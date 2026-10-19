아픈 몸 이끌고 법정 증언한 해직 교사... 국가가 답해야

큰사진보기 ▲재심 끝에 무죄 판결을 받은 이태영 선생님20대 간첩죄로 조작 기소돼 44년 동안 고통 속에 사셨던 이태영 선생님이 2024년 12월 11일 무죄 판결을 받았다. 한국현대사의 고통스러운 삶을 대변하는 듯해 마음이 아프다. ⓒ 전교조 경남지부 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲2019년 교육부에 수능 감독 키 높이 걸상 요구 서명지 전달 장면곽동찬 선생님은 현장의 고통에 천착하여 교사노조연맹 전국중등교사노조위원장 시절, 키 높이 걸상 배치와 감독 수당 인상 등 수능 감독 교사 처우 개선을 위해 노력했다. 그뿐만 아니라 외면받는 스승의 날이 아니라 교사에게 쉼과 성찰의 시간이 필요한 교사의 날 제정을 요구했다. ⓒ 전국중등교사노동조합 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲목포 교육민주화와 민주주의의 상징, 조명준 선생님89년 전교조 해직 이후 조명준 선생님은 목포 지역 교육민주화와 인권, 그리고 민주주의를 위해 열정을 바쳤다. ⓒ 교육민주화동지회 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲교육계 불의에 침묵하지 않았던 김상문 선생님경남지역 참교육과 교육민주화, 그리고 민주주의 발전에 헌신한 김상문 선생님은 맏형답게 전교조 경남지부 부지부장, 초대 전교조 창원지회장을 맡아 공권력 탄압이 집중되던 시기에 전교조를 든든히 지켜냈다. ⓒ 교육민주화동지회 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲교육민주화동지회 부회장 김복희 선생님 영정 앞에서89년 전교조 해직교사로 교육민주화와 민주주의 진전에 헌신해 온 김복희 선생님은 2018년 결성한 교육민주화동지회 부회장으로 헌신했다. 안타깝게도 급성골수성 백혈병 진단을 받고 투병 중이었음에도 아픈 몸을 추스르고 상경해 법정에서 모두 진술하는 등 해직교사 원상회복을 위해 열정을 바쳤다. ⓒ 교육민주화동지회 제공 관련사진보기

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"존경하는 재판장님, (중략) 이제 저희는 늙었습니다. 하지만 저희의 자녀들과 손주들에게만큼은 '우리들의 부모와 조부모는 정의를 위해 살았던 사람들이었다'는 사실을 남겨 주고 싶습니다. 대한민국 교육 민주화의 역사 속에 저희의 삶이 헛되지 않았음을 살아 있는 동안 확인하고 싶습니다.



1989년 해직된 1500여 명의 교사들은 삶의 많은 것을 잃었습니다. 어떤 선생님은 한을 품은 채 병으로 세상을 떠났고, 어떤 선생님은 치료비조차 걱정하며 마지막 시간을 보내고 있습니다. 그분들의 한과 눈물을 생각하면 저는 아직도 편히 눈을 감을 수 없습니다. 존경하는 재판장님. 부디 이 재판을 통해 저희의 오랜 억울함을 풀어 주시고, 정의가 살아 있음을 보여 주십시오. 저희에게는 남은 시간이 많지 않습니다. (하략)"



- 2026년 7월, 서울중앙지법 466호 대법정 4차 변론 당시 김복희 선생님이 모두 진술한 내용 중 일부.

