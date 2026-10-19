[단독] 공소청, '북한에 무인기 날린' 대학원생 사건 항소

큰사진보기 ▲북한이 올해 1월 10일 <조선중앙통신>을 통해 지난해 9월과 올해 1월 4일 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장하며 공개한 사진 ⓒ 평양 조선중앙통신/연합뉴스 관련사진보기

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민간인 북한 무인기 침투 사건 1심에서 피고인 전원에 징역형 집행유예를 받아든 공소청이 항소했다.서울중앙지방공소청은 지난 16일 이 사건 1심 재판 결과에 불복해 항소장을 제출했다.서울중앙지방법원 형사합의38-3부(재판장 최영각 부장판사)는 지난 9월 16일 민간 무인기를 북한으로 날려 개성 일대를 촬영한 혐의를 받는 30대 대학원생 오아무개씨에 대해 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했다.오씨는 윤석열 정부 대통령실에서 근무했으며 국군정보사령부(정보사)의 '대북 공작 협조자'로도 알려져있다. 구속 상태로 재판을 받던 오씨는 1심 선고날 곧바로 석방됐다.재판부는 같은 혐의로 기소된 공범 장아무개씨와 김아무개씨에 대해 각각 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했다. 검사는 이들의 범행으로 남북 긴장 수위가 높아졌다면서 오씨에게 징역 5년, 장씨와 김씨에게 징역 3년을 구형한 바 있다.오씨 등은 지난해 9월부터 올해 1월까지 군 감시를 피해 민간 무인기를 무단으로 군사분계선(MDL) 넘어 날려 북한 개성 일대로 비행시키면서 영상을 촬영한 혐의로 재판에 넘겨졌다(일반이적 및 항공법 위반).이들이 지난해 9월과 올해 1월 날린 무인기는 북한 땅에 추락했다. 북한은 떨어진 기체와 SD카드를 수거·분석한 뒤 올해 1월 10일 해당 무인기의 영상 정보 등을 토대로 비판 성명을 발표했다.재판부는 무인기를 투입해 대한민국의 군사상 이익을 해친 혐의에 대해 무죄로 판단했다. 검사가 제출한 증거만으로는 무인기에 SD카드가 탑재돼 있다고 보기 어렵다는 것이다. SD 카드에는 무인기가 촬영한 영상정보 및 비행이력 등을 저장할 수 있다.다만 재판부는 이들이 국토부에 신고하지 않고 무인기를 사용한 항공안전법 위반 혐의에 대해선 유죄로 판단했다. 재판부는 "피고인들의 비행 지역은 대한민국의 항공 안전을 크게 위협할 수 있어 위험성과 비난 가능성이 매우 크다"라고 지적했다.