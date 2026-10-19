다시 그림을 그리며 회복했다… 최은미가 빛을 그리는 이유

삶이 버거웠던 시기, 최은미 작가는 다시 그림을 그리기 시작했다. 현실에 묻혀 작업에 대한 열정을 발산하지 못한 채 지내다 몸과 마음이 지쳤고, 그림은 다시 살아가기 위한 선택이었다.
작업을 이어가면서 그는 조금씩 회복을 경험했다. 자연에서 얻는 에너지를 그림에 담고 싶다는 생각도 구체화했다. 현재 8년째 이어가는 연작 <THE LIGHT AND COLOR>에는 작가 자신의 회복 경험과 생명에 대한 시선이 녹아 있다.
지난 17일 KMJ ART 갤러리에서 만난 최 작가는 "제 작업을 통해 자연에서 느끼는 치유와 회복의 에너지를 많은 사람이 경험했으면 좋겠다"라고 말했다.
최은미 개인전 <THE LIGHT AND COLOR>는 16일부터 23일까지 인천 구월동 KMJ ART 갤러리에서 열린다.
살기 위해 다시 시작한 그림
최 작가는 10여 년 전 심한 신체적 어려움과 번아웃, 우울감을 겪었다고 한다. 작업에 대한 열정은 있었지만 현실 속에서 이를 펼치지 못했고, 한때는 삶을 포기하고 싶을 만큼 힘든 시간을 보냈다고 한다.
그림을 다시 시작한 것은 자신을 회복하기 위해서였다.
"살기 위해서 그림을 다시 시작했어요. 작업을 하면서 정말 많이 건강해졌습니다."
그는 자연의 에너지를 작품에 담는 과정에서 자신이 무엇을 그리고 싶은지도 깨닫게 됐다. 처음부터 자연의 빛과 색을 표현하겠다는 명확한 계획이 있었던 것은 아니다. 자연에서 영감을 얻고, 그 안에서 느낀 생명력과 회복의 감각을 화면에 옮기다 보니 현재의 작업 세계에 이르렀다.
작가에게 자연은 반드시 산이나 바다처럼 특정한 풍경을 마주해야만 느낄 수 있는 대상이 아니다. 아파트 작업실에 앉아 있어도 계절의 변화와 공기의 흐름을 느낄 수 있다고 말한다.
그는 바람의 방향과 대기의 온도, 냄새처럼 눈에 보이지 않는 감각까지 작업의 영감으로 받아들인다. 지난 4월 프랑스 파리에서 개인전을 열었을 때는 한국과 다른 공기의 색감을 경험했다. 파리의 대기에서 느낀 크림색의 인상이 기존 작업의 색채를 새롭게 바라보는 계기가 되기도 했다.
어둠에서 빛을 찾아가는 과정
최 작가의 그림은 검은 화면에서 출발한다. 스케치 없이 영감으로 떠오른 색과 크기를 바탕으로 가장 어두운 색부터 터치를 쌓아 올린다. 수십 겹의 색이 더해지면서 처음에는 흐릿하던 형상이 서서히 모습을 드러낸다.
"완성된 그림이 처음부터 떠오르는 것은 아니에요. 색과 크기가 먼저 영감으로 다가오면 검은 화면에서 시작합니다. 안개를 한 겹씩 걷어내듯 형상이 드러나는 과정이에요."
그에게 그림을 그리는 일은 자연의 외형을 재현하는 작업과 다르다. 계절이 반복되더라도 같은 순간은 없듯, 자연의 변화 속에서 감지한 에너지를 색채로 표현한다.
작가는 때로 하루 13시간 가까이 작업에 몰입한다. 큰 작품은 완성까지 1년 넘게 걸리기도 한다. 작업에 깊이 빠져들면 시간의 흐름을 잊고 그림과 자신이 하나가 된 듯한 경험을 한다고 설명했다.
이러한 몰입은 작가가 작업을 지속하는 이유이기도 하다. 자연에서 받은 영감을 화면에 옮기는 과정에서 자신이 회복하고 자유로워지는 감각을 경험하기 때문이다.
관람객에게 전하고 싶은 회복의 에너지
최 작가는 20여 년 전부터 자연의 근원과 생명의 시작에 관심을 두고 작업해 왔다. '근원에 관한 명상', '식물성의 사유' 등의 작업을 거쳐 현재의 <THE LIGHT AND COLOR>로 이어졌다.
처음에는 아크릴 물감으로 작업했지만, 건조 전후의 색감 차이가 영감을 표현하는 데 걸림돌이 됐다. 이후 색의 변화가 상대적으로 적고 광택을 표현하기에 적합한 유화를 선택했다.
그는 작품을 자신의 생애보다 긴 시간 동안 남겨두고 싶다고 말한다. 지금의 감각을 충실히 담아내는 동시에 작품의 보존성도 중요하게 생각하기 때문이다.
최 작가가 바라는 것은 관람객이 작품의 의미를 이해하는 데 그치지 않고 자신만의 감각으로 자연의 에너지를 경험하는 것이다.
누구나 지치고 힘들 때 자연을 찾는다. 그곳에서 잠시 쉬고 새로운 에너지를 얻어 다시 일상을 살아간다. 작가는 자신의 그림도 그러한 역할을 할 수 있기를 바란다.
자신을 회복하기 위해 다시 시작한 그림은 이제 다른 사람과 회복의 감각을 나누기 위한 작업으로 이어지고 있다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.