'2026 WFDSA 직접판매세계대회' 인천에서 열린다

큰사진보기 ▲10월 19일부터 21일까지 영종도 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 '2026 WFDSA 직접판매세계대회(2026 WFDSA World Congress)'가 열린다. ⓒ 인천시 관련사진보기

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인천시(시장 박찬대)가 전 세계 직접판매 산업을 이끄는 글로벌 리더들을 모아 국제 마이스 거점 도시로서의 우수한 인프라와 관광 경쟁력을 선보인다.인천시는 10월 19일부터 21일까지 영종도 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 '2026 WFDSA 직접판매세계대회(2026 WFDSA World Congress)'가 개최된다고 밝혔다.직접판매세계연맹(WFDSA)이 주최하고 한국직접판매산업협회가 주관하는 이번 대회는 직접판매 업계의 유일한 글로벌 행사다. 국내에서는 처음 열리는 제18차 대회로, 세계 각국의 업계 경영진과 협회 관계자 등 600여 명이 참가한다.'직접판매, 사람의 변화를 이끌다(Direct Selling: Powering Human Transformation)'를 슬로건으로 내건 이번 세계대회는 다양한 세션과 교류 프로그램을 통해 산업의 미래 비전과 글로벌 혁신 사례를 공유할 예정이다.인천시는 지난 2023년 10월 인천 유치 확정 이후 주최 기관과 협력하며 사전답사와 행사 준비를 전방위로 지원해 왔다.대회 참가자들을 위한 다채로운 인천 관광 연계 프로그램도 추진된다. 행사 첫날인 19일에는 송도·영종도·개항장 등 3개 코스로 구성된 인천 시티투어를 지원해 센트럴파크 수상택시, 왕산마리나 요트 체험, 개항장 쿠킹클래스 및 도보투어 등 인천만의 독창적인 매력을 제공한다.이어 20일 저녁에는 원도심 대표 복합문화공간인 상상플랫폼에서 '선셋디너'를 개최한다. 옛 곡물창고를 재생한 특별한 공간에서 인천항의 풍경을 배경으로 만찬과 네트워킹을 진행하며, 원도심의 문화적 가치와 유니크 베뉴(Unique Venue)로서의 가능성을 적극 알릴 계획이다.인천시는 행정 지원과 더불어 인천마이스얼라이언스(INCHEON MICE Alliance)와 함께 관광안내부스 및 K-콘텐츠 체험존을 공동 운영해 참가자들의 만족도를 높이고, 향후 유관 국제회의 및 마이스 행사 유치로 이어지도록 동력을 확보할 방침이다.김영신 인천시 국제협력국장은 "이번 세계대회가 세계 직접판매산업의 협력과 성장의 계기가 되기를 기대한다"라며 "인천의 국제회의·관광 인프라와 도시 매력을 직접 체감하고, 인천을 다시 찾고 싶은 도시로 기억해 주길 바란다"라고 말했다.