군대 휴가 나온 아들 "뭘 하고 싶은지 모르겠어"

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큰사진보기 ▲아들아 응원한다군인 아들이 엄마에게 진로에 대한 고민을 털어놓았다. ⓒ 류지연 관련사진보기

"엄마, 나 제대하면 복학해서 대학을 졸업하긴 할 거고, 토목기사를 따기 위해 노력은 할 건데, 하고 싶어서가 아니라 필요할 것 같아서 하는 거고, 실은 하고 싶은 일을 하고 싶은데 내가 뭘 하고 싶은지는 모르겠어."

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"문과 계열은 대학을 졸업해도 취업이 어렵다니까 문과이면서 이과를 갈 수 있는 방법을 알아보자."

'태권도를 전문으로 하려면 공부는 아예 포기해야 하는데, 그럴 수는 없지.'

"엄마, 체육학과에 가려고 학원을 다니는 친구가 있는데 나도 그 학원에 다니면 안 될까요?"

"야~ 체육학과를 가면 전망이 너무 불분명하잖아. 엄마 그렇게는 못 하겠는데."

아들은 지금 스물두 살이고 군 복무 중이다. 이번에 휴가를 나온 아들과의 대화를 통해 나는 나의 후회를 마주하게 되었다.아들의 말을 듣고 딱히 무슨 말을 했는지는 기억나지 않는다. 다만 그 말이 마음에 남아 혼자 생각이 깊어졌다. 그러다 문득 아들의 대학 진학을 준비하던 때가 떠올랐다. 아들은 지역건설공학과에 재학 중이다. 문과 계열의 고등학교를 졸업한 아들에게 나는 말했었다.시간이 없는 아들을 대신해 내가 지원 가능한 학과를 알아보았다. 추려진 몇 개의 학과마다 전화를 걸어 무엇을 배우는지, 취업 전망은 어떤지 따져 보고 선택한 학과인 것이다. 그리고 다른 엄마들에게 정보랍시고 자랑도 했으며, 원하는 것이 딱히 없었던 아들에게 취업을 고려해 대학을 선택하는 것을 당연하게 여겼었다.지금 돌아본다. 우리 아이가 원했던 것이 정말 없었나. 유치원 때로 돌아가 보면 우리 아이는 친구를 좋아하고 운동을 무척 좋아하는 아이였다. 그러다 보니 태권도 학원에 다니는 것을 무척 즐거워했었다. 태권도를 워낙 좋아해서 나는 아들을 데리고 태권도를 전문적으로 시켜 볼까 하고 알아보게 되었고, 그런 결론을 내리게 되었다.혼자 그렇게 결론을 내리고는 중학교 입학 무렵 즐겁게 다니던 태권도를 그만두게 하고, 규율이 엄격하다는 공부방에 보내게 되었다. 그 무렵 우리 아들은 한동안 방황하는 모습을 보였고, 나는 학교에 불려 가 선생님들 앞에서 고개를 떨구어야 했던 적도 있었다.다행히 길게 이어지지는 않았지만, 그때의 나는 아이가 왜 그러는지 답답하기만 했다. 지금 돌아보면 그 시절 아들은 어떤 마음이었을까. 나는 그 마음을 물어보기나 했던 걸까. 고등학교에 다닐 때의 일이다. 아들이 말했다.그때의 나는 그게 당연하다고 여겼었다. 지금은 생각이 달라졌다. 우리 아이들은 유치원 때부터 고등학교를 졸업할 때까지 학원을 쉬지 않고 다녔었다. 나는 무슨 기준으로 학원을 선택했을까 돌아본다. 기준은 하나였다. 남들이 다 하니까 우리 아이만 뒤처질까 봐. 그 기준이 지금 내게는 뼈아픈 후회로 남는다.학원을 보낸 것이 후회는 아니다. 다만 학원의 선택 기준이 아이의 좋아함이었더라면 어땠을까 하는 아쉬움이 남는다. 그랬다면 우리 아들 마음속에 조금 더 또렷한 방향이 자라지 않았을까. 나에게 다시 기회가 주어진다면 아들에게 맘껏을 허락하고 싶다.