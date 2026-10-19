하남문화재단 박물관장 채용 논란... 면접위원 위촉·제척 기준 도마

큰사진보기 ▲경기 하남시 산하 하남문화재단이 전직 시의회 의장을 역사박물관장으로 채용하는 과정에서 시 홍보대사를 면접위원으로 참여시킨 사실이 알려지면서 시의회에서 심사위원 선정과 이해관계 검증 절차에 대한 문제 제기가 나왔다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

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경기 하남시 산하 하남문화재단이 전직 시의회 의장을 역사박물관장으로 채용하는 과정에서 시 홍보대사를 면접위원으로 참여시킨 사실이 알려지면서 시의회에서 심사위원 선정과 이해관계 검증 절차에 대한 문제 제기가 나왔다.하남시의회 최승태 의회운영위원장(더불어민주당·가선거구)은 지난 16일 문화정책과 소관 행정사무감사에서 하남역사박물관장 공개채용의 면접위원 구성과 이해관계 검증 여부를 집중 질의했다.하남문화재단은 지난 7월 역사박물관장 공개채용을 실시해 7월 31일 금광연 전 하남시의회 의장을 최종 합격자로 선정했다. 금 관장은 8월 18일부터 업무를 시작했으며 임기는 2년이다.이번 채용에는 서류심사위원 3명과 면접심사위원 5명 등 모두 8명이 참여했다.최 의원은 면접위원 가운데 하남시 홍보대사로 활동하는 방송인 A씨가 포함된 사실을 확인했다고 밝혔다.A씨는 2024년 하남문화예술회관 노래교실 특별강사로 활동했으며, 지난해 3월 하남시 홍보대사로 위촉됐다. 홍보대사 위촉 당시 강사 활동을 통해 이현재 하남시장과 인연을 맺었다고 밝힌 바 있다.최 의원은 시와 공식적인 관계를 맺고 있는 인사가 시 출연기관의 주요 보직 채용 심사에 참여한 경위를 따졌다.특히 최종 합격자가 전직 하남시의회 의장이라는 점을 언급하며 면접위원과 지원자 사이에 사전 친분이나 이해관계가 있는지를 확인하는 절차가 마련돼 있었는지 질의했다.블라인드 채용 방식으로 진행된 이번 심사에서 면접위원이 지원자를 사전에 알고 있었을 가능성에 대비한 제척·회피 절차가 작동했는지도 확인을 요구했다.이에 하남시 문화정책과는 응시자와 면접위원 사이에 이해관계가 있으면 심사에서 제척하는 것으로 알고 있다고 답변했다.다만 A씨의 구체적인 면접위원 위촉 경위와 재단이 적용한 제척 대상 판단 기준에 대해서는 확인하지 못했다고 밝혔다.최 의원은 국민권익위원회의 공정채용 기준을 언급하며 심사위원과 지원자 사이의 이해관계를 판단할 명시적인 기준과 사전 검증 절차가 있는지 확인해야 한다고 지적했다.이번 감사에서는 하남시 산하 다른 공공기관의 인사 절차도 함께 거론됐다.최 의원은 지난 14일 기획조정과 행정사무감사에서 하남도시공사 사장 재임용과 관련해 임원추천위원회가 두 차례 '적격자 없음'을 결정한 과정의 판단 기준과 의결 절차를 문제 삼은 바 있다.최 의원은 두 사례 모두 공공기관 인사 과정에서 객관적인 판단 기준과 검증 절차가 제대로 작동하는지 살펴봐야 할 사안이라고 강조했다.그러면서 개별 기관의 자체 판단에만 의존하지 않도록 하남시 차원의 관리·감독과 제도적 보완이 필요하다고 주문했다.최 의원은 문화정책과에 A씨의 면접위원 위촉 경위와 이해충돌 판단 기준의 존재 여부를 확인해 보고할 것을 요구했다.