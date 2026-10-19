종이비행기에 실은 평화의 약속…세종에서 시작

큰사진보기 ▲17일 '기억에서 평화의 행동으로' NO WAR! 1004 국제예술평화프로젝트’ 출범식 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲NO WAR 1004 국제예술평화 전시회에 전시된 'NO WAR!' 반전캠페인 포스터 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국제예술평화연대 AZIT 설립 양한모 추진위원장이 인사말을 하고 있다 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲평화여정 출범식을 알리는 커팅식을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲종이비행기에 평화를 염원하며 멀리 날려보내는 모습. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲다음 전시지역인 제주측 에 평화 릴레이 서명지를 전달한 모습. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘NO WAR! 1004 국제예술평화프로젝트’에 전시된 작품을 보고 있는 모습 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

박스제목 [전시 일정]

▶ 세종: 10월 17일~30일, 정부세종청사 체육관

▶ 제주 우도: 11월 7일~12월 30일, 훈데르트바서 특별관

▶ 제주4·3평화공원: 11월 20일~12월 21일

※ 2027년 오스트리아·크로아티아·폴란드 등 유럽 전시와 청소년 국제평화예술전 추진 예정



큰사진보기 ▲시민들이 참여한 평화 릴레이 서명지의 모습 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

전쟁의 하늘에는 미사일과 전투기가 날아다니지만, 우리가 꿈꾸는 평화의 하늘에는 꿈과 희망을 담은 종이비행기가 날아간다. 전쟁의 아픔을 예술로 기억하고 평화의 가치를 나누기 위한 국제 프로젝트가 세종에서 첫발을 뗐다.지난 17일 오후 3시 정부세종청사 체육관에서 'NO WAR! 1004 국제예술평화프로젝트' 출범식이 열렸다. 세계 35개국 289명의 예술가가 참여해 1004점이 넘는 작품으로 평화의 메시지를 전하는 이번 프로젝트는 예술을 통해 전쟁의 상처를 돌아보고, 서로의 아픔에 공감하며, 평화를 위한 실천과 연대를 이어 가자는 취지로 마련됐다.출범식은 양한모 추진위원장의 경과보고와 내빈 축사에 이어 평화선언문 낭독, 종이비행기 퍼포먼스, 시민참여 평화 릴레이 서명지 전달식 순으로 진행됐다.이번 프로젝트를 이끈 양한모 추진위원장이 평화예술 활동을 시작한 배경에는 전쟁의 흔적이 남은 현장과의 만남이 있었다.양 위원장은 폴란드 그단스크의 제2차 세계대전 박물관과 크로아티아 오시예크·부코바르 등 전쟁의 상처가 남은 장소를 찾아다니며 전쟁의 기억과 평화의 의미를 되새겼다. 그곳에서 마주한 역사와 사람들의 이야기는 평화의 메시지를 예술로 더 많은 사람과 나누는 방법을 고민하게 했다.올해 2월 이탈리아에서 한옥 전시와 강연을 진행하던 중 전쟁 소식을 접한 양 위원장은 예술가들에게 평화를 위한 작품 활동에 함께하자고 제안했다. 작은 제안은 뜻을 같이하는 예술가들의 참여로 이어졌고, 8개월여 만에 35개국 289명의 예술가가 함께하는 국제 프로젝트로 성장했다.