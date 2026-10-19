도대체 아나키즘이 뭐길래, 80년 만에 다시 모였나

큰사진보기 ▲경남 함양군 안의면 다별울림스테이 입구에 세워진 '2026 제2회 아나키포럼' 안내 포스터 ⓒ 최호림 관련사진보기

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큰사진보기 ▲사상계 객원기자인 필자 최호림(왼쪽)과 이번 행사를 주관한 사상계 장원 편집인(오른쪽) ⓒ 최호림 관련사진보기

큰사진보기 ▲'2026 제2회 안의 아나키포럼' 강연 및 토론 현장 모습 ⓒ 최호림 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주를 비롯해 전국 각지에서 모인 '2026 제2회 안의 아나키포럼' 참가자들의 기념 사진 ⓒ 사상계 관련사진보기

경남 함양군 안의면에서 1946년 열렸던 '제1회 전국아나키스트대회' 80주년을 기념하는 행사가 열렸다. '제2회 안의 아나키포럼'은 17일부터 18일까지 이틀간 경남 함양군 안의면 울림길에 자리한 다별울림스테이에서 진행됐다. 필자 역시 <사상계> 객원기자로 이 행사에 참가했다.이번 포럼의 주제는 '아나키즘, 새로운 세상을 짓다'였다. 그러나 솔직히 말하면 행사장을 찾기 전까지 아나키즘에 대한 내 지식은 거의 전무했다. 역사책이나 영화 속에서 언뜻 접했던 '무정부주의'라는 단어 정도가 내가 가진 지식의 전부였다. 그런 내가 아나키즘을 주제로 이틀 동안 이어지는 포럼에 참가했으니 시작부터 쉽지는 않았다.첫날 행사장에서 마주한 풍경도 꽤 생경했다. 도시의 세미나실이나 강당이 아닌 자연과 어우러진 공간에서 사람들이 차례로 강연자로 나서 자신의 생각을 이야기하고 참석자들과 토론을 이어갔다. 처음에는 마치 TV 프로그램 <나는 자연인이다>에 등장할 법한 사람들이 한자리에 모여 강연하는 것처럼 느껴지기도 했다. 몇 해 전 KTV 취재를 통해 만났던 방송인 윤택이 문득 떠오를 정도였다.물론 그것은 어디까지나 아나키즘을 잘 알지 못했던 외부인의 첫인상이었다. 강연이 하나둘 이어지고 참석자들의 이야기를 듣다 보니 처음에는 낯설기만 했던 단어들이 조금씩 다르게 들리기 시작했다. 국가나 권위를 무조건 부정하는 사상이라고 막연하게 생각했던 아나키즘이 실제로는 인간의 자유와 자율, 공동체와 연대의 문제를 고민해온 오랜 사상이라는 사실도 조금씩 알게 됐다.포럼에서 내가 특히 관심을 갖게 된 것은 아나키즘이 현실과 만나는 지점이었다. 이론이나 사상은 마음만 먹으면 책이나 인터넷을 통해 얼마든지 접할 수 있다. 하지만 자신의 생활을 바꾸고 다른 사람들과 관계를 맺는 방식으로 그 생각을 실천하는 일은 별개의 문제다.이런 의문을 품은 채 첫날 공식 행사가 끝난 뒤, <사상계> 편집인이자 이번 행사를 주관한 장원 박사와 이야기를 나눴다. 사실 행사장을 처음 찾았을 때만 해도 '과연 내가 이 사람들의 이야기를 이해할 수 있을까', '괜히 왔나' 하는 생각이 앞섰다. 하지만 강연을 듣고 참석자들과 대화를 나누면서 처음의 낯섦과 망설임은 조금씩 사라졌다. 그제야 이런 생각이 들었다. '나도 결국 이 세계에 조금은 스며들었구나.'그런 생각이 들자 새로운 의문이 생겼다. 80년 전인 1946년, 전국의 아나키스트들은 왜 서울이나 부산 같은 대도시가 아닌 경남 함양의 작은 마을 안의면에 모였을까. 그리고 80년이 흐른 지금, 사람들은 왜 다시 이곳에 모여 '새로운 세상'을 이야기하는 것일까.그 의문의 실마리를 안의의 역사에서 찾을 수 있었다. 안의는 아나키즘을 지향한 인사들이 해방 전후 안의중학교와 대구 청구대학의 설립 과정에서 주요한 역할을 했던 곳이다. 청마 유치환이 안의중학교 교장을 지냈고, 한국의 칸트 철학 연구에 큰 발자취를 남긴 허유 하기락 박사도 이 지역과 깊은 인연을 맺고 있다. 사상과 교육의 전통이 깃든 안의의 역사를 들여다보니, 사람들이 80년 만에 다시 이곳에 모인 이유도 조금씩 이해되기 시작했다.무엇보다 내 눈에 들어온 것은 장원 박사의 모습이었다. 장 박사는 이미 이 분야에서 잘 알려진 인사였다. 하지만 겸손하다 못해 어딘가 지쳐 보이는 노장의 모습에서 내가 느낀 것은 '사명감'이라는 단어였다. 말로 자신의 신념을 설명하는 사람이라기보다 오랜 시간 그것을 행동으로 옮겨온 사람처럼 보였다. 아나키즘을 이해하는 출발점 역시 거창한 이론이나 수려한 말에만 있는 것이 아니라 이런 실천에 있는 것은 아닐까 하는 생각이 들었다.