큰사진보기 ▲마지막 변론을 마친 직후 서울중앙지법 앞 단체 기념사진2026년 10월 17일 오후 2시 30분쯤 전교조 해직교사 원상회복 소송 마지막 변론을 마치고 전남 해남, 경북 영주, 경남 함안 등 전국 각지에서 상경한 60대~80대 해직교사들이 서울중앙지방법원 동관 앞에서 <민족교육 민주교육 인간화교육> 펼침막을 들고 함께 단체 기념사진을 남겼다. ⓒ 교육민주화동지회 제공 관련사진보기

지난 한 달 반 사이에 다섯 분 선생님이 돌아가셨습니다. 이태영 선생님(사도 요한), 곽동찬 선생님, 조명준 선생님, 김상문 선생님, 김복희 선생님 모두 전교조 해직 교사들입니다. 80년대 국가폭력이 일상이던 군사독재정권 시절, 공권력이 자행한 인권침해의 당사자들입니다. 당시 20대~40대 청장년 교사였던 선생님들은 37년이 지난 지금 모두 고인이 되었습니다.고등학교에서 독일어를 가르쳤던 이태영 선생님은 1980년 군 복무 중 보안대에 끌려가 고문을 받았습니다. 대학에서 독일어를 공부한 걸 동독을 거쳐 북한으로 들어가려 했다며 억지 조작해 간첩죄로 징역형을 살았습니다. 당시엔 보안사나 안기부 수사 자료를 검찰이 그대로 기소장에 썼고 사법부 판사들 역시 검찰 기소장 그대로 유죄를 인정하던 사법 암흑의 시절이었습니다.재심 결과 2024년 12월 11일 44년 만에 무죄 판결을 받았습니다. 무죄 판결이 나던 날 선생님은 "무거운 바위에 짓눌려 힘들게 살아왔는데 조금은 내려놓은 기분"이라고 소회를 밝혔습니다. 그러나 무죄 판결을 받은 지 2년이 채 안 돼 선생님은 암 투병 끝에 돌아가셨습니다. 몹쓸 고문 후유증이 병인을 키웠지 싶습니다.곽동찬 선생님은 89년 전교조 해직 교사로 1991년 민주주의민족통일전국연합 교육선전국장으로 맹활약했습니다. 한 마디로 이 땅의 교육 민주화와 민주주의를 위해 헌신했습니다. 2019년 교사노조연맹 전국 중등교사노조위원장 시절엔 수능 감독 키 높이 의자 도입과 법정기념일인 스승의 날을 민간기념일인 교사의 날로 변경할 것을 제안하기도 했습니다. 그러나 올해 8월 29일 67세로 작고했습니다.조명준 선생님은 해직 이후 전교조 목포지회장을 역임하며 교육 민주화 운동에 헌신했습니다. 나아가 목포자주통일평화연대와 목포민주화운동계승사업회 고문을 맡아 이 땅의 민주주의를 진전시키는 데 크게 활약했습니다. 나아가 목포민주시민운동협의회 공동의장을, 그리고 재단법인 교육과 인권 이사장으로 활동하며 목포 민주화 운동의 상징이자 대부로 평생을 사셨습니다.김상문 선생님 또한 군사독재시절 만연한 교육계 비리와 부패에 눈감지 않고 외쳤습니다. 촌지를 거부하고 부교재 채택료 근절과 '교사는 교장의 명을 받아 교육한다'는 교육 악법 철폐 투쟁에 앞장섰습니다. 불의가 자행되는 교육계 현실에 침묵하지 않고 '그렇게 가르칠 순 없다'며 참교육 운동에 앞장섰습니다. 특히 전교조 결성 당시 경남지부 맏형으로 초대 창원지회장을 맡아 전교조 조직을 지켜냈습니다.지난 10월 17일 유명을 달리한 김복희 선생님 또한 군사정권 시절 학교 민주주의와 참교육을 외치다 공권력에 의해 부당하게 해직됐습니다. 선생님은 90년대 이후 교육 민주화와 이 땅의 민주주의 진전을 위해 헌신했습니다. 특히 2018년, 전교조 해직 교사들의 원상회복을 위해 결성한 교육민주화동지회 부회장을 선뜻 맡았습니다. 