성장통인 줄 알았는데 희귀암... 12살 한별이의 투병기

"한별이가 항암치료와 수술을 잘 견뎌내고, 다시 자기 두 발로 걸을 수만 있다면 그것만으로도 감사할 것 같아요. 우리 가족에게 기적이 있을까요?"

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덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (임아연)에도 실렸습니다.

희귀암 진단을 받고 힘겨운 투병 생활을 이어가고 있는 열두 살 아들을 바라보는 엄마 김숙희씨의 간절한 소원이다. 어린 아들에게 갑작스럽게 찾아온 병마는 한 가족의 삶을 송두리째 바꿔 놓았다.자폐 스펙트럼 장애가 있는 한별이는 함양초등학교에서 지곡초등학교로 전학 간 지 반년 만에 난치성 희귀암인 '미분화육종'이라는 진단을 받았다. 흔히 '뼈암'이라고 알려진 골육종과 비슷하지만, 세포가 미분화된 상태로 존재해 조직 특성을 뚜렷하게 나타내지 않는 악성 종양이다. 주로 뼈와 연부조직에서 발생하는데, 정확한 발병 원인이 밝혀지지 않았다.한별이는 현재 오른쪽 무릎뼈가 절반 이상 손상돼 제대로 걷지 못하는 상태로, 6차례의 항암치료와 수술을 받아야 한다. 10월 초 첫 번째 항암치료를 마쳤으며, 다음 달 두 번째 항암치료를 받을 예정이다. 수술 이후에도 네 차례의 항암치료가 남아 있어 전체 치료 과정에 1년 이상이 걸릴 것으로 예상한다.다행히 완치 가능성은 70% 정도로 높은 편이다. 그러나 완치하더라도 수술로 인해 양쪽 다리 길이가 달라질 수 있고, 이전처럼 자유롭게 뛰어다닐 수 있을지 장담하기 어렵다.한별이에게 이상 증상이 나타난 것은 지난 8월 여름방학이 끝나갈 무렵이었다. 개학을 열흘가량 앞두고 갑자기 무릎이 아프다고 호소하기 시작했다. 처음에는 성장기 아이들에게 흔히 나타나는 성장통이라고 생각했다. 그러나 시간이 지날수록 통증은 심해졌고, 한별이는 점점 걷기조차 힘들어했다. 결국 개학 날 학교에 다녀온 한별이는 죽을 만큼 아프다며 참았던 울음을 터뜨렸다.다음 날부터 학교에 가지 못한 한별이는 병원을 찾았다. 가까운 함양 지역 병원에서 검사를 마치자 "지금 당장 무조건 큰 병원으로 가야 한다"며 소견서를 써줬다. 진주의 한 종합병원에서 추가 검사를 진행했지만, 이곳 의료진 역시 서울아산병원 예약을 잡아주며 대형병원에서 다시 진료받을 것을 당부했다.서울아산병원에서는 혈액검사와 조직검사, 폐CT 등 각종 정밀검사가 이어졌다. 검사 결과 난치성 희귀암인 미분화육종이라는 진단을 받았다. 다행히 폐로 전이되지는 않았지만, 항암치료와 수술을 병행해야 하는 상황이었다.자폐 스펙트럼 장애가 있지만 여느 아이들과 다름없이 학교에 가고, 씩씩하게 태권도학원도 다녔던 한별이의 일상은 그날 이후로 완전히 달라졌다. 학교도, 태권도학원도, 자폐치료센터도 가지 못하고 서울 병원과 함양 집을 오가는 입퇴원이 반복됐다.특히 첫 번째 항암치료 이후 한별이는 면역력이 크게 떨어진 데다 황달 증상도 나타났다. 심한 구내염으로 입안이 다 헐어서 물 한 모금 삼키지 못할 뿐만 아니라 알레르기 반응으로 온몸에 두드러기가 났다.한별이는 일주일 넘게 음식을 제대로 먹지 못했다. 24시간 수액과 항생제, 영양제 등 각종 약물을 투여받아 생활하는 동안, 하루 열 번도 넘게 구토를 반복했다. 지쳐서 잠들었다가 눈을 뜨면 다시 토하고, 작고 여린 몸으로 감당하기엔 너무 큰 고통이었다.현재 한별이는 면역력이 크게 떨어진 상태여서 감염 예방을 위해 외부인과의 접촉을 최대한 피하고 있다. 집에 돌아와서도 가족들과 시간을 보내지 못하고, 무릎뼈 손상으로 걸을 수 없어 침대에 누워서 지낸다.아픈 아이를 돌보는 것도 벅찬 일인데, 한별의 가족들은 생계까지 막막하다. 지난 두 달 동안 생활비는 고사하고 병원에서 쓴 비용만 700만 원에 육박한다. 앞으로 수술과 여러 차례의 항암치료가 남아 있어 얼마나 더 많은 돈이 필요한지 가늠조차 되지 않는다.자폐가 있는 한별이를 돌보느라 그동안 김숙희씨는 일을 하지 못한 채 남편이 덤프트럭 운전을 하며 다섯 식구의 생계를 홀로 책임져왔다. 그러나 한별이가 희귀암 진단을 받으면서 남편마저 제대로 일을 하지 못하고 있다.수시로 함양과 서울을 오가야 하는 데다, 입퇴원 일정도 예측하기 어렵기 때문이다. 병원에서 입원 날짜를 안내받고 서울로 향했다가도 병실이 나지 않아 대전 부근에서 다시 함양으로 돌아온 적도 있다. 반대로 갑자기 병실이 확보됐다며 서둘러 입원하라는 연락을 받기도 한다. 언제 병원에서 연락이 올지, 언제 서울로 떠나야 할지 알 수 없는 상황에서 남편은 사실상 생업을 이어가기 어려운 처지가 됐다. 9월 한 달 동안 일한 날은 열흘이 채 되지 않는다.경제적 부담이 눈덩이처럼 불어나는 상황에서 설상가상으로 아이들 앞으로 가입해 두었던 보험마저 실효된 상태다. 3년 넘게 보험료를 납입했지만, 덤프트럭을 구입하면서 받은 대출금 상환과, 매달 수입의 절반가량 차지하는 주유비, 차량 수리 및 유지비에 많은 돈이 들어가면서 더 이상 보험료를 감당하지 못했다. 김숙희씨는 "당장 생활하는 게 빠듯해 어쩔 수 없이 보험료를 내지 못했는데, 이런 일이 생길 줄 누가 알았겠느냐"며 한숨을 쉬었다.어려운 상황 속에서도 가족들이 버틸 수 있는 것은 주변의 따뜻한 관심과 도움 덕분이다. 특히 이숙란 함양흥사단 사무국장은 가족처럼 한별이를 위해 발 벗고 나섰다. 지난 10월 9일 한글날, 함양흥사단은 상림에서 바자회를 열고 이를 통해 얻은 수익금 187만 원 전액을 이 가족에게 기부했다. 뿐만 아니라 가족이 지원받을 수 있는 각종 복지·의료비 지원제도를 알아보며 도움의 손길을 찾고 있다.김숙희씨는 "이 고마움을 어떻게 갚아야 할지 모르겠다"면서 "한별이 치료가 끝나면 세상에 보답하는 마음으로 어려움을 겪는 이들에게 도움이 되는 삶을 살고 싶다"고 말했다.