"입 다물라면 해결 되나?" 양향자 반발 무시하는 국힘

양향자 국민의힘 최고위원의 거듭된 반발에 당 지도부는 응답하지 않았다.
국민의힘은 부실 경선 논란이 일었던 경기도 용인시갑 조직위원장에 결국 윤재복 전 경기도당 부위원장을 임명했다. 장동혁 대표가 추진한 '당원 직선제' 첫 경선에서 자동응답시스템(ARS) 투표 오류가 발생했지만, 당 지도부는 별도의 추가 조사 결과를 공개하지 않은 채 인선을 확정했다. 양 최고위원은 경선 결과에 승복하겠다는 입장을 재확인하면서도, 경선 과정의 부실을 철저히 조사해야 한다고 맞섰다. 그러나 소용없었다.
국민의힘은 19일 오전 국회에서 열린 최고위원회의 비공개회의에서 윤재복 조직위원장 임명안을 의결했다. 박성훈 수석대변인은 회의 직후 기자들과 만나 이 사실을 전했다. 양 최고위원이 공개회의에서 재차 문제를 제기했지만, 비공개회의에서는 이견이 없었다고도 부연했다.
박 대변인은 "공개회의에서 양 최고위원이 발언한 내용이 오늘(19일) 회의에서 본인이 언급한 전부"라고 선을 그었다. 경선 과정의 논란에 대해서도 "사무총장이 그동안 조사 경로와 결과 등에 대해 양 후보를 포함해 언론에 충분히 설명한 것으로 안다"라며 구체적인 설명을 피했다.
앞서 국민의힘은 지난 8일 실시한 용인갑 결선투표에서 ARS 발신 오류가 확인되자 13일 결선 재투표를 결정했다. 하지만 양 최고위원이 진상조사가 우선이라며 재투표 불참을 선언했고, 결국 조직강화특별위원회는 16일 재투표 없이 윤재복 후보를 선정했다. 욕설과 폭언까지 나오는 등 당내 분란만 노출한 채, 이날 최고위 의결로 임명 절차까지 마무리한 셈이다(관련 기사: "대표까지 XX 만들고"… 격분한 장동혁의 욕설
https://omn.kr/2k4tj).
"그 입 다물라 하면 사태 해결되나"... 양향자, 지도부 대응 거듭 비판
양향자 최고위원은 이날 공개 최고위원회의에서 지도부의 사태 수습 방식을 정면으로 비판했다.양 최고위원은 "합의를 지키며 경선 결과에 승복했다"라며 "제가 요구한 것은 당이 인정한 ARS 발신 오류에 대한 철저한 진상규명과 재발방지책"이라고 강조했다.
특히 "저는 실태조사 없는 재선거를 주장하지 않았다"라며 "정작 결선 결과를 무효화하고 결선 재선거를 결정한 것은 당이다. 제가 아니다. 저에게 묻지도 않았다"라고 지적했다. 이어 "그런 저에게 '그 입 다물라'라고 하면 사태가 절로 해결됩니까? 이미 드러난 악재가 그냥 사라집니까?"라고 반문했다.
그는 "위기는 악재 그 자체보다 악재를 다루는 태도 때문에 생긴다는 말이 있다"라며 "지금 당은 악재를 어떻게 다루고 있습니까? 악재를 위기로 만드는 사람이 과연 누구입니까?"라고도 따져 물었다. 경선 시스템의 문제를 바로잡자는 요구를 당 지도부에 대한 공격으로 받아들이고 있다는 비판이었다.
양 최고위원은 같은 날 오전 KBS라디오 <전격시사>에서도 당 지도부의 반응을 "다분히 좀 감정적 대응"이라고 규정했다. 그는 "절차나 시스템에서 하자가 발생했는데 정확히 짚고 넘어가야 할 것 아닙니까?"라며 "지금 이렇게 그냥 문제를 덮고 가는 게 당에 도움이 안 된다고 생각한다"라고 꼬집었다.
