먹거리 돌봄에서 의료사협까지…제주에서 시작된 지역의료 실험

노쇠와 질병 등으로 일상생활이 어려워져도 살던 곳에서 계속 생활할 수 있도록 의료와 요양, 돌봄을 함께 지원하는 통합돌봄이 지난 3월 27일부터 본격 시행됐다. '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률'에 따르면 통합돌봄은 일상생활 유지가 어려운 노인과 장애인 등이 살던 곳에서 건강한 생활을 이어갈 수 있도록 의료와 요양, 돌봄서비스를 함께 제공하는 것이 목적이다.



함양군은 전체 인구 3만6000여 명 가운데 노인 인구가 1만5000여 명에 이를 만큼 고령화가 빠르게 진행된 지역이다. 고령자가 늘어날수록 고혈압과 당뇨 등 꾸준히 관리해야 하는 질환도 늘고 거동이 불편해지면서 병원 한번 가는 일도 어려워진다. 의료와 요양, 식사와 이동 문제를 따로 떼어 생각하기 어려운 주민도 자연스럽게 많아진다.



함양군에서는 통합돌봄을 시행하는 과정에서 기존 사업으로 채우지 못했던 틈도 발견돼 방문복약상담과 병원동행, 식사지원, 대청소 등 새로운 사업까지 만들어지고 있다. 그렇다면 통합돌봄이 시작된 함양에서 의료는 어떤 역할을 해야 할까. 주민이 크게 아픈 뒤 병원을 찾는 것에 앞서 평소 건강을 살피고 질병을 관리하며 병원을 직접 찾기 어려워진 이후에도 필요한 진료를 받을 수 있으려면 무엇이 필요할까.

[글 싣는 순서]

① 함양/ 통합돌봄으로 다시 보는 함양의 의료 현실

② 산청/ 농촌에서 만드는 의료공동체

③ 평창/ 1차의료가 중요하다 (평창군의료원 박건희 원장)

④ 파주/ 집으로 찾아가는 의료 (한국재택의료협회 유창근 사무총장)

⑤ 시흥/ 다른 의료는 가능하다 (록향의료재단 백재중 이사장)

⑥ 안산/ 의료복지사회적협동조합의 재택의료

⑦ 제주/ 주민이 만드는 의료돌봄 (제주담을의료복지사회적협동조합)

⑧ 부천/ 통합돌봄에서 달라지는 보건소의 역할

⑨ 성동구/ 대상자 중심으로 이어지는 통합돌봄

큰사진보기 ▲강순원 제주담을의료복지사회적협동조합 상임이사 ⓒ 주간함양 관련사진보기

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"저희는 처음에 먹거리에서 출발했어요. 먹거리를 가지고 지원하다 보니까 어느새 돌봄에 가까워지고 있었던 거죠. 그러다 의료사협을 공부하게 됐고 지금은 먹거리에서 돌봄으로, 돌봄에서 다시 의료로 가는 과정에 있습니다."

"저희는 돌봄이라고 해도 먹거리에서 출발한 정도였어요. 의료적인 부분까지 갈 만큼 고민하고 있지는 못했죠. 그런데 돌봄을 하는 사회복지사나 활동가만 가서는 할 수 있는 데 한계가 있고 특히 의료적인 부분이 필요한 경우에는 더 그렇다는 이야기를 들었어요."

"이분이 받을 수 있는 지원이 무엇이고 어떤 제도가 있고 준비해야 할 것은 무엇인지 하나하나 살피는 것에서 출발해야 한다고 봐요. 개인별로 파악한 내용을 가지고 돌봄계획을 세우고 필요한 자원을 연결하고, 그것이 제대로 작동하고 있는지도 확인하는 과정까지 해보는 겁니다."

"의료나 돌봄 서비스를 제공하는 인프라가 부족하지는 않아요. 그런데 연결이 부족한 거죠. 우리는 기존 기관을 비판하거나 그 시장에서 경쟁하는 개념이 아니라 자원들을 잘 살피고 발굴하고 연계하면서 그 사이에서 생기는 공백을 메우려고 합니다."

"의료와 돌봄, 그러니까 생애주기 전반에 걸친 돌봄 플랫폼이라고 할까요. 건강돌봄 플랫폼, 그런 위치가 적절하다고 생각하고 있어요."

* 이 기사는 경상남도 지역신문발전지원사업 보조금을 지원받았습니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 <주간함양>(최학수PD)에도 실렸습니다.

