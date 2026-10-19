"'오르GO 함양' 인기 만큼 산악 안전 중요"

큰사진보기 ▲신대호 함양경찰서장 ⓒ 주간함양 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다.

'오르GO 함양' 사업(지리산, 덕유산 등 해발 1000m가 넘는 15개 명산 완등 후 인증하는 사업)을 통해 함양의 산을 찾는 방문객이 늘어나는 가운데, 산악 실종 사고에 대비한 안전관리 체계도 함께 강화해야 한다는 제안이 나왔다.산악 수색의 한계를 보완하기 위해 지형과 산림자원에 익숙한 지역 주민과 경찰·소방 등 관계기관이 협력하고, 이들의 활동을 뒷받침할 제도적 근거를 마련해야 한다는 것이다.신대호 함양경찰서장은 최근 산악 실종자 수색 과정에서 겪은 경험을 바탕으로 함양군에 민간 수색 협력 체계 구축을 제안했다. 특히 민간인의 자발적인 도움에 의존하는 현재의 방식이 아닌, 긴급 상황 발생 시 이들을 체계적으로 활용할 수 있도록 관련 조례를 구체화해야 한다고 강조했다.신 서장이 이러한 필요성을 절감한 계기는 지난 8월 함양군 도숭산 일대에서 발생한 실종자 수색이었다.당시 마천면에 거주하는 한 주민이 버섯을 채취하기 위해 산에 오른 뒤 연락이 끊겼다. 휴대전화 배터리가 소진돼 위치를 추적하기 어려웠고, 마지막 위치 정보와 차량 발견 지점 등을 토대로 경찰과 소방이 수색에 나섰지만 실종자를 찾는 데 어려움을 겪었다.수색에는 경찰과 소방 인력 수십 명이 투입됐으며, 경찰 드론과 소방 탐지견 등 장비도 동원됐다. 여러 조로 나눠 산을 수색했지만, 울창한 수풀과 험준한 지형 탓에 실종자를 발견하기까지 난항이 이어졌다.전환점은 지역 주민들의 합류였다. 산에서 버섯을 채취하는 주민들은 평소 산을 다니며 쌓은 경험을 바탕으로 버섯이 자라는 지점과 채취객들이 이동할 만한 경로를 짚었다. 경찰과 소방 인력이 미처 파악하기 어려웠던 산속 이동 경로를 주민들의 경험으로 좁혀 나간 끝에, 합동 수색을 시작한 지 약 2시간 만에 실종자를 발견할 수 있었다.신 서장은 당시 상황을 설명하며 산악 수색에서 지역 주민의 경험이 갖는 중요성을 강조했다.그는 "경찰과 소방 인력이 대거 투입되고 드론과 탐지견까지 동원됐지만, 산을 잘 아는 주민들의 도움 없이는 수색에 어려움이 컸다"며 "버섯을 채취하는 분들은 시기마다 버섯이 나는 곳과 사람들이 이동할 만한 경로를 경험으로 알고 있다. 이러한 판단이 실종자를 찾는 데 큰 도움이 됐다"고 말했다.이어 "일반적인 도심 실종 사건은 CCTV와 목격자 등을 통해 이동 경로를 추적할 수 있지만, 산에서는 상황이 다르다"며 "정해진 등산로를 벗어나 약초나 버섯을 채취하는 경우가 많고, 여름철에는 수풀이 우거져 바로 옆에 있는 사람도 발견하기 어려울 수 있다"고 설명했다.산악 수색은 인력을 많이 투입한다고 해결되는 문제가 아니라는 의미다. 경찰과 소방의 수색 역량에 더해 산의 지형과 계절별 특성, 산림자원의 분포 등을 잘 아는 지역 주민의 경험을 결합해야 수색 효율을 높일 수 있다는 것이다.신 서장은 이러한 문제의식에서 출발해 함양군에 실종자 수색 지원 조례의 세분화를 제안했다. 현재 관련 조례에 담긴 지원 근거를 구체화해 민간인이 수색에 참여하는 과정에서 발생할 수 있는 안전사고와 비용 문제 등을 제도적으로 보완하자는 취지다.가장 먼저 해결해야 할 과제로는 보험과 치료비 지원을 꼽았다. 선의로 수색에 참여한 주민이 현장에서 다칠 경우 보상이나 치료비 지원을 어떻게 처리할지 명확하지 않다면, 지속적인 협력을 기대하기 어렵기 때문이다.신 서장은 "민간인들과 함께 수색하기 위해서는 무엇보다 보험 문제가 중요하다"며 "좋은 마음으로 수색에 나섰다가 다치면 보상이나 치료비 적용이 애매해질 수 있다. 최소한의 안전장치가 마련돼야 한다"고 말했다.교통비와 식비, 활동비 등 실비 지원도 필요하다는 입장이다. 민간인을 상시 고용하거나 별도의 조직을 운영하는 방식이 아니라, 실종 사건이 발생했을 때 필요한 인력에게 협조를 요청하고 실제 활동에 따른 비용을 지원하는 방식이다.그는 "상시 채용을 하자는 것이 아니다. 긴급한 상황에서 도움을 받을 수 있도록 미리 협조 의사를 확인하고, 실제 수색에 참여하면 교통비나 식비, 활동비 정도를 지원하자는 것"이라며 "한 시간이라도 빨리 실종자를 찾는 것이 주민 안전을 지키는 데 중요하다"고 강조했다.신 서장은 현재 약초 채취 경험자와 유해 야생동물 관련 활동 종사자 등 산악지형에 익숙한 주민 14명으로부터 협력 의사를 확보한 상태다. 이들을 중심으로 산악 실종 사고가 발생했을 때 지역별 특성에 맞는 도움을 받을 수 있는 기반을 마련하겠다는 구상이다.민간인의 경험을 존중하면서도 수색의 지휘와 안전관리는 경찰·소방 등 관계기관이 담당하도록 역할을 구분하는 것도 중요하다. 수색에 참여하는 주민에게 무리한 진입을 요구하지 않고, 현장 상황과 위험도에 따라 참여 범위를 조정하는 안전관리 원칙이 함께 마련돼야 한다.제도화 과정에서는 다른 봉사단체와의 형평성이나 지원 근거에 대한 검토도 필요하다. 다만 산악 실종 수색은 일반적인 자원봉사와 달리 인명 구조의 긴급성과 현장 위험성이 크다는 점에서, 활동의 특성과 위험도를 반영한 별도의 지원 기준을 검토할 필요가 있다.무엇보다 함양은 지리산을 비롯한 산림자원이 지역의 중요한 자산인 곳이다. 산은 자연환경을 보전하는 역할뿐 아니라 농가 소득과 관광산업에도 영향을 미친다. '오르고 함양' 등을 통해 산을 찾는 사람이 늘어날수록 산악 안전사고에 대비한 체계적인 대응 역시 지역 관광정책의 중요한 과제로 떠오를 수밖에 없다.신 서장은 "함양의 산을 찾는 사람들이 많아질수록 산악 안전사고에 대한 대비도 필요하다"며 "산을 잘 아는 주민들이 적극적으로 협력할 수 있도록 제도적 기반을 마련한다면 실종자를 조금이라도 빨리 찾고 주민과 방문객의 안전을 지키는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.