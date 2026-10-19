빗물엔 미네랄이 적다는데? 벨기에 전문가에게 건넨 답

"빗물을 마신다고요? 미네랄이 너무 적어서 문제가 되지는 않습니까?"
지난 10월 6일 영국 글래스고에서 열린 국제물협회(IWA) 세계물총회의 빗물관리 포럼에서 나눈 대화다. 벨기에 물 공급기관 드 워터그룹(De Watergroep)의 혁신 담당 이사 베르트 드 빈터(Bert De Winter)는 내가 빗물을 식수로 활용한다고 하자, 미네랄에 대해 물었다.
충분히 나올 만한 질문이다. 우리는 미네랄이 풍부하다는 말을 좋은 물의 조건처럼 들어왔다. 그렇다면 미네랄이 적은 물은 문제가 있는 물일까. 빗물은 그 때문에 식수의 후보에서 제외되어야 할까. 나는 일상적인 비유로 답했다.
"짠 것은 답이 없지만, 싱거운 것은 더 첨가하면 됩니다."
물론 짠물도 기술적으로 처리할 수 있다. 내가 전하려던 뜻은 많이 녹아 있는 성분을 제거하려면 처리와 비용이 필요하지만, 부족한 성분은 필요에 따라 보충할 수 있다는 것이었다. 미네랄이 적다는 특성만으로 빗물의 식수 가능성을 배제할 이유는 없다는 이야기다.
미네랄은 물에서만 얻는 것이 아니다
미네랄에 관한 질문을 풀려면 물 한 잔과 함께 우리가 먹는 음식을 살펴봐야 한다. 세계보건기구(WHO)의 경도 관련 배경 문서는 칼슘과 마그네슘의 주된 섭취원이 음식이라고 설명한다. 물도 이들 영양소의 섭취에 기여하지만, 필요한 미네랄을 모두 물에서 얻어야 하는 것은 아니다. www.who.int
WHO 먹는 물 수질 가이드라인은 칼슘과 마그네슘 그리고 이들과 밀접한 경도에 대해 건강에 근거한 최소·최대 농도 지침값을 제시하지 않는다. 적절한 섭취량은 식생활 등 여러 조건에 따라 달라지고, 일률적인 수치를 정하기에는 근거가 충분하지 않기 때문이다. 다만 음식으로 이들 영양소를 충분히 섭취하지 못하는 사람에게는 물의 기여가 중요할 수 있다고 설명한다. cdn.who.int
따라서 미네랄이 적다는 이유만으로 그 물을 해롭다고 단정할 수는 없다. 그렇다고 미네랄이 적다고 해서 저절로 안전해지는 것도 아니다. 영양 섭취와 먹는 물의 위생적 안전성은 구분해서 살펴야 한다.
내가 그에게 걱정하지 않아도 된다고 설명한 취지도 여기에 있었다. 미네랄이 적다는 사실 하나만으로 빗물 음용의 결정적인 걸림돌로 볼 필요는 없다는 것이다. 실제로 보충이 필요한 조건이라면 그에 맞는 방법을 검토하면 된다.
"맛이 달고 독이 없다"… <동의보감>의 반천하수
이 대화를 돌아보며 허준의 <동의보감>에 등장하는 '반천하수(半天河水)'가 떠올랐다. 나무의 구멍이나 대나무 울타리 윗부분 등에 고인 빗물을 가리키는 말이다.
<동의보감>은 이 물에 대해 "성질은 평하고, 맛은 달며, 독이 없다"라고 기록했다. 성질이 조금 차거나 차다고도 한다는 설명을 덧붙였다. 특히 눈길을 끄는 구절은 다음과 같다.
"自天而降,未受下流汚濁之氣."
하늘에서 내려와 아래로 흐르는 물의 오탁한 기운을 아직 받지 못했다는 뜻이다. 물의 출처와 이동 과정에 주목한 설명으로 읽힌다. ko.wikisource.org
나는 '반천하수'라는 이름을 '하늘과 강 사이에 있는 물'로 풀어본다. 하늘 천(天), 강 하(河). 하늘에서 내린 비가 땅을 거쳐 강으로 흘러가기 전에, 그 중간에서 받아 쓰는 물이라는 뜻이다. 이는 원래 어원을 단정하는 것이 아니라, 빗물을 연구하고 이용해 온 나의 현대적 해석이다.
이렇게 보면 지붕에서 받아 모으는 빗물이 오늘날의 반천하수와 같다. 하늘에서 내려왔지만 아직 강에 이르지 않은 물, 우리의 생활공간 바로 위에서 만날 수 있는 물이다.
옛사람들이 나무와 대나무에 모인 빗물을 살폈다면, 우리는 지붕에 내린 비를 모아 저장하고 필요한 처리를 거쳐 이용할 수 있다. 물이 강에 도달한 뒤에야 수자원으로 바라볼 이유는 없다. 우리 머리 위 지붕에서도 물을 얻을 수 있다.
물론 옛 기록의 "맛이 달고 독이 없다"는 표현이 오늘날 모든 빗물의 안전성을 보증하는 것은 아니다. 이 기록을 빗물의 미네랄 함량이나 건강 효과에 대한 현대 과학의 증거로 사용할 수도 없다. 내가 주목하는 것은 빗물을 이용 가능한 물로 바라보고, 어디에 어떻게 모이는 물인지를 구분했던 관찰이다.
하늘과 강 사이에서 받아 쓰는 물
지붕에서 모아 가까운 곳에서 사용하는 물은 이동 거리를 줄일 수 있다. 나는 이를 '짧은 물 이동거리'라는 관점에서 바라본다. 멀리 흘러간 물을 다시 끌어오는 방법과 함께, 가까이 내리는 비를 활용하는 방법도 살펴보자는 것이다.