그 질문에 대한 또 다른 실마리는 새벽까지 이어진 뒤풀이에서 만난 참가자와 강연자들을 통해 찾을 수 있었다. 술기운이 오르면서 목소리가 높아지고 다소 과격한 주장이 오가기도 했다. 하지만 그럴수록 토론의 자리가 흐트러지지 않도록 상대의 말을 받아주고 분위기를 조율하는 사람들이 있었다.그 가운데 유난히 가수 김동률을 닮은 한 강연자가 눈에 들어왔다. 공동체은행 빈고의 상임 활동가 김지음이었다. 당시 나는 그가 어떤 사람인지 잘 알지 못했다. 나보다 연배가 어려 보인다는 이유로 이것저것 질문을 던졌다. 빈고 프로젝트를 제대로 이해하지도 못한 채, 이름을 빙고 게임에서 따온 것이냐는 엉뚱한 질문까지 했다. 무례하게 들릴 법한 질문에도 그는 웃으며 차분하게 답했다.뒤늦게 그의 이력을 알게 된 지금도 그날 밤의 인상은 그대로다. 자신의 이력을 내세우기보다 자신이 고민해온 삶의 방식을 대수롭지 않다는 듯 웃으며 이야기하던 사람. 김지음은 내게 겸손한 자신감을 지닌 아나카스트의 모습으로 남아 있다.흥미로운 일도 있었다. 니코스 카잔차키스의 소설 <그리스인 조르바>를 떠올리게 하는 참석자가 있었다. 처음에는 그저 유쾌한 사람이라고 생각했다. 알고 보니 그는 이번 포럼에 참석하기 위해 그리스 크레타섬을 비롯한 여러 지역에서 여행자들을 인솔한 뒤, 불과 몇 시간 전 한국에 도착하자마자 함양으로 달려온 참이었다. 시차 적응이 힘들다고 토로하면서도 자리를 지키고 있었다.처음에는 '이게 말이 되나' 싶었다. 하지만 눈앞에서 벌어지고 있는 일이었다. 지구 반대편에서 날아와 피곤한 기색이 역력한데도 기꺼이 자리를 지키는 그를 보며, 문득 한 가지 질문이 떠올랐다. '도대체 아나키즘이 뭐길래 사람을 이토록 움직이게 만드는 걸까?'이제사 생각해보니 그 자리에 모인 사람들의 면면은 결코 평범하지 않았다. 저마다 상당한 경력과 전문성을 갖고 있었지만 그것을 굳이 앞세우는 사람은 좀처럼 보이지 않았다. 화려한 옷이나 자동차보다 자전거를 좋아하고, 남들과 다른 삶을 거창한 철학처럼 포장하기보다 "그저 살아가는 방식을 조금 바꿨을 뿐"이라는 듯 이야기하는 사람들. 장황한 설명보다 간결한 몇 마디가 오히려 오래 남았다.그런 그들을 바라보면서 내가 지금까지 살아온 삶과는 전혀 다른 방식으로 살아가는 사람들이 세상에는 분명히 존재한다는 생각이 들었다.경쟁에서 이기고, 조금 더 많이 소유하고, 남들에게 인정받을 만한 이력을 하나라도 더 쌓는 것을 당연하게 여기며 살아온 내 삶과는 다른 방향이었다. 그렇다고 이들이 세상을 등지고 살아가는 사람들처럼 보이지도 않았다. 오히려 권력이나 시장에 일방적으로 의존하지 않고 스스로 삶과 공동체를 가꾸어가는 사회를 어떻게 현실에서 실천할 것인지 끊임없이 고민하는 사람들에 가까워 보였다.그 순간 내게 아나키즘은 더 이상 낯선 사상만은 아니었다. 내가 당연하게 여겨온 삶의 방식이 과연 유일한 답인지, 다른 방식으로 살아갈 수는 없는지 되묻게 하는 하나의 관점으로 다가왔다.물론 포럼에 한 번 참석했다고 해서 내가 아나키즘을 이해했다고 말할 수는 없을 것이다. 오히려 이제 겨우 문 앞에 서서 안을 들여다본 정도인지도 모른다. 하지만 적어도 한 가지는 알 것 같았다. 이곳에 모인 사람들은 저마다 마음속에 아나키즘이라는 날카로운 칼 하나쯤을 품고 있는 듯했다.그러나 그 칼은 누군가를 베기 위한 것이 아니었다. 자신이 당연하다고 믿어온 질서와 권위를 의심하고, 더 나은 공동체와 삶을 상상하기 위한 도구에 가까웠다. 날카롭지만 차갑지만은 않은 칼. 다른 사람을 공격하기보다 자기 자신과 세상을 돌아보게 하는 칼이었다.그리고 문득 80년 전 이곳 안의면에 모였던 사람들을 떠올렸다. 1946년 그날, 전국 각지에서 이 작은 마을을 찾아왔던 사람들도 지금 내 앞에 앉아 있는 이들과 크게 다르지 않았을지 모른다. 가진 생각도 달랐을 것이고 목소리의 크기도 달랐겠지만, 적어도 지금과는 다른 세상을 한번 만들어보겠다는 마음만큼은 같지 않았을까.물론 필자는 아직도 그들의 삶을 온전히 이해하지는 못한다. 나는 여전히 세속적이고, 나 자신의 이해관계를 먼저 생각하는 현실주의자이기 때문이다. 그들의 삶의 방식을 선뜻 받아들이기에는 내게 익숙한 세상의 기준과 계산이 여전히 남아 있다.다만 그 사상을 삶으로 고민하고 실천하는 사람들을 만났고, 그들의 이야기를 통해 내 삶을 돌아보게 됐다. 그토록 스며들기 어려울 것 같았던 낯선 세계였지만, 그들과 함께한 시간만큼은 나도 모르는 사이 그 세계에 조금씩 동화되고 스며들어 있었다.