중학생 때 "페미는 정신병"이라고 했는데... 이젠 부끄럽습니다

10대 시민기자가 노동자들의 죽음, 여성 대상 범죄 등을 접하면서 자신의 생각이 변했음을 고백하고, 고통을 호소하는 타인의 목소리에 귀기울이자고 요청합니다.

큰사진보기 ▲남자들 ⓒ pixabay 관련사진보기

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"애초에 우리가 차별받고 있는데, 왜 우리의 몫을 더 내놓아야 하지?"

큰사진보기 ▲지난 2022년 1월 12일 당시 국민의힘 윤석열 대선 후보와 이준석 대표가 서울시 종로구 그랑서울 타워1에서 온라인 게임 '리그오브레전드' 대회인 2022 LCK 스프링 개막전 관전을 앞두고 인사하고 있다. ⓒ 국회사진취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲SPC삼립 시화공장. 2025.10.15. ⓒ 정초하 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 2024년 9월 25일 딥페이크성범죄아웃공동행동이 국회 앞에서 딥페이크 성범죄 방지법 개정안 관련 여성가족위원회 규탄 기자회견을 하고 있는 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기