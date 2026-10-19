지역의 우유와 외부의 치즈 기술자가 만났을 때

함양군은 유네스코 세계유산 남계서원과 연계한 '선비문화유산 풍류관광벨트 조성사업'을 추진하고 있다. 남계서원 인근 수동면 원평리 일원에 숙박과 체험, 식사 기능을 갖춘 관광시설을 조성해 남계서원을 중심으로 체류형 관광을 만들겠다는 계획이다. 그러나 관광시설을 짓는 것과 그곳에 사람이 찾아오는 것은 다른 문제다. 함양에는 이미 대봉산과 상림, 남계서원 등 적지 않은 관광자원이 있지만 방문객이 지역에서 오래 머물고 다시 찾게 만드는 콘텐츠에 대한 고민은 계속되고 있다.
이번 기획은 무엇을 더 지을 것인지보다 이미 있는 지역을 사람들이 어떻게 새롭게 경험하도록 할 것인지에 초점을 맞춘다. 청년과 중장년을 지역으로 불러들이는 여행부터 지역의 이야기를 콘텐츠로 만드는 사람들, 청년의 자기탐색을 지역 체류로 이어가는 사례를 살펴본다. 관광투자가 실패한 일본 유바리시와 사람을 먼저 모은 뒤 공간을 만든 홋카이도 히가시카와의 사례도 함께 취재한다. 그 과정에서 성공사례를 그대로 함양에 옮기기보다 그 지역에서는 누가 프로그램을 만들었고 주민은 어떻게 참여했으며 사람들이 왜 찾아왔는지를 살펴보는 것이 목적이다. 과연 함양군은 새로운 소프트웨어를 찾을 수 있을까?
홋카이도 카미카와정의 '카미카와키친'. 오전 9시가 가까워지자 치즈 기술자 마츠마루 히토미씨는 생산 준비를 서둘렀다. 그는 카미카와 출신이 아니다. 마츠마루씨는 도쿄에서 치즈를 만들던 중 작은 지역의 공방에서 여러 종류를 직접 만들고 소비자와 만나며 일하고 싶다는 생각에 채용공고를 보고 940km가 떨어진 카미카와로 왔다.
앞선 기획에서 홋카이도 비에이와 엔가루정 시라타키는 농민의 밭과 농가의 생활처럼 지역에 이미 있던 것에서 여행할 이유를 찾았다(관련 기사 : 2만명이 춤추는 축제... 홋카이도에서 찾은 '여행할 이유'
). 그렇다면 지역다움은 원래 있던 것에서만 찾아야 할까. 카미카와와 히가시카와에서는 지역에 없던 사람과 기술, 다른 나라에서 가져온 아이디어가 들어오면서 새로운 콘텐츠가 만들어지고 있었다.
우유는 있었지만 치즈는 없었다
인구 3000명에 못 미치는 카미카와는 낙농이 활발한 지역이다. 문제는 생산된 우유 상당량이 아사히카와 등 지역 밖으로 나가 가공됐다는 점이다. 카미카와키친 관계자는 주민들조차 자신들이 사는 곳이 낙농 지역이라는 사실을 크게 느끼지 못했다고 설명했다. 마을에서 생산한 우유가 지역 이름을 단 제품으로 소비자를 만나는 장소가 많지 않았기 때문이다.
마침 카미카와정이 관리하던 옛 농협 창고를 활용해 운영하던 베이커리가 코로나 시기를 거치며 문을 닫았다. 빈 공간을 어떻게 다시 사용할지 고민하던 과정에서 지역의 우유를 활용한 치즈 공방 이야기가 나왔다. 2024년 봄 문을 연 카미카와키친은 현재 치즈와 요구르트에 쓰는 원유를 100% 카미카와에서 공급받고 있다. 카망베르와 모차렐라 등 여러 종류의 치즈를 직접 만들고 매장에서는 이를 지역 특산품으로 판매한다.
치즈를 만들 사람은 지역 밖에서 찾았다. 카미카와키친과 지역이 치즈 공방을 준비한 뒤 생산자를 모집했고, 도쿄에서 치즈를 만들던 마츠마루씨가 지원했다. 그는 처음부터 홋카이도나 카미카와에 특별한 연고가 있었던 것도 아니었고 자신이 지원한 곳이 술을 만드는 회사와 관련돼 있다는 사실도 잘 알지 못했다고 한다. 큰 생산 시설에서 같은 공정을 반복하기보다 작은 공방에서 여러 제품을 직접 만들어보고 소비자와 가까이 만날 수 있다는 점이 그를 카미카와까지 움직였다.