이번 프로젝트는 한 차례 전시로 끝나는 행사가 아니다. 전쟁의 역사를 기억하고 서로의 아픔을 이해하며, 예술을 통해 평화를 위한 행동과 국제적 연대로 이어 가는 지속적인 평화운동을 지향한다. 양 위원장은 이를 위해 사단법인 설립을 준비하고 있다고 밝혔다.출범식에는 박성수 세종시 경제부시장, 김종민 국회의원, 황승원 행정수도 특별법 제정을 위한 범국민대책위원회 공동상임대표, 임문철 제주4·3평화재단 이사장, 선미라 전 주폴란드 대사 등 각계 인사들이 참석해 축하와 응원의 뜻을 전했다.내빈들은 각자의 자리에서 평화의 의미를 되새기며, 행정수도 세종이 대한민국을 넘어 세계에 평화의 메시지를 전하는 도시로 나아가기를 바랐다. 국가 균형 발전과 평화의 관계, 제주4·3의 아픔을 딛고 화해와 공존을 모색해 온 경험, 한국과 폴란드의 역사적 인연 등 다양한 이야기도 이어졌다.임문철 제주4·3평화재단 이사장은 제주가 겪은 비극과 진상 규명, 명예 회복을 위한 노력, 화해와 평화의 공동체를 만들어 온 과정을 나눴다. 선미라 전 주폴란드 대사는 폴란드와 한국의 인연을 소개하며 현지의 전쟁 관련 박물관과 역사에 대한 이야기를 전했다. 세종이 평화의 중심 역할을 하기를 바라는 마음은 참석자들의 축사를 관통하는 공통된 메시지였다.첫 출발지로 세종을 택한 데에도 의미가 있다. 프로젝트 관계자는 서면 인터뷰를 통해 세종이 대한민국의 행정중심도시이자 가장 젊은 도시로서 새로운 미래와 공동체의 가치를 상징한다고 설명했다. 이러한 도시에서 평화의 첫걸음을 내딛고, 평화의 섬 제주를 비롯한 국내의 역사적 장소와 세계 각국으로 여정을 이어 간다는 데 의미가 있다는 것이다.이번 프로젝트에서 전시 장소는 단순히 작품을 보여주는 공간에 머물지 않는다. 전쟁과 분단, 국가폭력과 희생의 기억이 남은 곳에서 역사를 돌아보고, 예술을 통해 상처를 이해하며 화해의 미래를 모색하는 무대가 된다.세종에서 시작된 평화의 메시지는 제주4·3평화공원과 5·18민주화운동의 역사를 간직한 광주, 서울 도봉평화문화진지, 분단의 아픔을 품은 고성 등으로 이어질 예정이다. 이후 폴란드와 오스트리아, 크로아티아 등 해외로도 평화의 여정을 확장할 계획이다.이날 출범식에서는 어린이와 청소년, 전 주폴란드 대사, 제주4·3평화재단 이사장, 세종시 경제부시장, 국회의원, 예술인 등 13명이 함께 세계 평화선언문을 낭독했다. 사회자의 "평화는 나로부터 시작됩니다"라는 구호에 맞춰 낭독자들은 각자 받은 선언문을 차례로 읽어 내려갔다.선언문에는 모든 전쟁과 폭력에 반대하고 인간의 생명과 존엄을 존중하며, 국가와 민족·종교·이념을 넘어 평화를 위해 연대하겠다는 뜻이 담겼다. 미래 세대를 위한 평화예술교육과 지속 가능한 국제평화예술연대 구축도 다짐했다.어린이와 청소년이 낭독에 참여한 모습은 평화가 지금을 살아가는 어른들만의 과제가 아니라 미래 세대와 함께 만들어 가야 할 가치임을 보여줬다.이어진 종이비행기 퍼포먼스에서는 진행자가 "평화는 나로부터 시작됩니다. 하나, 둘, 셋, 날려 주세요!"라고 외치자 참석자들이 종이비행기를 무대 앞으로 날려 보냈다.종이비행기는 국경과 경계를 넘어 날아가는 평화의 염원을 상징한다. 전쟁의 하늘이 아닌 평화의 하늘에 꿈과 희망을 실은 비행기가 날기를 바라는 마음, 한 사람의 작은 실천이 더 넓은 세상으로 퍼져 나가기를 바라는 뜻이 담겼다.출범식에서는 시민참여 평화 릴레이의 하나로 평화 릴레이 서명지 전달식도 진행됐다. 행사장에 들어서기 전 참석자들은 돌돌 말린 천에 각자의 평화 서명을 남겼다. '전쟁은 이제 그만'이라는 문구와 이름을 적은 시민도 있었다. 이날 모인 서명 천은 다음 전시 장소인 제주에서 참석한 임문철 제주4·3평화재단 이사장에게 전달됐다.