성남시 공무원 인사 만족도 46.7점… 3년 새 8.4점 하락

큰사진보기 ▲성남시의회 김소희 의원(더불어민주당·이매1·2동, 삼평동)은 지난 16일 열린 제313회 제1차 정례회에서 성남시 공무원 직무만족도 조사 결과를 제시하며 인사제도 개선을 촉구했다. ⓒ 성남시의회 관련사진보기

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경기 성남시 공무원들의 인사 만족도가 100점 만점에 46.7점까지 떨어진 것으로 나타났다. 2022년보다 8.4점 낮아진 수치로, 시의회에서는 인사 운영의 공정성과 조직관리 체계 전반을 점검해야 한다는 지적이 나왔다.성남시의회 김소희 의원(더불어민주당·이매1·2동, 삼평동)은 지난 16일 열린 제313회 제1차 정례회에서 성남시 공무원 직무만족도 조사 결과를 제시하며 인사제도 개선을 촉구했다.공무원 2119명이 응답한 조사 결과에 따르면 직원 인사 만족도는 2022년 55.1점에서 2023년 48.5점으로 하락했다. 2024년에는 50.0점으로 소폭 상승했으나 2025년 다시 46.7점으로 떨어졌다. 후생복지 만족도 역시 2022년 65.4점에서 2025년 61.3점으로 4.1점 낮아졌다.구청별 조사에서는 연령과 근속연수에 따라 만족도 차이가 나타났다. 분당구청의 경우 20대 직원 만족도는 57.0점이었으나 50대는 50.0점에 그쳤다. 근속 5년 미만 직원은 53.5점인 반면 30년 이상 장기근속 직원은 44.4점으로 조사됐다.수정구청과 중원구청에서는 근속 5~15년 차 중간 연차 직원들의 만족도 저하가 문제로 제기됐다.김 의원은 시 본청에 7급 실무 인력이 집중되고 구청과 동 행정복지센터에는 결원이 누적되는 인력 배치 구조를 원인 중 하나로 지목했다.휴일 행사 동원과 공무원 체육대회 등 관행적인 행사 참여에 따른 업무 부담도 개선이 필요한 사안으로 거론됐다.성과지표 설정 방식에 대한 지적도 이어졌다. 김 의원에 따르면 각 구청은 관련 만족도 성과지표 목표를 수정구 55.5점, 중원구 58.0점, 분당구 58.9점으로 설정했다. 실제 만족도는 53~54점대였지만, 목표 대비 달성률은 90% 이상으로 산정됐다.김 의원은 만족도 자체가 낮은 상황에서 목표 달성률을 중심으로 성과를 평가하는 방식이 조직 내부의 문제를 충분히 드러내지 못한다고 지적했다.인사 만족도 하락의 원인을 승진 탈락자의 불만으로 설명하는 시각에 대해서도 비판했다. 김 의원은 "조사 문항의 본질은 개인이 승진했는지가 아니라 전보와 평정의 과정이 과연 공정했는가를 묻는 것"이라며 "만족도 급락을 승진 탈락자의 상대적 불만 탓으로 돌리는 것은 수십 년간 헌신한 공직자들을 심각하게 폄훼하는 무책임한 처사"라고 말했다.이어 지방공무원 인사제도 운영지침상 임용권자가 성남시장이라는 점을 들어 직무만족도 조사 결과를 시정의 조직관리 지표로 받아들여야 한다고 강조했다.김 의원은 행정기획조정실에 만족도 하락 원인을 분석하고, 차기 본예산 심사 전까지 실질적인 개선안을 마련할 것을 요구했다.후생복지 분야에서는 기존 공무원 체육대회 등 행사성 예산을 재검토하고, 민간 숙박시설 이용료 지원과 청사 내 건강관리·체육시설 개선 등 직원 수요를 반영한 복지정책을 확대해야 한다는 의견도 제기됐다.