈 재정 빨대 같다"라며 "인건비만 하더라도 2027년도에 1조 1000억 원을 잡아먹게 되고 사업비만 5000억 원가량"이라고 말해 논란을 빚었다.추 지사의 사과는 민주당 차원의 '대리 사과' 브리핑과 김민석 당대표의 사과 요청까지 나온 뒤에야 이뤄졌다. 추 지사는 17일 김진석 소방위 빈소를 찾아 "제 의도와 다르게 전달됐다면 깊은 유감의 말씀을 드리고, 또 사과를 바라시니까 정말 마음을 다해 사과드린다"라며 "구조적인 재정 문제를 말씀드리다 나온 표현상의 실수인 건 인정한다. 그러나 소방관을 폄훼할 의도는 전혀 없고 지금도 마찬가지"라고 말했다.