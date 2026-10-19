광양 백운산 국립공원 지정 논의 재점화되나

큰사진보기 ▲백운산국립공원지정추진위원회가 지난 16일 김성환 기후에너지환경부 장관과 면담을 갖고 백운산 국립공원 지정을 위한 정부 차원의 검토와 관계기관 협의를 요청했다. ⓒ 백운산국립공원지정추진위원회 제공 관련사진보기

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전남광주 광양시 백운산의 국립공원 지정 논의가 다시 불붙을지 관심이 모아지고 있다.김성환 기후에너지환경부 장관이 먼저 시민단체에 면담을 제안하고, 서울대의 백운산 사용 경위와 과거 정부 부처 간 협의 내용을 확인하겠다고 밝히면서다. 다만 김 장관은 국립공원 지정에 앞서 지역사회의 공감대 형성과 지방자치단체의 적극적인 참여가 필요하다는 입장을 내놨다.백운산국립공원지정추진위원회는 "김 장관과 최근 한강홍수통제소에서 면담을 갖고 백운산 국립공원 지정과 공공관리체계 전환을 위한 정부의 적극적인 역할을 건의했다"고 19일 밝혔다.추진위는 지난 16일 김 장관과의 면담에서 서울대의 백운산 무상 사용 기간 종료를 앞둔 만큼 생태·경관적 가치 보전과 시민의 공공적 이용을 보장하기 위한 국가 차원의 관리 방안이 필요하다는 점을 전달했다.특히 ▲국립공원 지정 가능성에 대한 정부 차원의 공식 검토와 관계기관 협의 ▲서울대 학술림과 국립공원의 양립 가능성 검토 ▲무상 사용 종료 이후 공공관리 원칙 마련 ▲민관 협의체 구성 등을 요청했다.추진위는 또 서울대 학술림의 연구 기능과 소유권·관리 권한 등이 얽혀 있어 지자체 차원의 노력만으로는 해결에 한계가 있다며 중앙정부가 관계기관 간 이해관계를 조정해 줄 것도 요청했다.이에 김 장관은 "여러 자료를 추진위가 확인하기보다 정부 기관끼리 확인하는 게 더 용이할 것"이라며 "1946년 당시 백운산 사용 경위와 관련 문서, 2019년 정부 부처 간 협의 내용 등을 관계기관을 통해 확인해 보겠다"고 말했다.또 "지역사회에서 국립공원 지정 필요성에 대한 여론을 충분히 형성하고 지자체가 함께 나서야 한다"며 "지역의 공감대가 형성되고 지자체가 공동으로 추진한다면 환경부도 협력할 수 있다"는 입장을 밝혔다.국립공원 지정에 따른 고로쇠 수액 등 임산물 채취 제한 우려에 대해서도 일률적인 금지보다는 채취량 조정 등 합리적인 관리 방안을 마련할 수 있다는 의견을 제시했다.이에 박발진 추진위 상임대표는 "서울대의 백운산 사용 경위와 과거 정부 부처 간 협의 내용을 확인하겠다고 밝힌 것은 의미가 있다"며 "지역사회의 공감대 형성과 지방자치단체의 적극적인 참여가 중요하다는 장관의 의견에 따라 지역 여론을 폭넓게 모으는 데 힘을 쏟겠다"고 말했다.백운산 국립공원 지정 논의는 2010년 서울대 법인화법 제정 이후 학술림 무상양도 문제가 불거지면서 본격화됐다.광양시는 2012년 5월 29일 타당성 용역을 거쳐 환경부에 국립공원 지정을 건의했으며, 2014년 1월에는 구례군과 공동건의문을 채택해 정부에 지정을 요청했다.2019년 국무조정실 주재 관계기관 협의에서는 기획재정부가 서울대의 백운산 학술림 무상양도 요구에 불가 방침을 밝히면서 소유권 논란이 일단락됐다. 그러나 국립공원 지정으로는 이어지지 못했다.