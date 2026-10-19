추미애 '소방 발언' 논란에 '제도 개선'으로 수습 나선 민주당

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 잠시 생각에 잠겨 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 17일 오후 부천 공장 화재로 순직한 고(故) 김진석 소방위의 빈소 앞에서 발언하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

더불어민주당 지도부가 추미애 경기도지사의 '소방 재정 빨대' 발언 논란을 수습하기 위한 당 후속 조치를 놓고 '소방 제도·재정 보완'에 집중하기로 방침을 정했다. 소방공무원 처우 개선과 현장 대응 역량 개선 등 실질적인 문제 해결에 나서 분노한 민심을 달래겠다는 뜻으로 해석된다.민주당 지도부는 19일 오전 민주당 최고위원회의를 시작하기에 앞서 부천 공장 화재 진압 중 순직한 고 김진석 소방위를 추모하는 묵념을 진행했다.이어 모두발언에 나선 김민석 대표는 "소방관의 안전한 근무환경 조성은 국가의 무한책임"이라며 "화재 진압, 구호 활동, 제설작업에 필요한 각종 장비를 적기에 보충하고 외상 후 스트레스 장애 등 소방관의 정신건강을 위한 지원도 부족함이 없어야 한다"라고 강조했다. 이어 "소방관의 안전한 근무환경을 위한 예산과 지원을 지속적으로 보강해 나가겠다"라고 약속했다.국회가 소방 예산의 국비 지원 비율 확대를 위한 입법에 나서야 한다는 요구도 나왔다. 최민희 최고위원은 "현재 소방은 국가사무 비율이 72%지만 국비 지원은 10.7%에 불과한 실정"이라며 "소방직 재정까지 국가가 책임지는 시스템으로 전환하도록 국회가 하루빨리 논의를 시작하기를 제안한다"고 말했다.신현영 대변인 역시 이날 국회 소통관 브리핑을 통해 "이제 조직·인사·예산에 대한 국가의 책임을 강화하고, 처우개선과 심리지원, 보훈·예우까지 아우르는 실질적인 국가직 전환을 완성해야 한다"라며 "민주당은 소방공무원의 국가직 전환이 명칭의 변화에 머무르지 않도록 필요한 입법과 예산 확보에 힘쓰겠다"라고 약속했다.신 대변인은 취재진을 만난 자리에서도 "현재까지 점검해본 결과 시·도에서 과다하게 (소방과 관련한) 재정을 부담하는 게 확인됐다. 이 부분을 적극 소통하며 예산을 촘촘이 챙길 예정"이라고 덧붙였다.일부 당원들이 요구하는 추 지사 징계 등 조치를 두고는 일단 선을 긋는 모습이다. 신 대변인은 "추 지사 징계가 정치적 정점이 되지 않도록 당에서 현명한 방안을 내놓을 것"이라고 답했다.조계원 대변인도 이날 비공개 최고위 후 기자들과 만나 "(김 대표가) 김진석 소방관의 희생과 관련해 우선은 국민의 마음을 어루만지는 데 중점을 두고 법적·제도적·재정적 보완 문제에 집중하자고 했다"며 "정쟁화를 하는 부분이나 추 지사와 관련된 부분은 이후에 논의하기로 했다"고 전했다.앞서 김 대표는 이날 민주당 유튜브 방송 '민티07'에 출연해 "지금은 무엇보다도 국민의 마음을 잘 헤아려서 국민들 마음이 풀리실 수 있을 때까지 할 수 있는 노력을 다하는 것이 우선이라고 본다"라고 밝힌 바 있다.이런 가운데 당내에서는 추 지사가 재차 진정성 있게 사과의 뜻을 밝혀야 한다는 목소리도 나온다. 추 지사는 "정말 마음을 다해서 사과드린다"고 했지만 "사과를 바라시니까"라는 단서 표현을 붙여 또 다시 뒷말이 나왔다.중진 박지원 의원은 이날 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에서 "추 지사가 계속 귀신 씻나락 까먹는 소리를 하는 것"이라며 "사과하려면 깨끗하게 사과하지 '사과하라니까 하겠다'니 꼬리를 잡힌다"라고 지적했다.경기 남양주가 지역구인 김병주 의원도 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에서 "사과의 진정성이 느껴지지 않은 것 같다"라며 "(추 지사가) 다시 한번 진정 어린 사과를 해야 한다고 보고 있다"라고 말했다.