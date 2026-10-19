이 정도면 김애란을 사랑하지 않을 도리가 없다

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큰사진보기 ▲책표지그랬다고적었다 ⓒ 문학동네 관련사진보기

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사람은 누구나 혼자라 느끼는 순간이 있지만, 그 속에서 말은 다리를 놓고 문장은 누군가와 손잡게 해줍니다. 그게 인간이 가진 가장 아름다운 기술이고, 제가 배운 것 중에서도 가장 고귀한 부분이에요. (29쪽)

어쩌면 문학은 AI와 반대로 자신의 무지를 아주 길게, 다양한 방식으로 고백해온 장르가 아닐까 하는 생각과 함께, 우리 삶은 점점 AI 불빛에 감싸질 테지만 한편으로 삶의 몇몇 중요한 빛은 여전히 액정 밖에 있으며 우리가 고개 들어 애써 보려 하지 않는 이상 놓치기 쉽다는 걸 실감하는 중이다. (37쪽)

어머니가 살짝 건드리기만 해도 이야기가 콸콸 쏟아져 나오는 수도꼭지에 가까웠다면 아버지는 깊은 광산 같아서 내가 곡괭이를 든 채 그 안에 박힌 말을 조금씩 캐내야 했다. (66쪽)

어떤 이야기는 그 이야기를 접하고 시간이 지난 뒤 전혀 다른 의미로 다가오는데 그때마다 나는 두 가지를 깨닫는다. 그 사이 내가 변했다는 것과 그 이야기의 함의가 본디 내가 알던 것보다 훨씬 풍부하다는 점이다. 아마 나이를 먹으며 내 몸과 이야기의 점점이 늘어난 까닭일 거다. (112쪽)

그렇게 어머니의 과거에 빚진 내가, 어머니가 마련해준 현재에 앉아 이 글을 쓴다. 내 지식과 생각이, 마음과 눈빛이, 이야기와 꿈이 자라는 네모난 자리에서, 나의 영토이자 쉼터, 일터이자 놀이터에서, 내가 가진 가장 큰 땅, 몇 뼘짜리 이 책상에서 오늘도 나의 아름다움을 키운다. 아름다움을 짓는다. (132쪽)

