시민 힘으로 지켜낸 금강수목원, '아름다운자연유산상' 수상

큰사진보기 ▲지난 17일 제24회 ‘이곳만은 지키자!’ 시상식에서 아름다운자연유산상을 수상한 금강수목원지키기 공공성 네트워크 기념사진 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이날 시상식에서 박창재 세종환경운동연합 사무처장이 금강수목원지키기 공공성 네트워크 활동을 소개했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국내셔널트러스트의 제24회 ‘이곳만은 지키자!’ 6곳 수상자 전체 기념사진 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

민간 매각 위기에 놓였던 세종시 금남면 금강수목원이 시민사회의 보전운동을 통해 공공성을 지켜낸 성과를 인정받아 '아름다운자연유산상'을 수상했다.한국내셔널트러스트와 내셔널트러스트문화유산기금이 공동 주최한 제24회 '이곳만은 지키자!' 시상식이 지난 17일 서울시50플러스 동부캠퍼스 강당에서 열렸다. 이날 금강수목원을 응모한 '금강수목원지키기 공공성 네트워크'는 아름다운자연유산상과 상금 100만 원을 받았다.한국내셔널트러스트는 공식 보도자료를 통해 금강수목원을 금강과 계룡산 녹지축을 연결하는 생태 거점이자 보전 가치가 높은 공공자산으로 평가했다. 특히 금강수목원의 민간 매각 철회에 대해 "공공자산을 지키려는 지역 NGO 연대활동의 소중한 결실"이라고 선정 이유를 밝혔다.금강수목원은 충청권의 대표적인 시민 자연학습 공간으로, 오랜 기간 지역 주민들의 휴식과 생태교육의 장으로 활용돼 왔다. 그러나 2025년 충청남도가 수목원 내 산림자원연구소의 이전 비용을 마련하기 위해 민간 매각을 결정하면서 존속과 공공성에 대한 우려가 커졌다.금강수목원지키기 공공성 네트워크를 비롯한 지역 시민사회단체들은 민간 매각에 강력히 반대하며 수목원의 공공적 가치와 생태적 보전 필요성을 지속적으로 제기했다. 이들은 금강수목원이 단순한 부동산이 아니라 수십 년간 공공의 노력으로 조성된 자연유산이자 미래세대에 물려줘야 할 공동 자산임을 강조해 왔다.이러한 시민사회의 노력 속에 2026년 지방자치단체장이 바뀌면서 민간 매각 방침이 철회됐다. 충남도와 세종시는 지난 9월 금강수목원 공동운영을 위한 협약을 체결하고 재개장을 추진하고 있다.이날 시상식에서 박수택 심사위원장은 금강수목원의 선정 이유를 설명하며 공공 생태자산 보전의 중요성을 강조했다. 박 위원장은 "금강수목원이 민간에 매각될 경우 공공의 생태자산이 사라지게 된다"며 "심사위원들 역시 이러한 공공의 생태자산을 반드시 지켜야 한다는 문제의식에서 수상작을 선정했다"고 밝혔다. 이는 금강수목원의 가치를 경제적 자산이나 개발 가능성만으로 판단해서는 안 되며, 시민 모두가 누릴 수 있는 공공의 자연유산으로 보전해야 한다는 취지다.이날 수상 소감에 나선 금강수목원지키기 공공성 네트워크 박경 대표는 이번 수상을 계기로 세종지역에서 내셔널트러스트 운동을 본격적으로 추진하겠다는 뜻을 밝혔다. 박 대표는 "오늘 받은 이 상을 계기로 세종으로 돌아가 내셔널트러스트 운동을 실제로 시작해 보도록 하겠다"며 감사를 전했다.내셔널트러스트 운동은 시민들의 자발적인 참여와 기부 등을 통해 보전 가치가 높은 자연환경과 문화유산을 지키고 미래세대에 물려주기 위한 시민운동이다. 박 대표의 발언은 금강수목원 보전운동을 계기로 세종지역에서도 시민이 직접 자연유산 보전과 관리에 참여하는 활동을 확대하겠다는 의지로 풀이된다.이번 수상은 금강수목원 민간 매각 철회라는 성과를 넘어, 공공의 자연유산을 어떻게 지속가능하게 관리하고 미래세대에 물려줄 것인지에 대한 과제를 남겼다.민간 매각은 철회됐지만 장기적인 소유권과 운영 책임, 안정적인 관리재원 확보, 생태적 가치 보전 등은 앞으로 구체화해야 할 과제다. 특히 재개장 이후에도 금강수목원이 생물다양성 보전과 산림환경교육, 시민 휴식공간이라는 본래 기능을 유지할 수 있도록 중장기적인 공공관리 체계를 마련할 필요가 있다.이번 아름다운자연유산상 수상은 시민들의 연대를 통해 공공의 자연유산을 지켜낼 수 있다는 가능성을 보여준 사례다. 금강수목원을 지키기 위한 시민들의 활동이 향후 세종지역의 시민 참여형 자연유산 보전활동으로 크게 확장될지 기대를 모으고 있다.한편, 한국내셔널트러스트의 '이곳만은 지키자!' 시민캠페인은 올해로 24회를 맞았다. 훼손 위기에 처한 자연환경과 문화유산을 시민들이 직접 발굴하고 보전 필요성을 알리는 캠페인으로, 지금까지 전국 178곳이 선정됐다.올해 내셔널트러스트 대상은 청주시 송절동 백로 서식지를 응모한 청주충북환경운동연합에 돌아갔다. 이 밖에 ▲마산 산호리 주택(내셔널트러스트문화유산기금상) ▲임진강 하구 일대(한국환경기자클럽상) ▲순천 소천재(소중한문화유산상) ▲금강수목원(아름다운자연유산상) ▲조지서 터 인근 너럭바위(네티즌상)가 각각 수상의 영예를 안았다.