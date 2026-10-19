태양광 느는데 계통망 부족…데이터센터 전력 공급 문제없나

대규모 전력을 수도권으로 공급하기 위한 초고압 송전선로 건설계획이 발표되면서 전남·전북·충북·충남·경기 등 전국 각지에서 반대 움직임이 확산되고 있다. 특히 국내 송전선로 입지와 노선 결정 권한이 사업자인 한국전력 중심으로 운영돼 계획 수립 과정에서 정보 공개와 주민참여가 제한적이라는 지적이 지속적으로 제기돼왔다.



송전선로 경과지역 주민 대다수는 사업 추진 이후 뒤늦게 계획을 인지하거나 노선 선정 과정에 대해 충분히 설명을 듣지 못하고 의견을 내지 못하는 사례가 반복되면서 사회적 갈등 또한 커지고 있다.



이에 주간함양·진안신문·충북일보는 지역신문발전위원회의 지원을 받아 전북특별자치도를 비롯해 충북, 경남 등 광역을 넘는 지역언론 협력 기획취재를 진행하고 있다. ‘주민 동의 없는 초고압 송전선로 갈등, 지역 언론이 해법을 묻다’ 기획 시리즈를 통해 주민 참여를 기반으로 한 전력망 구축 모델을 검토하고, 지역 분산형 전력 시스템 전환 정책 방향을 모색해 본다



큰사진보기 ▲휴천일반산업단지에 추진 중인 함양 AI데이터센터 조감도 ⓒ 주간함양 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (임아연)에도 실렸습니다.

