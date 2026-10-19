"들어라, 주권자의 외침을"... '2026 주권찾기의 날' 개최

큰사진보기 ▲1.‘2026 주권찾기의 날-들어라, 주권자의 외침!’ 참가자들이 보신각 집회에 이어 미국의 경제적 압박과 파병 요구에 반대하며 청와대 방면으로 행진하고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2. 주재석 자주연합 상임대표와 한상균 노정추 대표, 강진희 부산학부모연대 상임대표, 강해윤 서울자주연합 회원, 정일민 대학생 등이 개회선언에 나서 자주·민생·평화를 실현하기 위한 공동행동을 선언하고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

큰사진보기 ▲3. ‘2026 주권찾기의 날 추진위원회’는 17일 오후 2시 서울 종로구 보신각에서 ‘2026 주권찾기의 날-들어라, 주권자의 외침!’ 전국집중 집회를 개최하고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

큰사진보기 ▲4. 엄미경 민주노총 사무총장 직무대행, 엄청나 전국농민회총연맹 정책위원장,최인기 민주노점상전국연합 수석부의장이 연대사를 하고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

큰사진보기 ▲5. 조각미술가 김임섭 씨, 노점상 우종숙 씨, 플랜트 노동자 하해성 씨 등 각계 참가자들이 현장 발언을 하고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

큰사진보기 ▲6. 민중가수 박준의 공연이 진행되고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

큰사진보기 ▲7. 국가보안법 피해자인 한성민 대학생, 정대일 박사, 신동훈 대표가 규탄발언을 하고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

큰사진보기 ▲8. 노동자 정복권 씨, 요가강사 하은숙 씨, 국가보안법 피해자 석권호 씨의 아들, 대학생 조민준 씨, 청소노동자 양성영 씨가 참가자들을 대표해 ‘들어라! 주권자의 외침!’이라는 제목의 격문을 발표하고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

큰사진보기 ▲9. 소리꾼 백금렬의 공연이 진행되고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

큰사진보기 ▲10. 참가자들은 보신각 집회에 이어 청와대 방면 행진을 통해 미국의 경제적 압박과 파병 요구에 반대하는 목소리를 이어갔다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