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

소설가 김애란이 장편소설 <이중 하나는 거짓말>(2024)과 소설집 <안녕이라 그랬어>(2025)를 펴낸 뒤, 2026년 여름 산문집 <그랬다고 적었다>로 독자들과 만났다. 작가의 다음 작품 역시 소설일 것이라 기대했던 독자들은 뜻밖의 반가움과 마주했을 것이다.신형철 작가는 "오늘날 문단의 불문율 중 하나는 '김애란을 사랑하라'는 명령이다"라고 말하며 김애란 작가에 대한 애정과 신뢰를 드러냈다. 진보적 리얼리스트와 전위적 모더니스트는 물론, 젠체하는 평론가부터 자유분방한 독자들까지 김애란을 사랑하지 않을 수 없다고 확신에 찬 어조로 말했다. 나 역시 그 말에 전적으로 동의하는 독자 중 하나다.지난해 가을, 도서관에서 열린 북토크에서 김애란 작가를 직접 만난 적이 있다. 그때의 첫인상은 '참 아름다운 사람이다'였다. 사서라는 직업 덕분에 감사하게도 여러 작가를 직접 만날 기회가 있다. 작가를 초청하는 기준은 많은 독자가 사랑하는 작가인 경우가 대부분이지만, 때로는 개인적인 팬심이 작용하기도 한다.그런데 가끔은 '글로만 만나는 편이 더 좋았을지도 모르겠다'는 생각이 들 때도 있다. 나에게 작가란 비범한 아우라로 가득한 사람이다. 막연한 동경 속에서 상상하던 작가의 지극히 인간적이고 소탈한 모습을 마주하면 친근함을 느끼면서도, 차라리 나만의 환상 속에 모셔 두었으면 더 좋았을까 싶기도 하다. 어떤 작가에게는 '강의는 하지 마시고 글만 쓰셨으면 좋겠다'는 생각이 들기도 한다.그런데 김애란 작가는 달랐다. 나의 상상 속 모습과 실제 모습이 놀라울 만큼 정확하게 맞닿아 있었다. 그야말로 '글을 쓰듯 말하는 사람'이었다. 작가의 입에서 나오는 말은 그대로 활자가 되어도 좋을 만큼 군더더기가 없었다. 한마디 한마디에 진심을 담고, 신중하게 단어를 고르며, 완성도 높은 문장을 말로 빚어내는 사람. 한국문학에서 유일무이한 목소리를 지닌 그녀를 사랑하지 않을 도리가 없었다.<그랬다고 적었다>는 김애란 작가가 소설 속 화자가 아닌, 자신의 목소리로 독자에게 말을 건네는 산문집이다. 생활인이자 창작자로서 작가의 내면을 들여다볼 수 있다는 점에서 소설과는 또 다른 즐거움을 준다. 책은 1부 '사람의 얼굴', 2부 '이야기의 얼굴', 3부 '일상의 얼굴'로 이루어져 있다.1부의 <세 개의 빛>에서 작가와 챗GPT가 나누는 대화가 인상적이었다. 인간의 감정을 정확히 간파한 듯 완벽하고 유려한 위로를 건네는 챗GPT의 언어에 감탄하다가도, 그것이 인간의 지식을 흡수하고 학습한 결과임을 깨닫는 순간이 찾아온다. 그리고 비로소 알게 된다. 여전히 서툴고 망설이며 방황하는 인간의 언어가 지닌 반짝임을.김애란 작가가 MBC <손석희의 질문들>에 출연해 AI와 인간의 차이에 관해 이야기하는 장면을 유튜브로 접한 적이 있다. 차분하면서도 단단한 목소리로 AI는 질문을 받으면 빠르게 답을 내놓지만, 인간은 다른 사람의 고통이나 고민 앞에서 무슨 말을 해야 할지 망설인다고 이야기하는 장면이었다. 그러면서 그 망설임은 무능함이나 부족함이 아니라, 상대의 마음을 함부로 단정하지 않으려는 태도일 수도 있다고 덧붙였다.그 말이 오래 마음에 남았다. 사람은 때로 완벽한 정답보다 함께 고민하고 쉽게 말하지 못하는 그 순간에 위로를 받기도 한다는 것. 빨리 이해하고, 빨리 판단하고, 빨리 답을 내놓으려는 세상에서 조금 느리게 머물러 보려는 작가의 태도와 신념에 고개가 끄덕여졌다. 그리고 그런 시간을 가능하게 해주는 것이 문학일 수 있다는 생각이 들었다.이 말은 챗GPT가 건넨 문장이다. 작가는 이 말이 진심으로 아름답다고 느껴졌고 동시에 고맙기도 했으며 인간의 언어를 학습한 기계가 인간의 언어로 인간의 아름다움을 이야기한다는 사실이 어딘가 아이러니하면서도, 그 문장이 전하는 진심만큼은 온전히 받아들이고 싶었다고 말했다.이 문장을 읽으며 다시 한번 생각했다. 