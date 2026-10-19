지역의 우유와 외부의 치즈 기술자가 만났을 때

함양군은 유네스코 세계유산 남계서원과 연계한 '선비문화유산 풍류관광벨트 조성사업'을 추진하고 있다. 남계서원 인근 수동면 원평리 일원에 숙박과 체험, 식사 기능을 갖춘 관광시설을 조성해 남계서원을 중심으로 체류형 관광을 만들겠다는 계획이다. 그러나 관광시설을 짓는 것과 그곳에 사람이 찾아오는 것은 다른 문제다. 함양에는 이미 대봉산과 상림, 남계서원 등 적지 않은 관광자원이 있지만 방문객이 지역에서 오래 머물고 다시 찾게 만드는 콘텐츠에 대한 고민은 계속되고 있다.



이번 기획은 무엇을 더 지을 것인지보다 이미 있는 지역을 사람들이 어떻게 새롭게 경험하도록 할 것인지에 초점을 맞춘다. 청년과 중장년을 지역으로 불러들이는 여행부터 지역의 이야기를 콘텐츠로 만드는 사람들, 청년의 자기탐색을 지역 체류로 이어가는 사례를 살펴본다. 관광투자가 실패한 일본 유바리시와 사람을 먼저 모은 뒤 공간을 만든 홋카이도 히가시카와의 사례도 함께 취재한다. 그 과정에서 성공사례를 그대로 함양에 옮기기보다 그 지역에서는 누가 프로그램을 만들었고 주민은 어떻게 참여했으며 사람들이 왜 찾아왔는지를 살펴보는 것이 목적이다. 과연 함양군은 새로운 소프트웨어를 찾을 수 있을까?

큰사진보기 ▲카미카와키친의 치즈메이커 마츠마루 히토미씨 ⓒ 주간함양 관련사진보기

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큰사진보기 ▲프라텔로 디 미쿠니 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲프라텔로 디 미쿠니의 지배인 아즈미 마사히로씨 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲프라텔로 디 미쿠니의 메인셰프 미야모토 요시토모 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲히가시카와의 콤패스 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲콤패스에서 배움프로그램을 기획하는 아키호 사오리씨 ⓒ 주간함양 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다.