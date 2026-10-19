오세훈 "박원순이 뿌리뽑고 제초제 뿌려"

▲오세훈 서울시장과 정상훈 행정1부시장 직무대리가 15일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 서울특별시에 대한 국정감사에 출석해 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기