미국의 경제적 압박과 군사적 개입을 규탄하고 대한민국의 자주권 회복을 촉구하는 목소리가 서울 도심에서 울려 퍼졌다.'2026 주권찾기의 날 추진위원회'는 17일 오후 2시 서울 종로구 보신각에서 '2026 주권찾기의 날-들어라, 주권자의 외침!' 전국집중 집회를 개최했다.자주연합이 주관한 이번 대회는 81개 단체가 공동주최하고 397명이 추진위원으로 참여해 준비한 행사로, 미국의 대미 투자 압박과 호르무즈 파병 요구에 반대하고 전시작전통제권 환수와 한반도 평화를 촉구하기 위해 마련됐다.참가자들은 미국의 부당한 경제·군사적 압박이 한국의 산업과 일자리, 국민의 생명을 위협하고 있다며 이재명 정부는 주권국가로서 단호하게 대응해야 한다고 주장했다.특히 미국의 대중국 견제를 위한 한미일 군사협력 강화와 유엔군사령부의 역할 확대가 동북아시아의 군사적 긴장을 높이고 있다며, 한국이 미국의 군사전략에 종속되는 상황을 끝내야 한다고 강조했다.대회는 최형숙 서울자주연합 준비위원장의 사회로 시작됐다.주재석 자주연합 상임대표와 한상균 노정추 대표, 강진희 부산학부모연대 상임대표, 강해윤 서울자주연합 회원, 정일민 대학생 등이 개회선언에 나서 자주·민생·평화를 실현하기 위한 공동행동을 선언했다.이들은 개회선언문에서 미국 트럼프 정부의 압박으로 추진되는 3500억 달러 규모의 대미 투자가 한국의 산업과 일자리를 위협하고 있다고 규탄했다.특히 "동맹은 복종이 아니다"라며 한미동맹은 상호 존중과 공동의 이익을 바탕으로 국민의 생명과 민생, 평화를 지키기 위한 대등한 협력이어야 한다고 강조했다.이어 미국이 전시작전통제권 전환에 소극적인 태도를 보이는 상황에서 한국에 대규모 투자와 군사적 기여를 요구하는 것은 주권국가 간 대등한 관계에 어긋난다고 지적했다.호르무즈 해협 파병 문제에 대해서도 강력하게 반대를 표명했다.참가자들은 청해부대의 작전 범위와 임무 확대를 통한 우회 파병 가능성을 경계하며, 미국의 군사작전에 한국군을 동원하는 것은 장병들의 생명과 국민의 안전을 위험에 빠뜨리는 행위라고 주장했다.또한 헌법 제5조가 국제평화 유지와 침략적 전쟁의 부인을 명시하고 있다며 정부에 일체의 꼼수파병 검토를 중단할 것을 촉구했다.엄미경 민주노총 사무총장 직무대행은 연대사에서 노근리 학살과 효순·미선 양 사건 당시 미국이 한국 내 반미 여론 확산을 막으려 했다고 지적하며, "요즘 정세를 보면 미국은 한국사회에 반미감정이 확산되든 말든 다급하다는 모습이 그대로 보여진다"고 비난했다.이어 "이 모습이 미국의 일극 패권이 몰락하는 징조라고 생각한다"며 격변하는 국제정세 속에서 노동자와 민중의 자주권을 바로 세우는 것이 무엇보다 중요하다고 강조했다.엄청나 전국농민회총연맹 정책위원장은 농산물 가격 폭락과 생산비 상승으로 농촌이 심각한 생존 위기에 처했다고 호소했다.엄 정책위원장은 "상추 한 박스 100원, 호두 한 박스 2000원, 오이 한 박스 3000원"이라며 농산물 가격 폭락의 현실을 폭로하고, 수입개방 정책이 농민들의 생존권과 식량주권을 위협하고 있다고 규탄했다.그러면서 농민들은 국민의 밥상과 식량주권을 지키기 위해 미국의 부당한 압박에 맞서 자주로운 나라를 만드는 투쟁에 나서고 있다고 강조했다.최인기 민주노점상전국연합 수석부의장도 연대발언에 나섰으며, 노동자·농민·빈민이 함께 자주권과 민생을 지켜내야 한다는 목소리가 이어졌다.이어 조각미술가 김임섭씨, 노점상 우종숙씨, 플랜트 노동자 하해성씨 등 각계 참가자들이 대한민국의 비참한 사회 현실을 폭로하는 현장 발언을 했고, 민중가수 박준의 공연이 진행됐다.이날 현장 발언 순서에서는 국가보안법 피해자들의 문제 제기도 이어졌다.