"해루질 매년 17명 인명피해... 대조기 사고율 48%"

큰사진보기 ▲충남 서해안. ⓒ 이재환 관련사진보기

AD

해루질 사고로 매년 평균 17명의 인명피해가 발생하는 것으로 나타났다.해루질은 갯벌이나 해안에서 조개 등 수산물을 채취하는 활동이다. 밀물이 들어오는 시간을 인지하지 못해 바다에 고립되거나 물에 빠지는 사고가 반복되고 있다.실제로 서해안을 끼고 있는 충남의 경우, 충남도 누리집에 따르면 최근 5년간(2021~2025년) 전국 해루질 사망자 77명 중 충남에서 발생한 사망자는 28명(36.4%)으로 전국에서 가장 많다.이런 가운데 19일 농림축산식품해양수산위원회 소속 더불어민주당 이재관 국회의원(충남 천안을)실이 해양경찰청 자료를 분석한 결과에 따르면 2021년부터 올해 8월까지 해루질 사고로 발생한 인명피해는 총 716명으로 파악됐다. 이 중 612명이 구조됐다. 그러나 실종자 5명, 사망자는 99명을 기록했다. 매년 평균 17명의 인명피해가 발생한 셈이다.인명피해는 대조기 기간에 가장 많이 발생했다. 대조기는 지구와 달, 태양이 일직선으로 놓이면서 조수 간만의 차(밀물과 썰물의 수위 차)가 한 달 중 가장 크게 나타나는 시기이다. 매달 그믐과 보름 무렵이다.이재관 의원실에 따르면 조수간만의 차이가 큰 대조기에 발생한 인명피해는 348명으로 전체의 48.6%를 차지했다.이 의원실은 "해루질 사고와 바닷가 고립 등의 사고를 예방하기 위해 해양경찰청은 출입통제구역을 지정하고 있다. 그러나 인명피해 사고 대부분은 출입통제구역 밖(96.0%)에서 발생하고 있다"라고 지적했다.관련해 이재관 의원은 "인명피해 사고 대부분이 출입통제구역 밖에서 일어나기 때문에 현행 제도로는 실효적인 안전조치를 취하기 어려운 것도 문제"라며 "해루질 사망사고를 줄이기 위해 구조 체계 전반에 대한 개선 방안을 마련할 것"이라고 밝혔다.