제주담을의료복지사회적협동조합의 출발점은 먹거리였다. 한살림제주가 취약계층에 반찬을 나누고 나눔냉장고를 운영하면서 주민의 생활을 가까이서 볼 일이 많아졌고, 음식을 전하는 과정에서 건강과 돌봄의 문제도 함께 보이기 시작했다. 처음에는 먹거리를 잘 전달하는 일이 중요했지만 활동이 이어질수록 누가 혼자 살고 있는지, 누가 일상생활에 어려움을 겪고 있는지, 어떤 주민에게 다른 도움이 필요한지를 살피게 됐다.강순원 제주담을의료복지사회적협동조합 상임이사는 이 과정을 "먹거리에서 돌봄으로 가고, 돌봄에서 다시 의료로 가는 과정"이라고 설명했다.제주담을은 약 3년의 준비를 거쳐 2025년 1월 창립했다. 설립 인가는 같은 해 11월 말에 받았고 현재 조합원은 약 650명이다. 이미 의료기관을 운영하던 조직이 재택의료나 돌봄으로 사업을 넓힌 사례와 달리 제주담을은 지역의 먹거리·돌봄 활동을 해온 주민들이 의료의 필요를 느끼면서 새롭게 의료사협을 만든 사례다.한살림제주는 2008년 창립할 때부터 지역 먹거리와 함께 공동체의 돌봄 문제를 주요 과제로 다뤘다. 공동체가 약해지면서 노인뿐 아니라 생애 전반에서 돌봄 문제가 커질 수 있다는 문제의식이 있었고, 2010년대 중반부터는 돌봄TF를 만들어 관련 세미나와 토론회에도 참여했다. 일상적으로 하던 반찬나눔이나 먹거리 지원을 지역 돌봄으로 조금 더 넓혀보자는 고민이 이어졌다.이 고민을 실제 사업으로 키운 것이 2022년 진행한 먹거리 돌봄사업이었다. 한살림제주는 제주시 주민참여예산에 선정된 뒤 자체 예산을 더해 2억 원이 넘는 규모로 사업을 꾸렸다. 노형동에서는 주민센터와 함께 취약계층 80가구를 대상으로 반찬나눔과 나눔냉장고를 운영했지만, 취약계층이 많은 원도심에서는 주민센터 인력이 부족해 같은 방법으로 대상자를 찾기 어려웠다. 그래서 원도심에서는 소통협력센터를 중심으로 아동과 장애인, 독거노인, 다문화가정 등을 만나던 기관과 단체를 모았다. 강 상임이사는 노형동에서는 행정과 민간이 함께 움직이는 '민관 협력'을, 원도심에서는 지역 민간단체들이 각자 알고 있던 주민을 찾아내는 '민민 협력'을 시험했다고 설명했다.사업을 마친 뒤에는 경험을 정리한 먹거리 돌봄 연구보고서를 냈다. 한살림제주의 법인 성격 때문에 외부 공모사업에 참여하는 데 어려움을 겪으면서 돌봄활동을 이어갈 비영리민간단체 '한살림제주 모심회'도 만들었다. 먹거리를 나누는 활동이 점차 주민의 생활과 돌봄을 살피는 활동으로 넓어지던 시기였다.의료사협 설립 이야기는 이 과정에서 나왔다. 한국의료복지사회적협동조합연합회가 한살림제주의 활동을 접한 뒤 "돌봄을 제대로 하려면 의료와 연계돼야 한다"며 의료사협 설립을 권했다. 강 상임이사는 당시까지만 해도 먹거리 돌봄을 의료까지 이어서 생각하지는 못했다고 했다.이후 약 3년 동안 기존 의료사협을 찾아다니며 운영 방법을 배우고 컨설팅을 받았다. 의료사협이 일반 의료기관과 무엇이 다른지, 충분한 상담과 적정진료를 하면서 의료기관을 어떻게 유지할 것인지, 예방과 생활관리를 실제 진료와 어떻게 함께 가져갈 것인지도 공부했다. 강 상임이사는 준비 과정에서 의료사협의 역할을 이해하는 데 적지 않은 시간이 필요했다고 말했다.그 과정에서 제주담을이 주목하게 된 것은 한 사람의 생활을 오래 살피는 일이었다. 당뇨가 생긴 뒤 약을 처방하는 것과 함께 그 이전부터 식생활과 운동을 관리하고, 낙상이나 치매가 찾아오기 전에 필요한 준비를 하며, 입원했다가 퇴원한 뒤 누가 돌볼 것인지까지 함께 생각할 필요가 있다는 것이다. 강 상임이사는 "한 사람 한 사람을 놓고 전반적인 설계가 진행돼야 한다"고 말했다.