카미카와에는 우유가 있었고, 치즈를 만드는 기술자는 밖에서 왔다. 지역에서 생산한 재료에 새로운 사람이 들어오면서 이전에는 없던 상품이 생겼다. 카미카와키친은 개장 첫해인 2024년 '카미카와 치즈'로 일본 치즈 대회에서 동상을 받았다. 이후 다른 제품도 수상하면서 마을 이름을 단 치즈를 알리고 있다. 특히 올해에는 카미카와키친의 '카망베르 키요미'가 올해 미국에서 열린 월드챔피언십치즈콘테스트(WCCC 2026)에서 까망베르 부문 1위를 수상하는 쾌거를 이루는 등 세계적으로 인정받는 제품을 생산하고 있다.
고민은 지역의 술과 치즈로 이어졌다
카미카와의 새로운 시도는 치즈 공방 한 곳에서 갑자기 시작된 것이 아니다. 다이세츠산 자락에는 2013년 문을 연 레스토랑 '프라텔로 디 미쿠니'가 있다. 카미카와산 채소를 비롯한 홋카이도 식재료를 요리에 사용하고 지역의 풍경과 음식을 함께 보여주는 곳으로, 일본의 스타 셰프 '미쿠니 키요미' 셰프가 참여했다.
지역에서 유명 셰프와 협업을 통해 레스토랑을 개업한 것이다. '프라텔로 디 미쿠니'는 카미카와 주민의 성인식이나 중학생 직업 체험, 주민 요리 교실에도 이 공간을 활용하고 있다.
운영을 시작하자 산간 지역의 계절 문제가 그대로 나타났다. 지배인 아즈미 마사히로씨는 겨울철인 12월부터 3월 사이 손님이 크게 줄어 직원을 계속 고용하기 어려울 정도로 매출이 떨어졌다고 설명했다.
겨울에도 이어갈 수 있는 새로운 일을 고민하던 시기에 양조장 사업이 추진됐고, 2017년 카미카와다이세츠주조의 '료큐구라'가 카미카와에서 술을 만들기 시작했다. 현재 양조장 측도 지역에서 술을 만드는 일을 통해 지방 소멸 극복을 핵심 가치로 실천하고 있다.
처음부터 레스토랑과 양조장, 치즈 공방을 한꺼번에 관광 상품으로 배치한 것보다 실제 사업을 하면서 보인 문제와 지역에 남아 있던 재료가 다음 시도를 불러왔다. 카미카와정이 만든 시설을 민간이 사용료를 내고 운영하는 공간도 있고, 양조장처럼 민간이 직접 시설을 마련한 곳도 섞여 있다.
이 과정에서 외부 사람의 역할도 적지 않았다. 미쿠니 셰프와 치즈 기술자처럼 카미카와 밖에서 온 사람이 지역의 재료를 다른 방법으로 보여줬다. 주민과 행정, 민간사업자가 공간과 사업을 계속 붙여갔다. 지역에 없던 것을 새로 만드는 과정에서도 출발점은 카미카와의 계절과 농산물, 우유처럼 그 지역이 실제로 가진 조건이었다.
덴마크에서 온 아이디어
카미카와에서 자동차로 이동하면 인구 8000명 남짓의 히가시카와정이 나온다. 이곳에는 성인을 위한 배움터 '콤패스(School for Life Compath)'가 있다.
공동대표들은 2017년 덴마크 여행에서 성인이 일정 기간 일상에서 벗어나 함께 생활하며 배우는 '폴케호이스콜레'를 접했고 "이런 곳이 일본에도 있었으면 좋겠다"는 생각에서 준비를 시작했다. 덴마크 여행 2년 뒤 히가시카와와 만나면서 실제 프로그램을 진행할 장소도 정해졌다.
콤패스는 참가자에게 시험을 치르게 하거나 성적을 매기지 않는다. 일상에서 잠시 벗어나 혼자 생각하는 시간을 보내고 다른 참가자와 대화하며 자신이 어떻게 살고 싶은지 질문하도록 한다. 현재도 히가시카와에서 체류형 과정을 운영하고 있으며 예술과 자연에서의 체험, 지역 사회에 대한 배움과 서로 다른 배경을 가진 참가자들의 대화를 프로그램에 넣고 있다.