문학은 무언가를 완벽하게 알고 있다고 선언하는 대신, 알 수 없는 것들을 오래 바라보고 질문하는 장르인지도 모른다고. 그리고 삶에서 중요한 것들은 언제나 눈앞의 화면 안에 있는 것이 아니라, 우리가 잠시 고개를 들어야 비로소 발견할 수 있는 곳에 놓여 있을지도 모른다고.김애란 작가가 데뷔 후 처음으로 TV 인터뷰에 출연했다는 사실을 알고 방송을 찾아보았는데, 인터뷰 내내 작가만의 문학적인 언어 감각이 여실히 드러났다. 같은 일상을 바라보더라도 얼마나 깊이 관찰하고 오래 생각하는 사람인지 짐작할 수 있었다. 어떤 말을 할 것인가만큼이나 어떻게 말할 것인가를 신중하게 고민하는 사람. 어쩌면 그것이 김애란 작가의 문학을 특별하게 만드는 힘 중 하나일 것이다.<없는 자리>에서는 작가가 아버지와 어머니를 인터뷰하는 장면이 나온다. 인지장애 진단을 받은 아버지를 인터뷰하면서 작가는 자연스럽게 아버지를 배려한다. 그러나 작가가 배려라고 생각했던 행동은 아버지에게 오히려 아쉬움을 남긴다. 인터뷰에 조금 더 진지하게 임하려는 아버지의 모습에서 뭉클한 감동이 전해진다.어머니는 수도꼭지, 아버지는 깊은 광산. 두 사람의 말과 기억을 이토록 다른 이미지로 표현한 문장이 인상적이었다. 한 사람에게는 자연스럽게 흘러나오는 이야기가 다른 사람에게는 오랜 시간 공들여 캐내야 하는 기억일 수 있다. 같은 질문 앞에서도 사람마다 기억을 꺼내는 방식과 속도는 다르다.이 문장을 읽으며 나의 부모님을 떠올렸다. 같은 세월을 살아온 두 사람은 과연 얼마나 다른 기억을 품고 있을까. 내가 알고 있다고 생각했던 부모님의 삶에도 내가 미처 듣지 못한 이야기와 끝내 꺼내지 못한 말들이 남아 있지 않을까. 누군가의 삶을 이해한다는 것은 그 사람이 하는 말을 듣는 것에서 그치지 않고, 그 말이 흘러나오기까지의 시간과 마음을 헤아리는 일일 것이다.2부 '이야기의 얼굴'에서는 김애란 작가가 이야기를 어떻게 만나고 배우며, 자기만의 문학으로 만들어 왔는지를 엿볼 수 있다. 특히 책의 제목이기도 한 <그랬다고 적었다>는 작가가 글을 쓰는 태도를 생각하게 하는 글이다. 어떤 일을 함부로 단정하거나 과장하기보다 자신이 경험한 것을 기록하고, 그 기록을 통해 삶을 다시 들여다보는 태도 말이다.같은 이야기도 읽는 시기에 따라 다르게 다가온다. 처음에는 이해하지 못했던 문장이 어느 날 마음 깊이 들어오기도 하고, 별다른 감흥 없이 지나쳤던 장면이 시간이 흐른 뒤 오래도록 기억에 남기도 한다. 이야기 자체가 달라진 것이 아니라, 그 이야기를 읽는 내가 달라졌기 때문일 것이다. 동시에 내가 미처 발견하지 못했던 이야기의 풍부함이 뒤늦게 모습을 드러낸 것이기도 하다.책을 읽는 일은 결국 책과 함께 나이 들어가는 일인지도 모르겠다. 삶의 경험이 쌓일수록 이야기를 받아들이는 마음도 달라지고, 예전에는 보이지 않던 것들이 새롭게 보인다. 그래서 좋은 이야기는 한 번 읽고 끝나는 것이 아니라, 삶의 어느 순간에 다시 찾아와 전혀 다른 얼굴을 보여준다.제주에 머무는 동안 발견한 반려동물 쉼터를 보며 작가는 사람에게도 정신의 빈 공간, 영혼이 뛰어놀 수 있는 공터가 필요하다고 생각한다. 작가에게는 방 한가운데 놓인 원목 책상이 그런 곳이다. 그 앞에 앉으면 상상력이 발휘되고 무언가 시작하고 싶은 마음이 든다고 한다.나는 이 이야기가 참 좋았다. 위대한 작가에게도 자신만의 작은 공간이 필요하다는 사실이 새삼스럽고도 반가웠다. 특별한 영감이 하늘에서 뚝 떨어지는 것이 아니라, 매일 앉는 책상 앞에서 조금씩 자라나는 것일 수 있다는 생각도 들었다.어머니가 마련해준 현재에 앉아 자신의 아름다움을 키우고 짓는 작가. 이 문장을 읽으며 김애란 작가가 더욱 좋아졌다. 누군가에게 빚진 삶임을 인정하면서도, 자신에게 주어진 자리에서 스스로의 세계를 가꾸어 나가는 모습이 아름다웠다. 작가에게 책상은 단순히 글을 쓰는 가구가 아니라, 자신의 삶을 일구는 작은 땅인 셈이다.나 역시 작가가 앞으로도 그 자리에서 오래도록 아름다움을 짓는 사람이기를 바란다. 