실제 자신의 투표 경험도 재차 설명했다. 당 조직국에서는 ARS 전화를 세 차례 걸었다고 안내했지만, 정작 본인은 한 통도 받지 못했고 투표 마감 45분 전인 오후 4시 15분에야 처음 전화를 받았다는 주장이다. 양 최고위원은 전체 선거인단 4155명 가운데 약 1500명만 투표에 응답한 점을 강조하며, 응답하지 않은 당원들이 어떤 이유로 투표에 참여하지 못했는지 확인해야 한다고 요구했다. 단순 무응답과 실제 발신 오류를 구분하기 위해서라도 통화 기록을 조사해야 한다는 취지이다.
특히 통신사가 ARS 발신번호를 스팸으로 차단하지 않도록 사전에 등록하는 '화이트리스트' 조치가 제대로 이뤄졌는지 의문을 제기했다. 양 최고위원은 "통신사 실수라고만 하기에는 그전에 통신사들이 ARS 번호를 스팸 처리하지 않도록 당이 예방 조치를 했는지가 분명하지 않다"라며 당의 관리 책임을 따져야 한다고 목소리를 높였다.
윤재복 후보 임명 문제에 대해서도 "무효한 선거의 승자를 그냥 용인갑 조직위원장으로 선정하겠다 그러면 그걸 납득할 분들이 있을까"라며 "이대로 제기된 모든 문제를 그냥 덮고 가겠다는 것인지 저는 지금도 걱정이 매우 크다"라고 우려했다.
사무처 노조 "불신 조장 우려" vs. 우재준 "통신사에 책임 돌려선 안 돼"
논란이 이어지는 가운데 국민의힘 사무처 노동조합도 이날 성명을 내고 양 최고위원의 문제 제기 방식에 반발했다. 사실상 당권파 주류의 손을 들어준 셈이다.
사무처 노조는 '당원주권의 실현은 당무에 대한 신뢰에서 시작됩니다'라는 제목의 성명을 통해 "확인된 사실을 넘어 당의 경선 시스템 전반에 대한 불신이 조장되는 상황에 대해서는 우려를 표하지 않을 수 없다"라며 "충분한 사실 확인 없이 의혹이 확대된다면 당원들의 신뢰가 훼손될 뿐만 아니라, 묵묵히 맡은 업무를 수행하는 사무처 당직자들의 노력과 헌신마저 부정적으로 비칠 수 있다"라고 꼬집었다.
노조는 "당무 운영에 대한 문제 제기와 개선 요구는 당연히 존중받아야 한다"라면서도 "그 과정 역시 신중하고 책임 있는 자세로 이루어져야 한다"라고 강조했다. 다만, 이번 성명에 양 최고위원 등이 제기한 화이트리스트 사전 등록 누락 의혹에 대한 구체적인 설명이 담기지는 않았다.
반면, 비당권파인 우재준 청년최고위원은 지난 17일 오후 페이스북을 통해 양 최고위원 지원사격에 나섰다. 그 역시 '화이트리스트' 문제를 강조하며 "설령 실무자의 단순한 실수에서 비롯된 일이라 하더라도, 이번 ARS 미발신 사태의 책임이 우리 당에 있다는 점은 분명하다"라고 이야기했다. "그럼에도 이를 마치 통신사의 오류인 것처럼 책임을 돌리는 것은 납득하기 어렵다"라는 비판이었다.
특히 "중요한 것은 문제가 발생한 이후의 태도"라면서 "철저하게 진상을 조사하고, 당원들에게 투명하게 설명하며, 다시는 같은 일이 반복되지 않도록 재발 방지책을 마련해야 한다"라고 목소리를 높였다. 우 최고위원은 "그러한 조치는 제대로 하지 않은 채 이번 사태를 마치 양향자 후보 개인의 '경선 불복' 문제인 것처럼 몰아가는 태도는 적절하지 않다"라고 꼬집었다.