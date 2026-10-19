일본이 수탈하고 북한이 지휘 본부로 쓴 곳

큰사진보기 ▲'8월의 크리스마스 ' 영화 촬영 장소 초원사진관 앞에 모인 사람들(김병모)8월의 크리스마스 영화 촬영 장소로 한석규와 심은하가 열연했던 장소로 유명한 사진관 ⓒ 김병모 관련사진보기

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큰사진보기 ▲해망굴일제강점기 쌀 수탈을 위한 터널로 한국전쟁 시 북한군 지휘부로 알려진 곳 ⓒ 김병모 관련사진보기

여행하기에 오늘보다 좋은 날씨가 있으랴. 푸른 물감을 뿌려 놓은 듯 하늘은 파랗고, 가을 햇살답게 포근하다. 17일 이른 아침, 대전교육연수원에서 주관한 오감으로 함께하는 역사 기행이다. 시간의 물길이 머무는 곳, 군산을 향해 달리는 버스는 거침이 없다.다크 투어리즘(Dark Tourism)이랄까. 비극적인 역사적 사건이 발생했던 장소를 방문한 여행의 의미이다. 일제강점기를 겪으면서 수탈당한 흔적을 간직한 군산, 아픔의 역사를 겪어야 했던 군산을 돌아보는 여행. 군산은 지금 일제강점기 아픔의 역사를 어떻게 간직하고 있을까.군산 장미동에 이르자, 썰물 때라 그런지 갯벌 냄새가 밀러 온다. 갯벌에 걸린 배와 바다에 떠 있는 배가 조화를 이룬다. 갈매기가 마중하듯 춤을 춘다. 마치 클로드 모네의 바닷가 풍경화, <생트아드레스의 해변>을 연상시킨다.장미동 뜬 다리 부두, 부잔교 도착을 알린다. 밀물 때가 되면 물 위에 떠 있도록 만든 부두로, 일제강점기 부잔교는 연간 80만 톤 이상의 쌀을 수탈한 눈물의 다리이다. 김제, 만경, 익산 등 전북 호남평야에서 수확된 쌀을 수탈한 절정기엔 6개의 부잔교가 쉴 틈 없이 작동했다고 한다. 지금은 부잔교로 이어진 녹슨 철로와 함께 3개만이 남아, 당시 참혹했던 쌀 수탈의 현장을 증명해 주고 있다.잠시 눈을 돌려 걸어가면 구 세관 건물이 나온다. 보기 드물게 고풍스러운 건물이다. 서울역사, 한국은행 본점과 함께 현존하는 서양 고전주의 3대 건축물이다. 이 군산세관 건물에서 대한제국 역사상 최초로 관세를 받는다. 그것도 잠시, 일제강점기로 넘어간 구 군산세관은 붉은 벽돌에 새겨진 수탈의 상징이 된다.구 세관을 뒤로하고 해망굴로 향한다. 해망굴은 일제강점기 쌀을 원활하게 수탈하기 위한 교통의 요지로 알려진다. 심지어 한국 전쟁 당시 북한군 지휘 본부로 활용되었다고 한다. 당시 치열했던 전투의 흔적이 터널 곳곳에 남아 있다. 국가등록 문화유산인 군산 해망굴은 근현대 역사의 아픔을 고스란히 간직하고 있다.세월은 그렇게 흘러, 해망굴은 이제 비바람 몰아친 날, 군산 사람들의 대피처가 되고 뙤약볕 내리쬐던 한여름날, 군산 사람들의 그늘막이 되고 있다. 역사의 아이러니요, 해망굴 따라 흘러간 인생길이다. 해망굴 옆 두레박 우물은 세월의 흔적만 남긴다.해망굴 옆 말랭이 마을을 따라 월명공원으로 오르니, 아름드리 벚나무 숲을 이룬다. 정상에는 수시탑(守市塔)이 기세등등하게 우뚝 솟아 있다. 군산시를 지켜주는 탑이라고 한다. 일제강점기 군산의 아픔을 온몸으로 극복하고 미래로 웅비하는 모습의 상징 같다. 수시탑의 인근 자리는 일제강점기 시절 신사(神社)가 있던 곳이라고 한다. 군산 사람들은 시내가 환히 내려다보이는 그 자리에 신사를 제거하고, 군산의 상징탑을 세운 것이다.신흥동 일본식 히로스 가옥을 지나자, 거리는 넓고 바둑판처럼 잘 정돈되어 있다. 곳곳에 고풍스러운 카페가 보인다. 어느 카페를 들어가도 추억에 남을 듯하다. 금강산도 식후경이라 했던가. 시장기가 돌아 예정된 식당에서 박대구이 생선 정식을 먹었다. 군산의 맛집답게 생선이 푸짐하고 맛까지 일품이다.식사 후 근처 카페에 들러 커피를 마시면서 잠시 여독을 풀자고 한다. 카페 이름이 특이하다. 신민회 카페. 신민회는 1907년 결성된 조직으로 일제의 국권 침탈에 맞서 국권을 회복하고 근대적인 국민 국가를 세우기 위해 조직된 비밀 결사 조직이다. 신민회 카페답게 카페 분위기가 근대적이고 비밀스럽다.동국사 등 군산 역사 기행이 깊어질수록 당시 군산에 거주했던 조선 사람들의 고된 숨소리를 느낀다. 한국은 이제 일본보다 부유해졌으니, 일제강점기 당시 일본 정부와 일본인들이 조선에서 소유했던 재산, 귀속재산(적산)을 일본에 반환하라는 취지로 X(옛 트위터)에 올렸다는 와세다대 명예교수 아리마 데쓰오(有馬哲夫)의 황당 청구서 망발까지 겹친다. 일제강점기에 수탈당한 재산과 조선 백성들의 정신적 피해를 어찌 돈으로 환산하랴. 여전히 일본은 가깝고도 먼 나라일 수밖에 없는가.이번 오감으로 함께하는 역사 기행을 통해 "더러운 역사도 역사다"라고 역설했던 김수영 시인의 말을 성찰했던 기회랄까. 군산은 지금 일제강점기 아픔의 역사를 뒤로하고, 거리마다 활기차다. 초원사진관 앞은 말할 것도 없고 군산의 맛, 소고기 뭇국과 이성당의 빵을 사려는 사람들로 북적거린다.