그리고 그 아름다움이 또 다른 이야기로 자라나 우리에게 도착하기를 기다린다.3부 '일상의 얼굴'에서는 개인의 평범한 일상에서 출발해 코로나19와 세월호 참사 같은 사회적 사건까지, 우리가 함께 통과해 온 시간을 돌아본다. 그중에서도 <코로나 극장전>은 오래 마음에 남는 글이다.코로나19가 한창이던 시절, 작가는 극장을 통째로 전세 낸 듯 혼자 앉아 영화 <미나리>를 본다. 처음에는 관객이 아무도 없는 극장이 편하고 좋았지만, 시간이 흐르자 그곳에 자신밖에 없다는 사실이 두려워진다. 누군가에게 무슨 일이 생겨도 아무도 모를 것 같은 공간. 그제야 작가는 주변에 다른 관객이 있다는 사실이 주는 안정감을 깨닫는다.우리는 사람 때문에 지치고 상처받고 실망한다. 때로는 누구의 방해도 받지 않고 혼자 있고 싶어 한다. 하지만 막상 타인의 존재가 완전히 사라지고 나면 그들이 주던 안정감과 온기를 그리워한다. 혼자 영화를 보는 경험과 여러 사람 사이에서 영화를 보는 경험은 전혀 다르다. 서로 친밀한 관계가 아니더라도 잠시 같은 공간에 머물며 감정을 공유하는 것만으로 우리는 연결되어 있음을 느낄 수 있다.이 글을 읽으며 사람들 틈에서 벗어나고 싶어 하면서도 결국 서로에게 기대어 살아가는 것이 인간이라는 생각이 들었다. 관계는 때로 피곤하고 불편하지만, 그 관계가 주는 안정감과 위로 역시 포기하기 어렵다. 어쩌면 인간은 타인으로부터 완전히 자유로워지고 싶은 동시에, 타인의 존재를 통해 자신이 혼자가 아님을 확인하고 싶은 모순적인 존재인지도 모르겠다.코로나19는 우리에게 당연하게 여겼던 일상의 소중함을 되돌아보게 했다. 낯선 사람들과 같은 공간에서 영화를 보는 일, 별것 아닌 이야기를 주고받는 일, 누군가의 기척을 느끼며 살아가는 일. 그때는 몰랐지만 사라지고 나서야 그 의미를 알게 된 것들이 있다. 김애란 작가는 텅 빈 영화관이라는 경험을 통해 우리가 서로에게 어떤 존재인지 조용히 묻는다.<그랬다고 적었다>를 읽으며 다시 한번 김애란 작가의 언어에 감탄했다. 하지만 책을 덮고 나서 오래 남은 것은 아름다운 문장 자체보다, 그 문장을 가능하게 한 작가의 시선이었다.부모의 말에서 그들이 살아온 시간을 헤아리고, 한 권의 책에서 시간이 흐르며 달라지는 자신의 마음을 발견하고, 텅 빈 영화관에서 타인의 존재가 주는 안정감을 깨닫는 시선. 작가는 우리가 무심히 지나치는 일상에 잠시 멈춰 서서, 그 안에 숨어 있는 의미를 발견한다. 그리고 그것을 함부로 단정하지 않고 자신의 언어로 조심스럽게 옮겨 적는다.어쩌면 문학적인 언어 감각은 특별한 단어를 많이 아는 능력보다, 남들이 지나치는 것을 오래 바라보는 태도에서 시작되는 것인지도 모르겠다. 쉽게 결론 내리지 않고, 자신이 모르는 것이 있음을 인정하며, 다른 사람의 마음을 함부로 짐작하지 않는 태도. 그런 태도가 쌓여 한 사람만의 문장이 되고, 그 문장이 다른 사람의 마음에 닿을 때 문학은 비로소 누군가의 삶에 작은 빛을 더한다.김애란 작가를 직접 만났을 때 느꼈던 아름다움은 책을 읽으며 더욱 선명해졌다. 글로 만난 작가와 실제로 만난 작가가 다르지 않았다는 반가움, 자신의 언어를 신중하게 다루는 사람을 만났다는 기쁨, 그리고 그 사람이 여전히 자신의 작은 책상 앞에서 아름다움을 짓고 있다는 사실에서 오는 안도감.우리의 삶은 앞으로 점점 더 AI가 만들어내는 빛에 둘러싸일 것이다. 빠르고 정확한 답을 얻는 일은 지금보다 쉬워질지도 모른다. 하지만 그럴수록 쉽게 답할 수 없는 질문 앞에 잠시 머물고, 다른 사람의 마음을 함부로 단정하지 않으며, 화면 밖의 세계를 향해 고개를 드는 일이 더욱 중요해질 것이다.삶의 몇몇 중요한 빛은 여전히 액정 밖에 있다. 우리가 고개를 들어 애써 바라보지 않으면 놓치기 쉬운 곳에.그 빛을 발견하고, 오래 바라보고, 마침내 자신의 언어로 옮겨 적는 사람. 김애란 작가가 앞으로도 그런 작가로 오래 남아주기를 바란다. 그리고 나 역시 그녀의 문장을 따라, 내가 무심히 지나쳤던 일상의 빛을 조금 더 오래 바라보는 사람이 되고 싶다.