그 가능성을 살리려면 설계와 관리가 뒤따라야 한다. 집수면의 재질과 오염 상태, 저장시설, 처리 과정, 수질검사와 운영관리가 중요하다. 이동거리가 짧다는 사실만으로 안전성이 보장되지는 않는다.
그래서 빗물을 마실 수 있느냐는 질문에는 구체적인 질문이 따라야 한다. 어디에서 모았는가. 어떻게 저장하고 처리했는가. 검사 결과는 어떠한가. 누가 계속 관리하는가.
미네랄 역시 이러한 검토 과정의 한 항목이다. 걱정을 막연하게 남겨두기보다 무엇을 확인하고 어떻게 관리할지 구체적으로 정리할 필요가 있다.
포럼이 끝난 뒤에도 대화는 이어졌다
이번 포럼의 대화는 행사장에서 끝나지 않았다. 10월 14일, 조직위원회를 대표해 맷 윌던(Matt Wheeldon)이 발표자들에게 감사 이메일을 보냈다. 그는 각국과 지역의 경험을 듣는 일에 변화를 이끄는 힘이 있다고 평가했다. 포럼 이후 영국 정부 및 규제기관 관계자들과 변화하는 기후 속에서 비가 내린 곳에서 빗물을 더 잘 관리하는 방안을 두고 후속 대화를 나누었다고 전했다.
참가자들의 반응도 좋았다고 했다. 이번 포럼을 총회에서 가장 좋았던 프로그램으로 꼽는 의견도 있었다. 각국의 사례와 장사 형제들의 퍼포먼스가 함께 청중에게 깊은 인상을 남긴 듯했다.
드 빈터의 답장도 눈길을 끌었다. 그는 품질 보증과 검사 문제가 일부 참가자들에게 걸림돌로 보였다며, 추가 질문이 있다면 관련 전문가들과 온라인 회의를 열어 경험을 교환하고 더 깊이 논의할 수 있다고 제안했다. 내 미네랄 설명에 대한 동의한다는 것은 아니었다. 포럼에서 제기된 품질관리 문제를 함께 검토하자는 제안이었다. 의문을 남겨두는 데서 한 걸음 더 나아가, 전문가들이 경험과 방법을 나눌 수 있는 기회가 열린 것이다.
질문은 빗물의 가능성을 넓히는 출발점
빗물을 마신다는 이야기에 질문이 뒤따르는 것은 자연스럽다. 빗물을 식수로 활용하려는 사람이라면 그 질문에 근거를 갖고 답해야 한다. 동시에 익숙하지 않다는 이유만으로 가능성을 닫아서도 안 된다.
미네랄이 걱정된다면 식생활과 수질을 함께 살피고, 품질 보증이 걱정된다면 검사와 관리 체계를 구체화하면 된다. 국제 포럼에서 각국의 경험을 나누는 이유도 서로의 질문에 더 나은 답을 찾기 위해서다.
벨기에 전문가가 던진 질문은 물 한 잔을 판단하는 기준을 돌아보게 했다. <동의보감>의 반천하수는 물이 우리에게 이르는 경로를 다시 생각하게 한다.
나는 반천하수라는 옛 이름에서 오늘의 지붕을 떠올린다. 하늘에서 강으로 향하는 물을 그 사이에서 만나 받아 쓰는 곳이다. 옛 기록의 관찰에 오늘의 과학과 관리를 더한다면, 우리 머리 위로 내리는 비를 새로운 눈으로 바라볼 수 있지 않을까.
덧붙이는 글 | 빗물에 대한 오해는 때로 빗물을 사용해 볼 가능성 자체를 가로막는다. 그러나 물의 이름에 앞서 그 물이 어디에서 와서 어떤 길을 거쳤는지 살펴볼 필요가 있다. 빗물을 가까운 곳에서 받아 쓰면 이동 과정에서 오염원과 접촉할 기회를 줄일 수 있다. 『동의보감』의 반천하수 설명에서 내가 주목하는 것도 바로 이 점이다. 하늘에서 내려와 아래로 흐르는 물의 오탁한 기운을 아직 받지 않았다는 관찰이다.
물의 이동거리가 길고 여러 시설을 거칠수록 원수의 오염뿐 아니라 운반과 저장 과정의 수질 변화까지 관리해야 한다. 소독은 미생물 위험을 줄이는 중요한 수단이지만, 소독부산물도 관리 대상이다. 이러한 위험을 줄이기 위해 검사와 감시, 처리와 시설 유지에 노력과 비용이 들어간다. 가까이 내리는 빗물을 활용하는 방안도 이러한 전체 과정 속에서 비교하고 평가할 필요가 있다.
물론 이동거리가 짧다고 저절로 안전해지는 것은 아니다. 빗물 역시 집수면과 저장시설을 적절히 관리하고, 용도에 맞게 처리하며 수질을 확인해야 한다. 다만 관리가 필요하다는 사실이 빗물의 가능성을 처음부터 배제할 이유가 되지는 않는다.
나는 반천하수를 ‘하늘과 강 사이에서 받아 쓰는 물’로 읽는다. 그 의미를 깨닫는 순간, 지붕은 물을 모으는 장소로 보이고 흘려보내던 비는 가까운 수자원으로 보인다. 반천하수의 비밀은 멀리 있지 않다. 우리가 물을 바라보는 시선을 바꾸는 데 있다.
아는 것이 힘이다.