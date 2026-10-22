"건설기계 연식제한 중단하라" 청와대 앞 노숙농성 돌입

큰사진보기 ▲청와대 앞 농성중타워 연식제한 철폐 무기한 단식 등 ⓒ 박종국 관련사진보기

큰사진보기 ▲타워크레인 ⓒ 박종국 관련사진보기

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큰사진보기 ▲타워크레인도로가로 전복 ⓒ 박종국 관련사진보기

큰사진보기 ▲우리는 살고 싶다청와대 앞 기자회견 ⓒ 박종국 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사를 쓴 박종국은 전 경기도노동정책전문관입니다.

지금 청와대 앞 길거리에는 시민단체 및 노동단체들이 중심이 된 '건설똑바로범대위' 단체들이 건설사와 정부를 상대로 "건설기계장비 연식제한 중단 및 표준시장단가적용, 타워크레인 설·해체 적정공기보장"을 외치며 노숙농성을 하고 있다.지난 중대재해처벌법 도입 이후 건설사들은 안전사고를 예방한다는 이유로 과도한 연령제한 등을 하면서 상대적으로 중고령자들이 많은 건설현장 내국인 노동자들이 일자리가 없어 직격탄을 맞고 있다. 더 나아가 이제는 건설기계 차량 연식제한까지 하고 있는 것이다. 빚내서 할부로 구입해 겨우겨우 갚아 나아가는 고가의 건설기계들이 이제 '고철'이 될 위기에 직면했다. 그나마 건설사들이 적정 사용료(임대료)만이라고 지급한다면 숨통이 트일 텐데 십 수년째 사용료는 동결, 아니 오히려 더 깎이고 있는 실정이다.갈수록 대형화되고 고층화, 기계화 되어가는 대한민국 건설현장 특성상 건설장비를 이용한 공사들이 주를 이루는 환경이 되고 있다. 따라서 수십, 수백사람 몫을 담당하는 건설기계 장비에 대한 중요성은 새삼 재론의 여지가 없다.그렇지만 그 중요성에도 불구하고 종사자들은 지금 생존권적 위기에 놓였다. 대기업 건설사들이 신형장비를 강요하거나, 연식을 제한하고 있기 때문이다. 2025년 기준 국내 건설기계는 총 55만 6575대가 등록돼 있고 건설운전 면허증 소지자들은 무려 217만 9611명이나 된다. 이들이 지금 점점 벼랑 끝에 내 몰리고 있는 것이다.1997년 IMF 외환위기를 틈 타 건설사들은 유행처럼 자기업 중기사업소를 하나둘씩 해체했다. 하루 아침에 정규직이 비정규직 신세가 되거나 강제로 장비를 불하받아 개인 사장님들이 된 것이다. 이른바 특수고용직 노동자들이다.건설사들은 현장의 안전사고 예방을 위함이라고 강변하지만 그 실상을 자세히 들여다 보면 "위험의 비용전가"라 할 수 있다. 건설기계로 인한 안전사고들은 노후화 때문보다는 적정공기 미준수 및 작업안전수칙 미준수, 신호수 미배치, 속도전 편법작업 강요 등이 대부분이다.건설사들이 진정 안전을 위해 신형 장비를 원한다면 현실적인 적정 사용료를 지급해야 한다. 건설현장의 핵심 장비라 할 수 있는 타워크레인의 경우 사용료가 25년째 동결된 상태다. 아니, 오히려 마이너스다. 건설기계 27개 기종들은 국토부에서 정기안전검사를 실시하여 결함에 의한 사고들을 미리 예방하고 있다. 하여 과도한 연식제한 조치는 정부 검사대행 기관들의 신뢰를 무너트린다. 사유재산 침해라는 '공정거래법상' 위반(동법 제45조1항6호, 동법 제40조) 소지도 있다.국토교통부는 지난해 2월 "건설기계 연식 및 조종사 연령제한 자제" 공고를 한 바 있다. 그러나 여전히 현장에서는 국토부의 조치를 깡그리 무시하고 있다. 이 모두가 안전을 빙자해 행해지고 있는 대기업 갑질들이다하여 진정 기업들이 건설현장 안전을 위해서라면 법령에 나와 있는 '건설기계 표준시장 단가'를 즉시 적용토록 해야 한다. 공공공사만이라도 당장 적용해야 한다. 이를 이행한다고 건설사들이 공사 수주를 해놓고선 낙찰 후 적용을 해 주지 않는다면 이는 심각한 '계약위반' 행위들이다.사태가 이러다 보니 고층 양중작업을 주로 하는 타워크레인의 경우 단 하루 만에 장비 설치를 뚝딱 해치우는 일들이 다반사로 벌어지고 있다. 선진국에선 타워 설치를 할 경우 일주일 이상 걸리는 것을 우리나라는 설치일수, 설치인력까지 현실화 되지 못하고 있는 것이다. 하여 안전한 작업 일수를 파악해 적정인원 투입 등 설·해체 계획서에 메뉴얼로 담아 '강제화'해야 한다. 유해위험방지계획서, 위험성 평가에도 이를 엄격히 적용토록 해야 한다. 고소작업 특성상 타워크레인은 일반 시민들이 생활하는 일상속 공간에서 가동되고 있다는 점을 간과해서는 안된다. 사진처럼 과거에도 타워크레인이 붕괴되어 철길을 덮치고 도로를 덮치는 경우들이 많았다.모든 안전사고들 이면에는 기업들의 이윤이 숨겨져 있다. 이것이 "안전부주의, 안전불감증, 연령, 지병" 등등 개인들의 잘못으로 가려져 있는 것이다. 가령, 시장에서 물건을 구입할 때 질 좋은 제품을 구입하려면 상응하는 적정한 돈을 지불해야 하는 것이 상식이다. 그런데 이를 어기고 좋은 제품을 내놓으라고 하면 이것이야말로 자본주의 질서를 위협하는 대기업 '갑질'인 것이다.건설똑바로범대위는 19일부터 청와대 앞에서 요구가 관철될 때까지 무기한 단식농성에 돌입했다.