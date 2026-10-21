중학생 때 "페미는 정신병"이라고 했는데... 이젠 부끄럽습니다

10대 시민기자가 노동자들의 죽음, 여성 대상 범죄 등을 접하면서 자신의 생각이 변했음을 고백하고, 고통을 호소하는 타인의 목소리에 귀기울이자고 요청합니다.
<시사IN> 기사 "반진보인가 극우화인가, 청년 남성을 재해석하다"(현재 온라인 비공개)를 소개하는 김창환 캔자스대 교수의 블로그 글
을 읽었다. 연구에서 드러나는 청년 남성들의 모습, 특히 '약자 포용'에 대한 반대가 낯설지 않았다. 과거의 내 모습과 닮아 있었기 때문이다.
부끄러운 고백으로 시작하고자 한다. 나는 중학생 시절 "페미는 정신병이야" 따위의 말을 하곤 했다. 페미니즘이 실제로 정신질환이라고 믿었던 것은 아니다. 다만 그에 대한 반감을 드러내기 위해 그토록 극단적인 표현을 서슴없이 내뱉었다.
혐오적인 말을 함부로 지껄였던 모습도 부끄럽지만, 무엇보다 부끄러운 것은 내 불편은 금과옥조처럼 여기면서 남의 불편은 이해조차 하려 하지 않았던 태도다. 나는 오로지 '나'의 관점과 기준에 맞춰 타인의 행동을 재단했다.
나의 경험이 모든 청년 남성의 생각을 대변하지는 않는다. 이 글은 내가 왜 그런 생각을 하게 됐는지, 또 어떻게 다른 사람의 고통을 바라보게 됐는지에 관한 이야기다.
남성들의 박탈감에서 빼놓을 수 없는 '군복무'
남성들의 박탈감과 분노를 논함에 있어 군복무를 결코 빼놓을 수 없다. 입대하기 전부터 자신의 삶이 중단될 것을 걱정해야 하고, 복무 중에는 자신의 의지와 상관없이 자유를 제약받으며, 전역 이후에도 그 경험이 남긴 상흔을 안고 살아가기도 한다. 군복무는 많은 청년 남성에게 단순한 의무를 넘어 집단적 불안과 트라우마의 근원으로 작용한다.
그러나 군복무에 대한 청년들의 의문과 요구는 '신성한 의무에 뭘 바라느냐'는 국가주의적 훈계로 돌아왔다. 1999년 헌법재판소의 군 가산점 위헌 결정에서도 이러한 인식을 엿볼 수 있다. 헌재는 군복무가 '신성한 의무'이며, 그 이행을 '특별한 희생'으로 볼 수 없다는 취지로 판단했다. 군 가산점 제도 폐지의 당위성과는 별개로, 기성세대는 청년들의 고통과 불안을 제대로 이해하기는커녕 이를 무시하기에 바빴다.
이러한 분노에 손쉬운 해답을 제시한 것은 남초 온라인 커뮤니티였다. 내가 접했던 이곳의 주류 여론은 청년 남성들이 겪는 불공정과 박탈감의 원인을 여성과 페미니스트들의 특혜, 그리고 이를 비호하는 좌파 정치세력에서 찾았다.
나아가 이러한 사고방식은 다른 사회적 약자를 바라보는 태도로까지 확산됐다. 2026년 김창환 교수와 최성수 교수의 논문 <한국 청년 남성 극우 성향의 구조와 분포: 성·연령 인구 집단 비교를 중심으로>
는 청년 남성들에게서 사회적 약자 포용 정책에 대한 반대 성향이 두드러지게 나타난다고 분석했다. 나는 이 결과를 읽으며 과거 내가 품었던 생각을 떠올렸다.
"애초에 우리가 차별받고 있는데, 왜 우리의 몫을 더 내놓아야 하지?"
다른 사람의 권리를 보장하는 일이 마치 우리의 권리를 빼앗는 것처럼 느껴졌다. 나와 조금 다른 이유로 반대한 사람도 있었겠지만, 적어도 나는 그랬다. 나처럼 생각한 사람이 적지 않을 것이다.
그런 이유로 나는 2022년 대통령 선거에서 윤석열 후보를 내심 지지했다. 특히 페미니즘에 비판적인 목소리를 내던 이준석 당시 국민의힘 대표와 윤석열 후보가 내세운 '여성가족부 폐지' 공약에 호감을 느꼈다. 당시 나는 문재인 정부가 남성을 역차별하고 여성에게 부당한 특혜를 제공해 왔다고 믿었고, 윤석열이 그러한 불공정을 바로잡을 수 있으리라 기대했다.
나의 분노가 향하는 곳
그런 내게 변화의 계기가 된 것은 뜻밖에도 노동자들의 죽음이었다.