이 서명은 한 번의 행사로 끝나는 것이 아니라, 국내외 전시장을 찾는 시민과 예술가들이 같은 천에 서명을 이어 가는 방식이다. 여러 지역에서 모인 사람들의 이름과 평화를 바라는 마음을 하나의 기록으로 남기는 것이다. 프로젝트 관계자에 따르면 서명 천은 향후 서울에서 열릴 예정인 전시에서 선보일 계획이다.세종에서 시작된 서명이 제주와 광주, 해외 전시장으로 이어지면 서로 다른 장소에서 살아가는 사람들의 마음이 하나의 천 위에 쌓이게 된다. 전시장마다 더해질 서명은 평화를 바라는 마음이 한 사람의 선언을 넘어 더 많은 사람의 참여로 이어지는 과정을 보여줄 것으로 기대된다.공식 행사를 마친 참석자들은 다목적홀과 로비, 지하 1층 전시장을 둘러봤다. 다채로운 포스터와 원작, 행사장 앞부분을 장식한 꽃장식 등이 전시 공간을 채웠다. 전통 회화와 시각예술은 물론 AI와 디지털 기술을 활용한 작품까지 다양한 방식으로 전쟁의 아픔과 평화의 가치를 전했다. 세종 전시는 10월 30일까지 이어진다.프로젝트 이름에 담긴 '1004'는 우리말로 천사를 뜻하는 숫자다. 1004명의 예술가와 시민이 1004점의 작품을 통해 평화의 메시지를 전 세계에 전한다는 상징을 담고 있다. 이번 프로젝트에는 세계 35개국 289명의 예술가가 참여했으며, 1004점 이상의 작품이 접수됐다.'1004'에는 특별한 존재만이 평화를 만드는 것이 아니라, 일상에서 평화를 선택하고 실천하는 우리 모두가 평화의 주체라는 의미도 담겼다. '평화는 나로부터'라는 슬로건 역시 나 자신을 존중하고 타인의 다름을 이해하며 갈등보다 대화와 공존을 선택하는 데서 평화가 시작된다는 생각을 전한다.프로젝트는 세종에 이어 제주 우도 훈데르트바서 특별관에서 11월 7일부터 12월 30일까지, 제주4·3평화공원에서 11월 20일부터 12월 21일까지 전시를 이어 간다. 이후 광주와 서울 도봉평화문화진지, 고성 등 국내 여러 지역을 거쳐 폴란드와 오스트리아, 크로아티아 등 해외로 평화의 메시지를 확산한다는 구상이다.프로젝트는 전문 예술가의 전시를 넘어 시민과 어린이·청소년이 함께하는 열린 평화예술운동을 지향한다. 앞으로 평화예술교육을 통해 전쟁과 평화, 인권과 생명의 존엄성, 다양성과 공존의 가치를 나누고, 2027년에는 청소년 국제예술평화전을 열어 세계 각국 청소년이 작품으로 서로의 문화를 이해하고 평화의 미래를 이야기하는 교류의 장을 마련할 계획이다.이날 평화선언문을 낭독하고 행사 진행을 돕는 자원봉사자로도 참여한 김효민 학생(고3)은 국제 평화에 대한 관심으로 행사에 함께하게 됐다고 말했다.김 양은 "세계 곳곳에서 전쟁이 일어나고 무고한 사람들이 희생되는 모습을 보며 심각성을 느꼈다"며 "지금 내가 할 수 있는 일이 무엇일까 생각하다가, 그림을 그리고 이런 자리에 참석하면 전쟁의 실태를 알리는 데 도움이 되지 않을까 해서 참여하게 됐다"고 말했다.거대한 전쟁 앞에서 한 개인이 할 수 있는 일은 작아 보일 수 있다. 그러나 전쟁의 현실을 외면하지 않고 자신이 할 수 있는 방식으로 목소리를 내는 일도 평화를 향한 실천이다. 김효민 학생의 참여는 평화가 다음 세대도 함께 고민하고 만들어 가야 할 과제임을 보여준다.세종에서 시작된 이번 평화예술 프로젝트가 전시장 안의 메시지에 머무르지 않고 사람들의 일상으로 이어지기를 바란다. 오늘 날린 종이비행기와 천 위에 남긴 서명이 당장 세상의 전쟁을 멈출 수는 없겠지만, 그 안에 담긴 약속이 더 많은 사람의 마음에 닿는다면 변화의 시작이 될 수 있을 것이다. 그 작은 발걸음이 모여 미래 세대가 전쟁의 두려움보다 평화의 희망을 먼저 배우는 세상으로 이어지기를 기대한다.