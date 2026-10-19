오세훈 "박원순이 뿌리뽑고 제초제 뿌려"

오마이뉴스가 주목한 오늘의 뉴스 브리핑.
[11:20] 민주당 "오세훈 정신승리", 오세훈 "박원순이 뿌리 뽑았다"
장종태 더불어민주당 의원은 부동산 정책에 대해 "서울의 집값이 오른 건 이재명 정부 출범 넉 달 전"이라며 "(당시) 서울시는 토지허가제를 해제했다가 35일 만에 번복했는데 강남 3구와 용산 아파트 거래가 3배 늘었다"로 짚었습니다. 장 의원은 "자신의 정책 실패를 해프닝이라고 축소하는 것이야말로 시장님이 말씀하신 정신승리를 선언한 것이 아닌가 싶다"고 비판했습니다.
이어 장 의원은 "시장님 재임 기간에 왜 강남 밖의 (재건축) 인허가가 크게 줄었는지 이것부터 설명을 해야 된다"라며 "이것도 박원순 전 시장 탓인가"라고 물었습니다.
이를 두고 오세훈 서울시장은 "재개발·재건축 지정된 것이, 박원순 시장님 때 43만호가 동시에 다 사라져버렸다. (그 때 해제된) 대부분 지역이 강북지역"이라며 "(제가) 씨앗을 뿌려놓고 줄기가 올라오려는 시점에 박원순 시장님께 (시장직이) 넘어갔는데 뿌린 씨앗을 뿌리 뽑고 제초제까지 뿌렸다"고 반박했습니다.
[10:45] 서울시 측 15분 업무보고에 유의동 "간략하게..."
국회 국토교통위 서울특별시 국정감사의 본격 시작을 앞두고 서울시의 업무보고가 완료됐습니다. 이동률 서울시 기획조정실장 직무대리가 업무보고를 맡았는데 15분을 진행했습니다. 글자수를 세어보니 띄어쓰기 제외하고 4673자.
보고를 듣던 유의동 국토교통위원장이 "자세한 내용은 서면으로 참고할 수 있으니까 보고를 주요내용 위주로 간략하게 해달라"고 요청하는 일까지 벌어졌습니다.
페이지수까지 하나하나 언급하던 서울시 측의 발표 내용은 "정수장 현대화와 노후 상수도관 정비를 통해 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하겠다" 등이었습니다.
현재 국감장에서는 더불어민주당 의원들의 한강버스 관련 자료 제출 요구를 이어가고 있습니다. 한강버스 리베이트 의혹을 정조준하는 모양새입니다.
[10:20] 오세훈 시장 측 "한겨레 사설에 유감"
오세훈 서울시장 측이 오늘자 <한겨레> 사설에 대해 "민주당 논평과 판박이"라며 "책임있는 언론으로서의 자세를 의심케 한다"고 강하게 비판했습니다. 호준석 서울특별시 대변인은 아침 논평을 통해 "'뇌물비리'·'은폐' 등의 단정적 용어로 엄청난 비리가 벌어지고 있는 것처럼 호도했다"고 주장했습니다.
<한겨레> 신문 사설 링크
입니다. (https://www.hani.co.kr/arti/opinion/editorial/1282929.html)
이에 더불어민주당은 원내대변인 브리핑에서 "서울시는 의혹 제기를 탓하기 전에 국정감사 요구자료부터 투명하게 공개하라"고 맞불을 놨습니다. 현재 국회 국토교통위 서울시 국정감사는 업무보고가 진행되고 있습니다.
[10:00] 한강버스 리베이트 의혹 vs 오 시장의 '서울시 부동산 백서'
"나 공격할 시간에 집값 짓눌린 국민 삶 들여다보라."
18일 오세훈 서울시장이 자신의 페이스북에 올린 글입니다. 최근 더불어민주당이 한강버스 관련 리베이트 의혹을 계속 제기하는 가운데 사실상 '역공'에 나선 셈입니다.
오 시장은 "지난 목요일(15일)은 이재명 정부가 10.15 부동산 대책을 발표한 지 꼭 1년이 되는 날"이라며 "대통령과 민주당은 지금의 주택 공급 절벽을 현직 시장의 탓으로 돌리며 책임을 회피하기 급급하다"고 비판했습니다.
앞서 국회 행정안전위원회 서울시 국정감사에서는 한강버스 건조업체 선정 과정에서 SH공사 고위 간부가 리베이트를 받았다는 의혹이 제기된 바 있습니다. 더불어민주당 국토교통위원회 소속 위원들은 지난 16일 기자회견을 통해 추가 증인 채택 및 자료 제출을 촉구했습니다.
이에 따라 오늘(19일) 서울시에 대한 국회 국토위 국정감사에서는 한강버스 리베이트 의혹 제기와 부동산 대책 관련 오 시장의 주장이 팽팽하게 맞설 것으로 보입니다.
오 시장은 페이스북 글을 통해 최근 서울시가 발표한 '서울시 주택 공급정책 20년의 평가와 성찰' 백서를 "서울시 공무원들의 반성 어린 고백"이라고 평가하며 "특히 민주당 의원들에게 일독을 권한다"고 강조한 바도 있습니다.
더불어민주당은 '국정감사 현황판'을 통해 금일 국토위 이슈를 '한강버스 부실 및 리베이트 의혹 은폐'로 예고했습니다.