전력망 확충을 둘러싼 갈등이 전국 곳곳에서 이어지고 있는 가운데, 함양군에서도 전력 생산과 소비에 따른 전력계통 문제에 대한 관심이 높아지고 있다. 함양 지역의 태양광 발전사업은 허가를 받고도 생산한 전기를 보낼 전력망이 부족해 상당수가 가동되지 못하는 반면, 휴천면에는 최대 100MW의 전력을 사용하는 대규모 AI데이터센터 건설이 추진되고 있기 때문이다.함양군의 태양광 발전시설은 지속적으로 확대되고 있지만 이를 뒷받침할 전력계통은 충분히 확보되지 못한 상황이다. 함양군에 따르면 올해 8월 기준 지역 내 태양광 발전사업 허가 건수는 총 1214건으로, 설비용량은 약 19만kW(190MW)에 달한다.이 가운데 실제 운영 중인 시설은 655건, 약 8만kW(80MW) 규모다. 반면 허가를 받고도 가동하지 못하는 사업은 559건으로, 설비용량은 약 10만kW(100MW)에 이른다. 전체 허가 건수의 46%가량이 실제 전력 생산으로 이어지지 못하고 있는 셈이다. 태양광 발전시설에서 생산한 전기를 받아들이는 변전소의 용량이 부족한 것이 주요 원인으로 지목된다.반면 함양군이 휴천면에 유치한 AI데이터센터는 지난 2025년 2월 100MW 규모의 전력계통영향평가를 통과한 데 이어 최근 1단계 사업에 필요한 40MW 규모의 전력 사용을 한국전력공사에 신청했다. 함양군은 기존 전력계통을 활용해 데이터센터에 필요한 전력을 공급할 수 있다는 입장이다.이처럼 같은 지역에서 전력 생산시설은 계통 부족으로 가동되지 못하고, 대규모 전력 소비시설은 건설을 추진하는 상황이 나타나면서 지역 전력망의 공급·수용 능력과 향후 확충 필요성을 종합적으로 살펴봐야 한다는 지적이 나온다. 변전소와 송전선로 확충은 주민들의 생활환경과 재산권에 영향을 미칠 수 있는 만큼, 전력망 구축계획을 수립하는 초기 단계부터 충분한 정보 공개와 주민 참여가 필요하다는 목소리도 커지고 있다.문제는 태양광 발전시설에서 생산한 전기를 기존 전력망이 충분히 받아들이지 못한다는 점이다. 태양광 발전시설에서 생산된 전기는 배전선로와 변전소 등을 거쳐 전력계통에 연계된다. 그러나 해당 지역의 배전선로와 변전소에 여유 용량이 부족하면 발전사업 허가를 받았더라도 실제 전력계통에 연결하기 어려울 수 있다.현재 함양지역에서도 태양광 발전시설의 전력계통 연계 문제를 해결하기 위해 변전소 용량 증설이 추진되고 있는 것으로 알려졌다. 다만 변전소 용량을 증설한다고 해서 모든 문제가 해결되는 것은 아니다. 태양광 발전시설이 계속 늘어날 경우 배전선로와 상위 송전망의 수용 능력까지 함께 검토해야 하기 때문이다. 여기에 태양광 발전사업 허가 기준 완화 등으로 신규 발전시설이 확대될 경우 전력망 확충 수요도 증가할 가능성이 있다.결국 태양광 발전을 확대하는 정책과 생산된 전력을 수용할 기반시설 구축이 함께 이뤄지지 않는다면 발전사업 허가만 늘어나고 실제 발전은 지연되는 문제가 반복될 수밖에 없다.이러한 상황에서 휴천면에는 대규모 전력을 소비하는 AI데이터센터 건설이 추진되고 있다. 함양군 휴천일반산업단지에 들어설 예정인 '함양 AI데이터센터'는 지난 4월 9일 최종 인·허가를 마치고 본격적인 사업 추진 단계에 들어갔다.㈜오리드코리아가 추진하는 이 사업은 전체 100MW 규모를 목표로 하고 있으며, 1단계 사업은 40MW 규모로 계획됐다. 1단계 사업은 휴천일반산업단지 내 4만2738㎡ 부지에 연면적 3만807㎡ 규모로 조성된다. 전산동 2동(지상 5층)과 운영동 1동(지상 3층)이 들어설 예정이며, 설계는 희림종합건축사사무소가 맡았다.총사업비는 100MW 규모의 시설을 기준으로 약 1조3800억 원으로 추산된다. 다만 향후 고객사 확보와 설비 구성 등에 따라 투자 규모는 달라질 수 있다. 사업자는 2024년 12월 한국전력공사와 전력공급 협약을 체결했고, 2025년 2월에는 100MW 규모의 전력계통영향평가를 통과했다. 최근에는 1단계 사업에 필요한 40MW 규모의 전력 사용을 한전에 정식으로 신청한 것으로 확인됐다.함양군 일자리경제과 기업유치담당 관계자는 "최근 한전에 1차분인 40MW의 전력 사용을 신청했다"며 "전체 계획은 100MW 규모로, 전력계통영향평가도 100MW를 기준으로 통과한 상태"라고 말했다.AI데이터센터에 필요한 대규모 전력을 공급하는 문제에 대해서 함양군은 현재 계획된 데이터센터의 전력 수급에는 큰 문제가 없을 것으로 보고 있다. 군 관계자는 "100MW를 기준으로 전력계통영향평가를 통과했기 때문에 필요한 전력을 공급받을 수 있다고 보고 있다"며 "함양변전소를 거쳐 데이터센터에 전력을 공급할 계획으로, 현재로서는 전력 공급에 큰 문제가 없을 것으로 판단한다"고 밝혔다. 데이터센터 건설에 따라 별도의 장거리 초고압 송전선로를 새롭게 건설해야 하는 상황은 아니라는 것이 군의 설명이다.한편 함양 AI데이터센터는 2027년 상반기 착공을 목표로 사업을 추진하고 있다. 당초 2028년 운영을 목표로 제시했지만, 실제 건설 기간은 더 길어질 가능성도 있다. 군 관계자는 "내년 상반기 착공을 예정하고 있으며 건설 기간은 약 2년 정도로 보고 있다"고 설명했다.전력 공급과 함께 데이터센터의 핵심 기반시설인 냉각설비와 용수 확보 방안도 검토 중이다. 당초 함양 AI데이터센터는 대량의 물을 사용하는 수랭식이 아닌 공기를 활용하는 공랭식 냉각 방식으로 계획됐다. 그러나 최근에는 향후 데이터센터를 이용할 고객사의 요구 등을 고려해 수랭식도 함께 검토하고 있는 것으로 확인됐다.군 관계자는 "처음에는 완전 공랭식으로 계획했지만 고객사들이 요구하는 부분이 있어 수랭식도 함께 검토하고 있다"며 "아직 냉각 방식이 최종 확정된 것은 아니다"라고 밝혔다.용수 공급 방안으로는 휴천일반산업단지 일대에 구축 중인 상수도 시설을 활용하거나 지하수를 이용하는 방법 등을 검토하고 있다.데이터센터 운영에 따른 지역 일자리 창출 규모도 아직 구체화되지 않았다. 해당 사업은 여러 기업에 데이터센터 공간과 설비를 임대하는 코로케이션 방식으로 추진된다. 이에 따라 입주 기업이 직접 서버를 운영하는지, 운영과 관리를 외부 업체에 맡기는지 등에 따라 실제 상주 인력은 달라질 수 있다.군 관계자는 "투자 금액에 비해 직접 고용 인원이 많지는 않을 수 있다"면서도 "데이터센터 운영에 필요한 공조·소방·안전관리와 시설 유지관리 등 관련 업종의 추가적인 수요가 발생할 수 있다"고 설명했다.공동취재팀 (주간함양 임아연 기자, 진안신문 류영우 기자, 충북일보 이진경 기자)이 기사는 지역신문발전기금의 지원을 받았습니다.