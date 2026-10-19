김지용 "수사 정치화 청산, 중수청 필요성 입증"

큰사진보기 ▲김지용 초대 중대범죄수사청장이 19일 서울 중구 중대범죄수사청(중수청)으로 출근하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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김지용 초대 중대범죄수사청장이 수사의 정치화를 청산하고 국민 권익 보호를 위해 노력해 중수청 필요성을 입증하겠다고 강조했다.김 청장은 19일 오전 8시 50분 서울 중구 소재 중수청 본청 건물로 출근하며 기자단에 이같이 밝혔다.그는 "과거 검찰(현 공소청)이 수사권 남용 등 여러가지 폐해가 있었는데 그 근저에는 수사의 정치화가 원인이었다"라며 "중수청은 공정성, 중립성, 절차적 정의를 반드시 지켜서 국민들이 걱정하지 않는 수사기관으로 자리매김하겠다"는 각오를 밝혔다.이어 "과거 검찰이 수사해서 송치하면 그 뒤에는 책임을 소홀히 하는 경향이 있는데 앞으로 그렇지 않게 책임 있게 하겠다"며 "반드시 기소가 목표는 아니다. 수사해서 아니면 아닌 대로, 맞으면 맞는 대로 처리하겠다"고 설명했다.그는 중수청의 근본 목표가 권익 보호라고 강조하며 "사회적 약자나 범죄 피해자 보호, 좀 더 나아가서 국민의 권익 보호에 공백 없도록 하겠다"고 했다. 그러면서 "이런 기본 방침을 토대로 실적과 성과를 도출해내겠다"며 "중수청이 왜 있어야하는지, 왜 중수청이 필요한지를 체감할 수 있도록 증명해내겠다"고 덧붙였다.중수청 조직 안정화도 시급한 과제로 꼽았다. 그는" 전종민 중수청 차장에게 조기 안착 전담TF 팀장을 맡아 중수청이 빨리 정상적인 활동을 할 수 있도록 인적·물적 인프라를 완비해달라고 부탁드렸다"며 "빠른 시간 내 안착시키도록 하겠다"고 강조했다.그는 정치적 중립성 논란이 일었던 국무회의 참석 여부에 대해서는 "관계기관과 협의해 결정하겠다"며 확답을 피했다. 지난 6일 국무회의에 전종민 중수청장 직무대행이 참석해 수사의 정치적 중립성 논란이 제기된 바 있다.이재명 대통령은 지난 15일 김 청장에 대한 임명안을 재가했다. 중수청은 출범 약 2주가 지나서야 초대 수장을 맞게 됐다.