제주담을이 창립을 준비할 때 세운 계획은 의료기관 개설이 먼저였다. 의원을 연 뒤 2~3년이 지나면 돌봄사업을 본격적으로 시작할 생각이었다. 하지만 2025년 1월 창립한 뒤 설립 인가가 11월 말에야 나오면서 일정이 늦어졌고, 미리 이야기를 나누던 의사들도 그 사이 다른 곳으로 자리를 옮겼다. 공간과 인테리어 준비까지 해둔 상태였지만 새로 의사를 구하는 일도 쉽지 않았다.제주담을은 의료기관 개설 준비를 계속하면서 기존 의원과 협력하는 방법도 함께 찾기 시작했다. 재택의료를 하는 의원 등과 역할을 나누고 지역에 이미 있는 의료·돌봄 자원을 활용하는 방안이다. 올해 3월 전국적으로 통합돌봄이 시행되면서 의료기관 개설만 기다리기보다 현재 할 수 있는 일부터 시작해야 한다는 판단도 커졌다.그렇게 시작한 사업이 '건강안부 어부바 프로젝트'다. 제주담을은 주민의 건강과 돌봄 필요를 살필 활동가를 먼저 교육하고, 이들이 주민을 직접 만나 생활을 듣도록 했다. 지난 8월 활동가 모집에는 30명이 신청했고 19명이 교육에 참여했다. 이 가운데 14명이 15시간 기본교육의 60% 이상을 이수했다. 통합돌봄과 건강안부 확인, 가족돌봄과 정서지원, 고령자 식생활, 생활안전 등을 배우고 돌봄대상자 발굴과 면담, 사례회의를 위한 심화교육도 받았다.교육을 받은 주민들은 4개 조로 나뉘어 추천받은 돌봄대상자를 만나고 있다. 9월 17일까지 6명을 면담했는데 어린이부터 수술 뒤 퇴원관리가 필요한 주민까지 사정은 서로 달랐다. 자신도 돌봄이 필요한 상황에서 다른 사람을 돌보고 있는 주민이 있었고, 이미 제도적 지원을 받고 있지만 일상에서는 돌봄 공백이 남아 있는 경우도 있었다.면담을 마친 뒤에는 활동가와 전문가가 함께 사례회의를 연다. 9월 14일 첫 회의에서는 활동가들이 주민의 상황을 공유하고 제주특별자치도 사회서비스원 전문가에게 이용할 수 있는 제도와 지역자원을 자문받았다. 사례마다 지원방향을 정한 뒤에는 면담을 맡았던 조가 후속 실행도 맡기로 했다. 의료적인 판단이 필요한 경우 제주담을 이사로 참여하는 한의사 등 의료인이 사례회의에 참여한다.강 상임이사는 이 과정을 주민에게 제도를 소개하는 일보다 한 단계 더 나아간 개인별 돌봄계획으로 보고 있다.어부바 프로젝트는 이제 첫 사례들을 만나 지원방향을 정하는 단계다. 제주담을은 10월 말까지 면담과 사례회의를 이어가면서 개인별 지원계획에 따라 직접 지원하거나 지역의 의료·복지·돌봄 자원을 찾아줄 예정이다.강 상임이사가 보는 제주의 조건은 의료기관과 돌봄서비스가 절대적으로 부족한 지역과 다르다. 그는 제주지역에 "의료 인프라는 풍부하고 돌봄시장도 포화 상태"라고 표현했다. 의료기관과 돌봄기관이 이미 여럿 있는 만큼 제주담을도 같은 서비스를 하나 더 만드는 것보다 주민에게 필요한 자원을 찾아 실제 이용할 수 있게 하는 역할에 관심을 두고 있다.앞으로는 어부바 프로젝트를 통해 주민의 돌봄 필요를 파악하고 계획을 세울 사람을 더 키울 예정이다. 기존 의원과의 협력도 구체화하고 직접 의료기관을 여는 준비도 계속한다. 이후 방문진료와 돌봄사업을 넓히면서 마을 단위에서 주민이 살던 곳에 계속 머물 수 있는 방법을 찾아보겠다는 구상이다.강 상임이사는 제주담을이 맡고 싶은 역할을 '건강돌봄 플랫폼'이라고 표현했다.제주담을은 지난해 창립해 이제 첫 사업을 시작한 의료사협이다. 먹거리 활동을 해온 주민들이 돌봄의 필요를 확인했고, 그 활동을 이어가면서 의료까지 함께 봐야 한다는 판단으로 의료사협을 만들었다. 지금은 주민의 건강과 돌봄 필요를 살피는 사람을 교육하고 첫 사례들을 만나며 지역에서 맡을 역할을 찾아가는 중이다.