최근 서울경찰청 안보수사대가 2년 전 이미 소멸한 소규모 독서 모임을 대상으로 무차별한 압수수색을 벌인 것과 관련해, 압수수색과 탄압을 받고 있는 대학생 한성민씨와 정대일 박사가 규탄 발언에 나섰다.이어 발언에 나선 신동훈 제주평화쉼터 대표는 국가보안법 제21조의 수사관 포상금 제도를 강하게 비판하고 과거 자신의 사건을 수사한 공안 수사관들을 국가보안법 제12조 위반 혐의로 고소하였다고 밝혔다.신 대표는 국가보안법 위반 혐의로 구속돼 2년 9개월 동안 수사와 재판을 받았으나 대법원에서 최종 무죄가 확정된 자신의 경험을 소개했다.그는 자신의 사건을 수사한 공안수사관들에게 국가보안법 제21조에 따라 5520만 원의 포상금이 지급됐다고 밝혔다.이어 국가보안법 제21조는 수사기관 종사자에게도 피의자 체포 등에 따른 상금을 지급하도록 하고 있다며, 이러한 제도가 과잉수사와 조작수사를 부추길 위험이 있다고 규탄했다.특히 형사재판의 최종 판결이 나오기도 전에 수사관에게 포상금을 지급할 수 있는 구조는 무죄추정이 아니라 사실상 유죄추정에 해당하며 헌법을 정면으로 부정하는 것이라고 말했다.신 대표는 국가보안법 제12조를 근거로 공안수사관들의 위법수사 의혹에 대해서도 법적 책임을 묻겠다고 밝혔다.국가보안법 제12조는 타인에게 형사처분을 받게 할 목적으로 국가보안법상 범죄에 관해 무고하거나 위증하고, 증거를 날조·인멸·은닉하는 행위를 처벌하도록 규정하고 있다. 특히 수사기관이나 정보기관 종사자가 직권을 남용해 이러한 행위를 한 경우 가중된 최저형을 적용하도록 하고 있다.신 대표는 자신의 수사 과정에서 신문조서 바꿔치기 시도와 혐의 조작이 있었다고 주장하며, 당시 수사에 관여한 국정원 특별수사관들과 제주경찰청 공안수사과 팀장을 국가보안법 제12조 위반 혐의로 고소한다고 밝혔다.그는 공안수사관들을 향해 부당하게 지급받은 포상금을 지금 당장 국고에 반납하라고 요구하고, 국가보안법을 남용한 수사기관 관계자들에게 끝까지 책임을 묻겠다는 뜻을 밝혔다.신 대표의 이날 발언은 국가보안법 폐지 요구와 함께 수사기관의 포상금 수령, 위법수사 의혹, 무죄 확정 이후의 책임 문제를 정면으로 제기한 것으로, 향후 고소 진행과 포상금 환수 문제에 관심이 모아진다.대회 후반에는 노동자 정복권씨, 요가강사 하은숙씨, 대학원생 석정무씨, 대학생 조민준씨, 청소노동자 양성영씨가 참가자들을 대표해 '들어라! 주권자의 외침!'이라는 제목의 격문을 발표하였다.격문은 4·19혁명과 5·18민중항쟁, 1987년 6월항쟁, 촛불항쟁 등을 거론하며 대한민국의 주권을 지켜온 힘은 국민에게 있었다고 강조했다.이어 한미동맹이 강화될수록 한국에 대한 미국의 간섭과 강요가 심해지고 있다며, 미국의 대외 군사전략에 한국의 주권과 산업, 국민의 생명을 종속시켜서는 안 된다고 주장했다.참가자들은 격문을 통해 대미 투자 압박과 중동 파병 요구에 맞서야 한다고 주장하고, 전시작전통제권 환수와 주한미군 철수, 국가보안법 폐지를 촉구했다.또한 이재명 정부를 향해서는 국민을 믿고 미국의 부당한 압박에 단호히 대응할 것을 요구했다.격문은 자주·민생·평화와 산업주권을 지키기 위한 공동투쟁을 강조하면서 국가보안법 철폐와 한반도 평화 실현을 주요 과제로 제시했다.이날 대회는 소리꾼 백금렬의 공연과 '민중의 노래' 제창 순서로 마무리됐으며, 참가자들은 보신각 집회에 이어 청와대 방면 행진을 통해 미국의 경제적 압박과 파병 요구에 반대하는 목소리를 이어갔다.미국의 대미 투자 압박과 군사적 요구를 거부하고 대한민국의 주권을 지켜야 한다는 요구와 국가보안법 폐지, 공안수사 책임자 처벌 촉구는 이날 '주권찾기의 날'의 핵심 과제였다.참가자들은 이어 이날 오후 4시 광화문 의정부 터에서 자주통일평화연대와 전국민중행동이 주최한 자주평화대회에 참석했다.