금목서 향기가 안내한 50년 우정 여행

큰사진보기 ▲난진 구화산의 풍경중국의 사대 불교 성지 중의 하나인 구화산에서 만난 풍경이다. 신라의 왕자였던 지장보살, 김교각스님과 무하선사의 발자취를 찾아 나섰던 난징 여행길에서 만난 구화산 풍경이다. ⓒ 박희종 관련사진보기

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큰사진보기 ▲중국의 수향마을, 오진 풍경중국의 수향마을 중 하나인, 오진 마을 풍경이다. 자그마한 쪽배를 타고 바라 본 수향마을은 평화로움을 안겨주는 편안한 수상도시였다. 친구들과 어울려 찾았던 5박6일의 마지막 여정인 오진 여행, 행복한 여행을 마무리 할 수 있는 고요한 수상도시였다. ⓒ 박희종 관련사진보기

공항문을 나서자 부드럽고도 묵직한 향긋함에 혼줄이 혼미했다. 가볍지 않은 묵직함에 부드러운 달콤함을 전한 건, 난징 국제공항에서 만난 금목서와 은목서였다. 고등학교를 졸업한 지 50여 년이 지난 동기들과의 난징 여행길에서 만난 호사스러운 향기였다. 나무껍질의 색상과 무늬가 '코뿔소, 서우(犀牛)'를 닮았다 하여 꽃의 색깔에 따라 금목서와 은목서로 불리는 꽃이다.청주고 46회 동기들의 중국 여행, 4년째 이어지고 있었지만 지난 9일 처음으로 동참한 여행길이다. 여행길은 대학에서 역사학 강의를 했던 친구가 챙겼다. 여행의 길잡이가 되었고, 가이드가 되었으며 안내까지 망설임 없는 손길에 많은 친구들이 동참했다.아내를 동반하기도 했고, 홀로 여행길에 나선 친구들은 함께 여행하기에 적당한 33명이다. 느긋한 여행길은 여행을 주선한 친구의 자상한 해설과 현지 가이드의 적당한 설명이 여행 내내 즐거움과 한가함을 안겨주었다.푸르른 숲이 우거지고, 여기에 풍겨오는 목서 형제들의 은은함은 고희의 청춘들의 여행길을 마냥 축복했다. 숙소 주변을 따라 거니는 곳곳에 번지는 묵직한 향기는 고희의 청춘들 여행길을 친절하게 안내했다. 이튿날 느긋한 아침, 아홉 시가 되어 여행길은 시작되었다.서두름이 없이 한가함에 보태진 여행길, 중국의 사대 불교 성지 중 하나인 구화산 풍경구로 향했다. 신라의 왕자로 태어나 구화산에서 성불했다는 지장보살, 김교각스님의 발자취와 무하선사의 등신불이 모셔진 백세궁을 찾은 여행길은 고단했다.수백 계단길이 앞을 막아섰고, 우뚝 선 절집은 망설임이 가로막아도 포기할 수는 없었다. 흐르는 땀을 또 닦아내고, 헐떡이는 숨길을 다스리며 산길을 올라서야 했다. 긴 호흡으로 올라서는 한 계단 한 계단은, 언제 이 길을 다시 올까 되뇌며 여행길을 재촉한다.이튿날 만난 장강의 뱃놀이는 여유로웠다. 거대한 장가의 지류에서 만난 유람선은 그간의 삶의 고단함과 세월의 무상함을 내려놓은 듯, 흐르는 물살을 가르며 시간을 갈무리했다. 세월은 삶의 여유를 느낄 여유를 주는 듯, 이백(李白)의 발자취가 담긴 마안산 채석기(采石矶), 아직도 긴 여운을 주는 목서 형제의 향을 밟으며 이백의 삶을 되돌아보는 길이다.위대한 시인을 생각하며 오른 삼태각에서 유유히 흐르는 강을 따라 짧지만 지나온 여행길과 남아 있는 여행길은 따라 걸어 본다. 다음 날, 명나라 태조 주원장의 묘인 명효릉을 찾았다.오나라 태조 손권의 무덤을 존중하며 자신의 자리를 잡았다는 주원장, 자신의 묘는 이내 숨기고 말았다는 효능 뒷산은 무심한 듯 나무들만 무성하다. 묘에 이르는 거대한 길을 따라 수많은 석상과 나무들이 조성되어 있음은 묘 주인의 삶을 상상하게 되지만, 죽음 앞에선 어쩔 수 없음을 실감하다. 거대함에 놀란 가슴은 남경산성에서도 억누를 수는 없었다. 폭이 거대한 성의 길이가 무려 34Km에 이른다고 하니, 백성들의 삶도 고단했으리라는 생각에 다다른다. 현무호와 성벽을 따라 이어지는 전동차놀이는 이내, 어린이가 되어 다시 한번 진한 목서형제의 향에 젖어 보기도 했다.야경을 찾아 나선 발길, 부자묘 옛 거리는 공자의 위패를 모신 사당으로 세계 문화유산으로 지정되는 명성을 얻었으나 야시장과 유람선 등이 훨씬 유명해졌다. 야경 하면 떠 오르는 부다페스트의 유람선야경이었지만, 남경에도 유람선을 타고 즐기는 야경이 있었으니 진회하유람선 야경이었다. 작은 배를 타고 불빛을 따라나서는 야경투어, 잠깐의 야경투어를 아쉬워하며 나선 부자묘 옛 거리는 사람에 밀려가야 했다. 수많은 인파에 밀려 다양한 먹거리와 볼거리를 찾아 나서는 거리는 인산인해였다.여행이 마무리될 무렵 찾은 육조박물관과 남경 총통부, 수많은 인파에 밀려다녀야 했다. 난징에서의 여행을 마치고, 마지막 일정으로 중국의 유명한 수향마을 중 하나인 오진으로 향했다. 이탈리아의 베네치아를 연상케 하는 수상 도시, 오진이었다. 중국의 대표적인 수향마을인 오진은 운하와 다리 그리고 전통 가옥으로 이루어져 있었다.운하에 의해 동책, 서책, 남책, 북책으로 이루어져 있으며, 서책은 상업적으로 발전해 있는 반면 동책은 아직 마을 그대로의 흔적이 남아 잇는 곳이다. 자그마한 쪽배를 타고 동네를 둘러보고, 동네의 이곳저곳을 거닐며 야경을 즐긴다. 여행의 말미를 뜻있게 장식하는 듯이 조용한 야경에 숨어 친구들과의 마지막 밤을 장식한다. 오래전에 같은 학교에서 젊음을 같이했던 친구들, 이젠 허연 머리칼을 날리며 쉬엄쉬엄 여행길에 올랐었다.정든 친구들과 어울려 지냈던 5박 6일 일정은 여행이 아닌 수학여행, 고단했지만 나름대로의 삶이 새겨진 진귀한 여행이었다. 넓은 운동장에서 하루가 짧다 하며 뛰어놀던 친구들, 대단했던 젊음은 가고, 이젠 허연 머리칼만 남았다. 여느 여행처럼 새벽부터 늦은 밤까지 이어지는 여행이 아닌, 느긋하게 삶을 되새겨보는 듯한 여행도 친구들의 아낌 없는 배려와 이해로 이루어진 결실이었다. 어려우면 도와주고 아무 일도 없었던 듯이 술 한잔으로 잊어버렸던 여행길, 두고두고 잊지 못할 진귀한 추억이 되었다.