지난해, SPC 계열 사업장에서 노동자가 또다시 목숨을 잃었다는 소식을 접했다. 같은 기업에서 반복되는 노동자의 죽음에 분노했다. 그리고 그 배경에 기업의 미흡한 책임과 열악한 노동 환경이 놓여 있다는 사실을 알게 됐다.
누군가에게는 일하는 것 자체가 목숨을 거는 일이기도 하다는 사실을 깨닫자, 노동조합에 대해서도 다시 생각하게 됐다. 이전까지 나는 노조의 요구를 때로는 무리하다고 여기거나 그저 '땡깡을 부리는' 행동으로 치부하곤 했다. 그러나 노동자들의 처지에 공감하기 시작하면서, 그들이 왜 목소리를 높이는지, 노동조합이 왜 필요한지를 이해할 수 있게 됐다.
반면 나는 여성들이 겪는 차별과 그로 인한 고통에는 무감각했다. 과거 나는 <82년생 김지영>을 읽고도, 남성도 차별받고 있다는 생각에 책 속의 이야기를 '과장'이자 '피해의식'으로 치부했다. 그러나 우리는 빈민층의 비참한 현실을 그린 <난장이가 쏘아올린 작은 공>에도 분노하고 공감하지 않았는가? 어째서 여성들의 고통 앞에서만 다른 잣대를 들이댔던 것일까?
나는 여성들이 실제로 겪어온 차별과 여성 대상 범죄에 대해서도 다시 돌아보았다. 뉴스에서 여성 대상 범죄를 잇달아 접하며 피해자들이 겪은 고통에 분노했다. 그러면서 자신도 언제든 비슷한 범죄의 피해자가 될 수 있다는 여성들의 두려움에 조금씩 공감하기 시작했다.
나는 여전히 '남성은 잠재적 가해자'라는 주장에는 동의하지 않는다. 그러나 그 주장에 동의하지 않는 것과 여성들이 느끼는 공포에 공감하는 것은 별개의 문제다. 이전에는 지나친 피해의식으로 치부했던 두려움이 어디에서 비롯됐는지 비로소 이해하게 된 것이다.
돌이켜보면 내가 노동자들의 고통에 공감하며 쉽게 분노하면서도 여성들의 고통에는 그러지 못했던 이유가 있었다. 나는 여성들의 권리와 요구를 내 권리와 사회적 위치를 위협하는 것으로 여겼기 때문이다. 여성들에게 공감하는 것은 내가 믿어온 공정과 정의가 사실은 틀렸을지도 모른다고 인정해야 하는 일이었다.
저들은 왜 분노했을까
그동안 정치·사회적 이슈를 지켜보며 느낀 것은 사회의 여러 집단 사이에 서로를 이해하려는 노력이 너무나 부족하다는 사실이다. 여기에는 인터넷 문화도 적지 않은 영향을 미쳤다고 생각한다. 온라인 공간에는 냉소와 비아냥이 만연하다. 상대의 주장과 그 뒤에 놓인 고충을 이해하기보다는 상대를 조롱하고 우습게 만드는 것이 마치 논쟁에서의 '승리'처럼 여겨진다.
반대로 상대를 이해하고 그 경험에 공감하는 데에는 용기가 필요하다. 때로는 자신이 옳다고 믿어온 생각을 의심해야 하기 때문이다. 그러나 서로의 이야기를 들으려 하지 않은 채 '우리'끼리만 모여 '저들'을 비난한다면, 분노는 증폭되고 혐오는 강화된다. 그렇게 우리는 서로를 한 사람의 인간이 아니라 '상종할 수 없는 집단'의 구성원으로 바라보게 된다.
우리가 서로의 분노에 조금 더 귀를 기울였으면 한다. 상대가 무엇에 분노하는지, 그 분노가 어디에서 비롯됐는지 이해해 보자는 것이다. 돌이켜보면 나는 나의 분노에는 언제나 정당한 이유가 있다고 믿으면서, 타인의 분노에는 그럴 만한 이유가 있는지조차 묻지 않았다. 이해하기 위해 반드시 모든 주장에 동의할 필요는 없다. 나 역시 여성들의 요구와 주장에 공감하면서도 남성에 대한 무조건적인 혐오는 반대한다.
우리 사회의 문제도 단순히 공감 능력이 부족하다는 데 있다고 보지 않는다. 오히려 누구의 고통에 공감하고, 누구의 분노를 정당한 것으로 인정할 것인지를 가려왔다는 데 있다고 생각한다.
그러나 타인의 고통을 인정한다고 해서 나의 고통이 사라지는 것은 아니며, 타인의 분노를 이해한다고 해서 나의 분노가 부당해지는 것도 아니다. 중요한 것은 분노를 없애는 것이 아니라, 내가 무엇에 분노하고 무엇에는 침묵하는지 돌아보는 일이 아닐까.