그리하여 국가폭력 피해자의 원상회복을 위해 세종시 교육부 청사 앞 피켓 시위 등 원상회복을 위해 힘든 일을 마다하지 않았습니다.최근 급성 골수성 백혈병 진단을 받은 뒤 투병 중임에도 아픈 몸을 이끌고 법정에서 절절한 심정을 피력했습니다. 돌아가시기 겨우 석 달 전 법정에서 눈물로 호소했습니다. 국가폭력 피해 교사들을 대표해 아픈 몸을 이끌고 상경해 진술했습니다. 그만큼 간절한 마음으로 국가폭력 피해 교사들을 위해 앞장서길 주저하지 않았습니다. 혈액암 투병 중임에도 교육민주화운동으로 고통받는 전교조 해직 교사들을 대신해 꼿꼿한 자세로 해직 교사의 아픔을 대변하듯이 절규했습니다. 특히 글쓴이 가슴을 울린 내용 일부를 여기에 소개합니다.2022년 12월 2기 진실화해위원회는 89년 전교조 대량 해직 사건을 '위법하고 현저히 부당한 공권력의 행사로 인해 발생한 중대한 인권침해 사건'으로 규정했습니다. 그리고 피해 교사들에게 사과하고 관련 국가기관은 피해자들의 피해 회복을 위해 모든 조치를 취할 것을 권고했습니다. 그러나 윤석열 정권에선 사과조차 없었습니다.민주 정부 4기인 이재명 대통령은 올해 8월 전교조를 포함해 국가폭력 피해자들을 청와대로 초청해 위로하는 자리를 마련했습니다. 그 자리에서 대통령은 "강제 징집 녹화·선도 공작과 전교조 해직 사건처럼 무리한 공권력에 의해 삶을 짓밟힌 국민도 참으로 많았다"라며 "모든 국가폭력 사건의 피해자 여러분께 깊은 위로와 사과의 말씀을 드린다"라고 전교조 해직 사건에 대해 공식사과했습니다.응원봉과 빛의 혁명으로 탄생한 이재명 정부는 민주 정부답게 전교조 해직 사건을 법정에서 다퉈선 안 된다고 생각합니다. 국가기관이 명백히 '국가폭력에 의한 인권침해 사건'으로 규정한 만큼 정부는 신속하게 원상회복에 앞장서야 합니다. 대통령 직속 '국가폭력 피해회복위원회'를 설치해 신속하게 피해 보상이 이뤄지도록 조치하는 것도 필요합니다.무엇보다 교육부가 나서서 전교조 해직 사건에 대해 정식 사과해야 합니다. 지난 8월에 대통령의 공식 사과가 있었고 두 달이 지났는데 교육부가 사과조차 표명하지 않는 것은 매우 유감스러운 일입니다. 89년 전교조 교사 대량 해직 당시, 교육부가 주무 부처였던 만큼 많이 늦었지만 마땅히 변화된 모습을 보여줘야 합니다. 더구나 현직 교육부 장관이 89년 전교조 해직 교사 출신이라는 점에서 더더욱 그렇습니다. 그리고 원상회복 측면에서 법무부는 법원의 화해 권고 결정안을 수용해야 합니다. 지금처럼 국민 세금을 축내면서 변호사를 고용해 다툴 일이 아닙니다.이재명 정부 국가기관들이 '나 몰라라' 하고 외면하는 사이, 조희대 사법부는 과거 악법인 국가공무원법을 근거로 군사정권 시절 자행한 파면, 해임 등 대량 해직 사건에 연이어 면죄부를 주고 있습니다.이재명 정부가 국가폭력의 상처를 진정으로 치유하고자 한다면 정기 국회에서 집권 여당답게 전교조 해직 교사 피해 회복을 위한 특별법을 신속하게 입법해야 합니다. 그 길이 민주 정부로서 국가폭력을 대하는 이재명 정부의 진정성을 보여주는 마지막 모습이라 확신합니다. 동시에 그 길이 아픈 몸을 이끌고 법정에서 절절한 심정으로 진술한 고 김복희 선생님을 추모하는 방식이라 생각합니다.