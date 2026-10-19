수백 년 곰솔나무 아래, 마을 주민들이 만든 무대

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큰사진보기 ▲오름과 저수지를 연결하는 곰솔나무 ⓒ 강창석 관련사진보기

큰사진보기 ▲바닥이 갈라진 저수지 모습, 잡초와 억새가 무성하다 ⓒ 강창석 관련사진보기

큰사진보기 ▲광령1리 새마을문고의 오카리나 연주 모습 ⓒ 강창석 관련사진보기

큰사진보기 ▲해금 연주 ⓒ 강창석 관련사진보기

"날씨도 안 좋고, 다른 행사와 겹쳐서 걱정을 했은데, 머무르기보다는 잠시 왔다가는 사람들이 많아서..."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

10월은 바쁘다. 행사들이 주말마다 일정표에 빼곡하다.18일 애월읍 수산리에서 작은 문화공연 겸 북콘서트 행사가 열렸다. 마을의 새마을문고에서 주관하는 행사다.새마을문고는 마을에서 다양한 문화행사를 만들어내는 기획사다. 새마을문고가 있는 마을, 문고는 주민들이 책을 읽고 공부할 수 있는 공간 제공이 최우선이나, 여기에 그치지 않고 책과 공연을 주제로 주민들이 같이 어울릴 수 있는 문화행사를 기획하고 진행하는 일도 많아졌다. 최근 몇 년사이의 변화다.마을에서 기존 단체들은 마을의 이런저런 일을 꾸려 나가고 같은 나잇대의 주민들끼리 모여서 친목과 화합을 다지는 일을 한다. 노인회나 청년회, 부녀회들이다. 학교가 있는 마을인 경우 학부모나 학생들이 이들 단체와 같이 어울릴 수 있는 틈새는 별로 없다.그래서 생긴 게 새마을문고를 중심으로 하는 젊은 학부모들과 어린아이들의 모임이다. 이들은 자녀들이 농어촌의 학교를 다니면서 누릴 수 없는 다양한 문화활동 프로그램을 기획하고 유치한다. 예전, 사회에 소극적이었던 학부모들의 세대와는 달리 자녀들의 교육환경을 적극적으로 개척하고 만들어가는 신세대 학부모들의 새로운 유형이다.이들은 자녀들의 성장과 관련된 유명 인사를 초빙해서 강의를 진행하기도 하고, 합창단을 만들거나 자녀들이 원하는 활동을 할 수 있도록 동호회나 단체를 만들어 주기도 한다. 어쩌면 학생수가 많지 않은 농어촌의 소규모 학교들이기에 이러한 활동이 가능한지도 모르겠다. 수산리도 새마을문고가 이런 형태의 활동을 하고 있는 대표적인 마을이다.마을에는 수산봉이라는 오름이 있고 그 앞에는 하동이라는 마을이 수몰되어서 생긴 저수지가 있다. 그사이에는 수백 년 그 자리를 지켜온 곰솔나무가 있다. 문화재로 지정된 이 마을의 수호목이기도 하다. 오름의 푸른 숲과 저수지의 고요함 사이에서 오랜 세월을 견디며 의연하게 자리를 지켜온 곰솔나무는 꾸밈없는 마을의 깊은 옛 멋을 그대로 담고 있다.저수지는 대공사로 물을 뺀 상태인데 한가운데는 오랜 가뭄을 견뎌온 듯 거북이 등처럼 갈라져 있다. 물이 바짝 말라있는 저수지 바닥은 곳곳에 잡초와 갈대가 무성하다. 한 복판에는 무슨 사연이 있는지 쓰다 만 듯한 농기계가 덩그러니 놓여져 있다. 수몰당시 마을의 모습, 주민들의 마음을 표현하는 듯 해서 낯설지가 않다.좌우로는 오름과 저수지, 뒤로는 수백년 곰솔나무를 배경으로 무심하게 자연 속의 무대를 만들었다. 탁트인 사방에서 천막을 들썩이며 춤주게 할 정도의 세찬 바람이 불어댄다. 마치 이곳을 떠나지 못한 수많은 영혼이 바람을 타고 몰려와, 오랜만에 찾아온 우리에게 일제히 환영 인사를 건네는 듯하다. 그 세찬 바람이 그리 싫지 않았으니 말이다.비록 도시와 떨어진 농어촌 지역이라 하지만 공연의 재능을 가진 사람들은 많다. 학교나 마을, 행정에서 운영하는 다양한 프로그램 덕분이다. 행정에서는 학생이나 주민이 원하면 강사를 섭외하고 비용을 부담하면서까지 프로그램을 만들어 준다. 실력이 얼마나 뛰어난지는 중요하지 않다. 동네 이웃들이 마을 잔치 무대에서 주인공으로 공연을 하고, 주민들이 객석에서 같이 즐긴다.오늘도 그렇다. 옆 마을의 새마을문고에서 오카리나를 배우고 있는 주민들과 학생들이 참여를 하고, 인근 중학교 학생들의 밴드가 와서 무대를 꾸몄다. 공연의 완성도라는 어려운 말을 쓰지 않는다. 나와 비슷한 사람들이 무대에 서고, 무대에 선 사람들과 비슷한 사람들이 박수를 쳐주면 그만이다. 출연료도 없다. 교통비를 주고, 그날 차린 음식을 같이 먹으면서 즐기면 그만이다. 가끔 행사를 마치고 남는 음식을 가져갈 수 있으면 다행스러운 일이기도 하다.행사를 주관했던 실무자도 대략 만족한 듯하다. 미을의 행사에서 몇 명이 모였는지, 누가 왔는지를 따지는 거창한 셈법은 없다. 그냥 마을 주민들이 만든 무대, 오가는 마을 주민들이 관심을 표현해주면 그만이다. 초청을 하면 무대의 완성도를 생각해야 하고, 접대를 해야 한다. 내빈 소개로 해야하고, 인사말을 하기 위한 시간도 할당해야 한다. 그러면 행사의 주객이 전도된다. 행사가 의전으로 되었던 과거의 모습이다.10월 바쁜 행사의 계절이다. 인사치례로 돌아봐야 하는 일도 많다. 얼굴을 내밀어야 한다는 얘기다.하지만 이날 수산리에서 만난 행사는 조금 달랐다. 수백 년 된 곰솔나무와 오름, 저수지를 배경으로 주민들이 직접 무대를 만들고, 이웃들이 함께 공연하고 즐기는 모습이 참 좋았다. 오래된 마을의 풍경 속에 주민들이 만든 작은 행사가 그렇게 아름다울 수 있다는 생각이 들었다.