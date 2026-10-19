부산시청에서 '퐁피두' 놓고 정면충돌

큰사진보기 ▲부산 남구 국민의힘 박수영 국회의원이 19일 부산시청 후문 1층에서 전재수 부산시장의 퐁피두 분관 중단에 반발하는 1인시위를 진행하고 있다. 그러자 내란청산사회대개혁부산행동이 내란 입장 표명을 요구하는 맞불 시위를 펼치고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부산 남구 국민의힘 박수영 국회의원이 19일 부산시청 후문 1층에서 전재수 부산시장의 퐁피두 분관 중단에 반발하는 1인시위를 진행하고 있다. 그러자 내란청산사회대개혁부산행동이 내란 입장 표명을 요구하는 맞불 시위를 펼치고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 남구 국민의힘 박수영 국회의원이 19일 부산시청 후문 1층에서 전재수 부산시장의 퐁피두 분관 중단에 반발하는 1인시위를 진행하고 있다. 그러자 시민사회단체가 이를 규탄하는 맞불 시위를 펼치고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 남구 국민의힘 박수영 국회의원이 19일 부산시청 후문 1층에서 전재수 부산시장의 퐁피두 분관 중단에 반발하는 1인시위를 진행하고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

전재수 부산시장의 '퐁피두센터 분관(아래 퐁피두)' 사업 백지화에 반발해 부산 남구 박수영 국민의힘 국회의원이 직접 1인시위에 나섰다. 그러자 맞은편에서 "윤석열이 내란범이 맞는지 대답하라", "박형준 전 시장 대변인이냐" 등의 비판을 담은 시민사회의 맞불 성격 항의 행동이 펼쳐졌다.박 의원은 19일 오전 8시 '부산의 미래를 걷어찬 퐁피두 중단! 즉각 재검토하라'라고 적힌 손팻말을 들고 부산시청 1층 후문을 찾았다. 사흘 전 이 같은 일정을 언론에 알렸고, 이날 오전 6시에는 사회관계망서비스(SNS)에 "1인시위를 한다"라고 예고 글까지 적었다.전 시장이 남구 이기대에 건립하려던 퐁피두를 멈춰 세우자 박 의원은 부산의 미래를 망친 결정이라고 비난했다. 15만 점에 달하는 세계적 미술관을 유치해 이 일대를 명소로 만들 기회를 걷어찼다는 주장이다. 그는 "(전 시장이) 부산 시민 삶의 질, 도시 경쟁력을 높일 기회를 스스로 거둬들였다"라고 말했다.퐁피두와 부산오페라하우스 개관, 라 스칼라 극장 초청공연 중단 소식을 접한 국민의힘은 지난주부터 연일 더불어민주당 소속 부산시장을 몰아붙이는 중이다. 취임 석 달째인 지난 14일 전 시장이 이기대 환경 보존과 재정 합리성을 고려해 퐁피두 등을 추진하지 않는다고 발표하면서다. 정책점검단과 자문단, 여론조사, 타운홀미팅 등 상당 기간 숙의 절차를 거쳐 내린 결론이었다는 것.하지만 '전임 시정 지우기'로 규정한 국민의힘은 발끈하는 분위기다. 부산시의회에선 국민의힘 시의원들이 "타당성 검증과 행정적·재정적 책임을 끝까지 묻겠다"라는 내용의 성명을 발표했고, 남구 시·구의원들은 규탄 기자회견을 열었다. 부산시당과 박형준 전 시장 역시 "무책임한 문화포기 선언", "뒤집기로 부산의 미래는 없다"라고 외치며 비판에 가세했다.이런 상황에서 박 의원까지 1인시위로 힘을 보탠 건데, 지역 시민사회는 "정쟁화"라고 맞받아쳤다. 이기대난개발퐁피두분관반대 대책위원회에서는 3명이 나와 맞불을 놓는 출근 선전을 진행했다. 박 의원과 지척에서 대응한 박찬형 부산참여연대 시민자치본부장은 "세금 먹는 하마와 같은 사업을 중단했는데 (국민의힘이) 이를 부활시키려 한다"라며 우려를 표시했다.박 본부장은 "낭비성 문화 정책은 바로 폐기돼야 하지만, 의견 검토 속에 100일 정도의 시간이 걸렸다. 이런데도 정치적 논란을 키우며 갈라치기를 하고 있다"라며 부적절성을 꼬집었다. 특히 감사원 공익감사 검토 상황을 언급하며 "밀실 추진과 유치 과정을 정확히 감사하라"라며 조속한 감사 결정을 촉구했다.내란청산사회대개혁부산행동도 12·3 윤석열 내란에 대한 입장 표명을 요구하며 맞대응 시위를 펼쳤다. 박 의원 지역사무소 농성으로 약식 기소돼 약식명령(벌금)을 받고 불복한 조석제 민주노총 부산본부 수석부본부장은 '윤석열 내란범이 맞습니까'라는 손팻말을 들었다. 이 현장에는 정식 재판 중인 당사자들과 시민사회 대표들이 참석했다.이들은 1시간 가까이 박 의원 사퇴를 촉구하며 마이크 소리를 키웠다. 이에 질세라 박 의원 지지자들도 고함을 쳤고, 경찰은 ㄷ자로 현장을 둘러싸 만일의 사태에 대비했다. 충돌 직전까지 간 이 사태는 오전 9시를 넘겨 서로 자리를 뜨면서야 마무리됐다.부산행동 측은 "미리 집회신고를 냈고, 퐁피두 시위에 염치가 없다고 판단해 나왔다"라며 "같은 일이 벌어지면 또 대처하겠다"라고 밝혔다. 진보당 부산시당은 박 의원이 이중적 태도를 취하고 있다고 공세를 퍼부었다. 이지희 부산시당 대변인은 "전 시장과 각을 세울 시간에 윤석열 옹호부터 사죄하는 게 우선"이라고 말했다.