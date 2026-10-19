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26.10.19 13:32최종 업데이트 26.10.19 13:32

박수현 충남지사가 점퍼로 '패션쇼' 하는 이유

"시군 방문마다 다른 점퍼, 지역 비전 함께 짊어지겠다는 의지"

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박수현 지사, 지역 비전 함께 짊어지겠다 방관식

박수현 충청남도지사가 도내 15개 시·군 순방에 나서며 방문 지역마다 각기 다른 맞춤형 점퍼를 착용하는 이유와 그에 담긴 행정적 의미를 직접 밝혔다.

박 지사는 19일 서산시청 대회의실에서 열린 언론인 간담회에 참석해 청색 점퍼를 입고 단상에 섰다.

기자들에게 "15개 시·군을 방문할 때마다 해당 지역의 명칭과 시장·군수의 비전이 새겨진 점퍼를 입고 다닌다"고 밝힌 박 지사는 착용 배경을 설명했다.

점퍼의 왼쪽 가슴(심장 위치)에는 '서산시' 로고가 새겨져 있으며, 등 뒤에는 이완섭 서산시장의 민선 8기 시정 비전 문구가 새겨 있다.

19일 서산시를 방문해 기자 간담회를 진행하고 있는 박수현(사진 왼쪽) 지사와 이완섭 시장.
19일 서산시를 방문해 기자 간담회를 진행하고 있는 박수현(사진 왼쪽) 지사와 이완섭 시장. ⓒ 방관식

박 지사는 "도지사의 심장이 있는 왼편 가슴에 방문 지역의 이름을 새기고, 등 뒤에는 시장·군수의 시정 비전을 적어 넣었다"며 "이는 지역의 비전과 과제를 기초단체장 혼자 짊어지게 하지 않고, 충남도지사가 함께 책임지고 짊어지겠다는 상생과 협력의 의지를 표현한 것"이라고 강조했다.

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이어 "매번 옷을 바꿔 입는 모습이 단순한 이벤트로 보일 수도 있겠지만, 4년 내내 이어간다면 도민들께서도 진심으로 받아들여 주실 것"이라며 "시·군 현장의 목소리를 경청하고 도정과 시정이 원팀으로 협력해 도민들에게 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

충남도는 이번 15개 시·군 순방을 통해 지역별 현안을 점검하고 도민과의 직접 소통을 강화해 나갈 방침이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


#서산시#충남도#박수현지사#점퍼

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