"그들의 이름을 기억합니다" '제3회 119메모리얼데이' 성료

큰사진보기 ▲지난 17일 펼쳐진 U+ 119 메모리얼런 참가자들이 출발을 준비하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲U+ 119 메모리얼런 5km 완주를 기뻐하는 아버지와 초등학교 3학년 아들 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲제3회 119메모리얼데이 공식 추모식이 진행되고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲공식 추모식에서 세종리틀싱어즈 합창단이 애국가를 제창하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲행사장 한편에 마련된 고(故) 김진석 소방위 추모 분향소에서 추모객들이 분향하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲참가자들이 소방특수장비를 체험하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲아이들이 재난 대응과 생활 속 안전을 배우는 소방안전 체험에 참여하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 마무리 행사로 추모 음악회가 열려 순직 소방공무원들의 희생을 기리고 참석자들에게 위로를 전했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

지난 4월 전남 완도 화재 현장에서 순직한 고 박승원 소방경과 고 노태영 소방교, 그리고 지난 16일 경기 부천 공장 화재 현장에 가장 먼저 투입되어 불길을 잡다 끝내 스러진 고 김진석 소방위까지.국민의 생명과 안전을 위해 위험천만한 현장에 주저 없이 뛰어들었던 소방 영웅들의 안타까운 순직 소식이 이어진 가운데, 이들의 숭고한 희생정신을 기리고 남겨진 유가족에게 위로와 희망을 전하는 뜻깊은 추모의 장이 마련됐다.소방청이 주최하고 사회적기업 빅워크와 사단법인 소방가족희망나눔이 공동 주관한 제3회 '119메모리얼데이' 추모문화제 및 'U+ 119 메모리얼런' 대회가 지난 17일(토) 세종특별자치시 세종중앙공원 일원에서 성황리에 개최됐다.이번 행사에는 순직 소방공무원 유가족과 동료 소방관, 의용소방대원, 전국 각지의 마라토너와 시민 등 2500여 명이 참석해 달리기와 추모식, 분향, 소방안전 체험, 추모 음악회 등을 함께하며 소방 영웅들의 희생을 되새겼다.이날 오전 진행된 'U+ 119 메모리얼런'은 소방을 상징하는 11.9km 코스와 5km 코스로 나뉘어 진행됐다. 전국 각지에서 모인 참가자들은 안전한 경기 운영을 위해 그룹별로 순차 출발했으며, 한 걸음 한 걸음에 순직 소방공무원들을 향한 추모와 감사의 마음을 담았다.이번 메모리얼런은 단순한 스포츠 행사를 넘어, 국민의 안전을 위해 헌신하는 소방공무원들의 용기와 사명감을 되새기고 남겨진 유가족에게 따뜻한 위로와 희망을 전하는 뜻깊은 발걸음이 됐다.오후 2시 세종중앙공원 메인 무대에서는 순직 소방공무원들의 넋을 기리고 유가족을 위로하는 공식 추모식이 엄숙하게 거행됐다.이날 추모식에는 국회와 세종시의회 등 정치권 인사를 비롯해 소방 유가족 단체, 후원사 및 소방 관계 기관 인사들이 대거 참석했다. 정치권에서는 김종민 국회의원과 유인호 세종시의회 부의장, 손인수·이재준 세종시의원이 자리를 함께했다. 소방 및 지원 단체에서는 사단법인 소방가족희망나눔 박현숙 대표, 이일 대한소방공제회 이사장, 전국여성의용소방대연합회 부회장 등이 참석해 유가족들에게 위로를 전했으며, 후원사인 LG유플러스 홍범식 사장도 참석해 뜻을 더했다.김재홍 소방청 차장 직무대리는 최용철 소방청장의 추모사를 대독하며, 국민의 생명과 재산을 지키기 위해 헌신하다 순직한 소방공무원들의 숭고한 희생과 사명감을 되새겼다.특히 이번 추모식에서는 인공지능(AI) 음성 복원 기술로 재현한 고 박승원 소방경의 생전 목소리로 '국기에 대한 맹세문'을 낭독하는 특별한 순서가 마련돼 참석자들의 눈시울을 붉혔다.고 박승원 소방경은 고 노태영 소방교와 함께 지난 4월 전남 완도군 수산물 가공공장 화재 현장에서 냉동창고 내부에 진입했다가 안타깝게 순직했다.기술을 통해 되살아난 고인의 목소리는 순직 소방공무원들의 희생이 단순한 과거의 기억이 아니라 우리 사회가 함께 간직하고 이어가야 할 소중한 가치임을 일깨웠다.이어 세종리틀싱어즈 합창단 어린이들의 맑은 애국가 제창이 울려 퍼지며 순직 영웅들의 숭고한 정신을 미래 세대로 이어가겠다는 의미를 더했다.행사장 한편에는 최근(16일) 경기 부천 공장 화재 현장에서 진화 작업을 벌이다 순직한 고 김진석 소방위를 기리는 추모 분향소도 마련됐다. 분향소를 찾은 추모객들은 헌화와 묵념을 올리며 끝까지 소임을 다한 고인의 희생을 기리고 유가족과 동료 소방관들에게 깊은 애도를 표했다.세종중앙공원 일대에는 시민들이 직접 참여할 수 있는 다양한 소방안전 체험 프로그램도 마련됐다. 이동안전체험차량을 활용한 지진·태풍 체험을 비롯해 소방특수장비 전시와 심폐소생술(CPR) 교육 등이 운영돼 참가자와 가족 단위 방문객들에게 재난 상황에 대한 이해를 높이고 위기 대응 방법을 배울 기회를 제공했다.시민들은 다양한 체험을 통해 재난 발생 시 행동 요령과 안전의 중요성을 되새겼으며, 어린이부터 성인까지 함께 참여하는 안전교육의 장이 펼쳐졌다. 추모와 보훈의 의미를 생활 속 안전 실천으로 연결했다는 점에서 이번 체험 프로그램은 행사에 참여한 시민들에게 또 다른 의미를 전했다.이날 행사의 마무리는 감동적인 추모 음악회가 장식했다.한편, 이번 행사는 추모를 넘어 실질적인 나눔으로도 연결됐다. 대회 참가비와 후원금 전액은 사단법인 소방가족희망나눔을 통해 순직 소방공무원 유가족의 심리적 회복과 경제적 자립, 복지사업 지원에 활용될 예정이다.달리기로 마음을 모으고, 분향소에서 고인을 기리며, 음악과 안전 체험으로 서로를 위로한 이번 제3회 119메모리얼데이는 소방 영웅들의 희생을 기억하는 것을 넘어 유가족과 함께 아픔을 나누고 서로를 지키는 안전한 사회를 만들어가자는 깊은 메시지를 남겼다.