덴마크에서 가져온 교육 아이디어가 히가시카와에 들어오면서 수업 내용도 지역에 맞게 채워졌다. 콤패스가 만든 자료에는 이를 아예 '히가시카와를 촉매로 한 배움'이라고 적고 있다. 네이처 가이드와 숲의 거목을 찾아가고 지역 주민의 퍼머컬처 정원에서 음식을 만들며 목공방에서 생활도구를 만든다. 히가시카와에서 살아가는 사람을 만나 음식과 환경, 자신의 삶을 놓고 이야기하는 시간도 프로그램에 들어간다. 자기탐색인 셈이다.
"히가시카와에는 자신의 스타일을 소중히 여기면서 스스로 마을을 만들어가겠다는 의지를 가진 사람이 많다"는 게 콤패스가 이 지역을 설명하는 방식이다. 프로그램에서도 자연을 배경으로만 쓰지 않고 지역에서 일하고 살아가는 사람을 만나게 한다. 자기 자신을 생각하기 위해 히가시카와에 왔지만, 그 과정에서 다른 사람의 일과 생활을 보며 자신의 삶을 다시 생각하게 한다.
콤패스 프로그램은 2020년 시작됐고, 자체 자료에 따르면 창업 후 3년 동안 약 200명이 콤패스에 참여하기 위해 히가시카와를 찾았다. 당시에는 지금의 전용 학교가 없었다. 프로그램을 먼저 운영하고 참가자를 받아본 뒤 전용 공간을 만드는 일이 뒤따랐다.
학교를 마련하는 과정에서도 기존 시설을 활용했다. 히가시카와정이 보유한 시설 활용 사업에 콤패스 계획이 선정됐고, 2022년에는 리노베이션을 위한 크라우드 펀딩으로 334명으로부터 720만 엔을 모았다. 2023년 리노베이션을 거쳐 2024년 봄 '콤패스 캠퍼스(Compath Campus)'가 문을 열었다. 콤패스는 이 공간을 '다 함께 만들고 다 함께 사용하는 배움터'라고 설명하며 학교 주변 밭부터 이용자와 지역 사람들이 함께 만들어가는 방식을 택했다.
사람을 불러온 것은 새 학교 건물부터였던 것은 아니다. 프로그램을 먼저 해보면서 누가 찾아오는지, 어떤 시간이 필요한지, 히가시카와에서 무엇을 배울 수 있는지 확인했고 그 뒤에 이를 계속하기 위한 공간이 생겼다. 전용 공간이 만들어진 뒤에는 프로그램을 운영할 장소가 안정적으로 생겼지만 콤패스가 참가자에게 제공하는 핵심은 여전히 히가시카와의 자연과 사람, 함께 머물며 보내는 시간에 있다.
카미카와에는 치즈가 없었고 히가시카와에는 덴마크식 인생 학교가 없었다. 카미카와는 지역에서 나던 우유에 외부 기술자를 붙여 치즈를 만들었고, 히가시카와는 외국에서 가져온 교육 아이디어에 지역의 숲과 공방, 사람을 넣어 프로그램을 운영했다. 다른 지역이나 나라에서 온 사람과 아이디어도 지역 안에서 무엇을 만나느냐에 따라 전혀 다른 결과를 만들 수 있다는 점을 두 곳에서 확인할 수 있었다.
함양에도 외부의 좋은 프로그램과 기획자가 들어올 수 있다. 중요한 것은 성공한 콘텐츠를 그대로 가져오는 데서 멈추지 않고 함양의 장소와 사람, 이미 있는 자원과 만났을 때 무엇이 달라지는지를 만드는 일이다. 남계서원 주변에 들어설 공간도 먼저 채워야 할 프로그램의 목록보다 함양에서만 해볼 수 있는 경험이 무엇인지 부터 묻는다면 쓰임은 달라질 수 있다.
<글 싣는 순서>
① 지역을 배경으로 채운 새로운 경험, 청년편
② 청년들은 지금 자기탐색 중? 그거 '참 유교'잖아?
③ 지역을 배경으로 채운 새로운 경험, 중장년편
④ 로컬리즘이란 무엇일까? 지역을 살리는 콘텐츠
⑤ 일본_1 지역 안에서 '갈 이유'를 찾다
⑥ 일본_2 지역에 없던 것도 '지역다움'이 될 수 있다
⑦ 일본_3 건물을 지은 뒤 20년, 누가 책임질 것인가
⑧ 제주 신술목학교를 들어보셨나요?
이 기사는 지역신문발전기금의 지원을 받았습니다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다.