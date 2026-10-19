빗물엔 미네랄이 적다는데? 벨기에 전문가에게 건넨 답

덧붙이는 글 | 빗물에 대한 오해는 때로 빗물을 사용해 볼 가능성 자체를 가로막는다. 그러나 물의 이름에 앞서 그 물이 어디에서 와서 어떤 길을 거쳤는지 살펴볼 필요가 있다. 빗물을 가까운 곳에서 받아 쓰면 이동 과정에서 오염원과 접촉할 기회를 줄일 수 있다. 『동의보감』의 반천하수 설명에서 내가 주목하는 것도 바로 이 점이다. 하늘에서 내려와 아래로 흐르는 물의 오탁한 기운을 아직 받지 않았다는 관찰이다.



물의 이동거리가 길고 여러 시설을 거칠수록 원수의 오염뿐 아니라 운반과 저장 과정의 수질 변화까지 관리해야 한다. 소독은 미생물 위험을 줄이는 중요한 수단이지만, 소독부산물도 관리 대상이다. 이러한 위험을 줄이기 위해 검사와 감시, 처리와 시설 유지에 노력과 비용이 들어간다. 가까이 내리는 빗물을 활용하는 방안도 이러한 전체 과정 속에서 비교하고 평가할 필요가 있다.



물론 이동거리가 짧다고 저절로 안전해지는 것은 아니다. 빗물 역시 집수면과 저장시설을 적절히 관리하고, 용도에 맞게 처리하며 수질을 확인해야 한다. 다만 관리가 필요하다는 사실이 빗물의 가능성을 처음부터 배제할 이유가 되지는 않는다.



나는 반천하수를 ‘하늘과 강 사이에서 받아 쓰는 물’로 읽는다. 그 의미를 깨닫는 순간, 지붕은 물을 모으는 장소로 보이고 흘려보내던 비는 가까운 수자원으로 보인다. 반천하수의 비밀은 멀리 있지 않다. 우리가 물을 바라보는 시선을 바꾸는 데 있다.



아는 것이 힘이다.