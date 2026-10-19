제18회 계룡예술제 '3무 공연' 파격 선언

큰사진보기 ▲계룡예총은 ‘제18회 계룡예술제에서 의전·인사말·경품을 전면 폐지한 ‘3무(無) 공연’을 추진한다고 밝혔다. ⓒ 계룡예총 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

지역 문화예술 축제의 익숙한 풍경이었던 내빈 의전과 지루한 인사말, 관객 동원용 경품 행사가 사라진다.한국예술문화단체총연합회 계룡지회(이하 계룡예총)는 오는 23일부터 25일까지 계룡시 두마면 농소리 민속장터에서 열리는 '제18회 계룡예술제(제1부)'에서 의전·인사말·경품을 전면 폐지한 '3무(無) 공연'을 추진한다고 밝혔다.이번 계룡예술제에서는 정치인이나 내빈이 무대에 올라 마이크를 잡고 인사하는 관행적인 의전 절차가 완전히 사라진다. 주최 측 대표의 인사말은 물론, 관객 동원을 목적으로 제공해 온 경품 행사 역시 전면 제외된다.최근 일부 지역 축제에서 정치인이 가수 공연 도중 마이크를 빼앗아 인사해 눈살을 찌푸리게 하는 등 공연 흐름을 깨는 의전 문화에 대한 비판이 거세지고 있다. 계룡예총은 기획 단계에서부터 이러한 문제를 적극 반영, 정치적·행정적 의례보다 예술인의 창작과 관객의 감상권을 최우선에 두는 파격적인 시도를 선보인다.경품으로 사람을 모으는 이벤트성 행사에서 벗어나, 오직 작품 자체의 매력과 예술적 감동으로 관객을 유인하겠다는 '공연 본질로의 회귀' 선언이다.공연 무대는 한층 더 밀도 있고 다채로운 프로그램으로 채워진다.이재수 계룡예총 회장은 "예술제의 주인공은 정치인이나 내빈도, 주최 측도 아닌 바로 예술인과 작품, 그리고 관객"이라며 "공연 도중 의전이나 인사말로 흐름을 끊거나 경품으로 관객을 모으기보다, 좋은 작품으로 관객의 발길을 이끄는 예술제가 되어야 한다"고 강조했다.이어 "경품을 받으러 오는 자리가 아니라 예술작품을 감상하기 위해 찾아오는 관객이 중심이 되는 무대를 만들겠다"며 "올해를 시작으로 예술의 본질적인 감동으로 관객과 만나는 새로운 공연문화를 정착시켜 나가겠다"는 포부를 밝혔다.