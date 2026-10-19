다시 그림을 그리며 회복했다… 최은미가 빛을 그리는 이유

큰사진보기 ▲최은미작가와 The Light and Color-Yellow , 2026 oil on canvas 130x130cm ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲The Light and Color -Blue2026, oil on canvas, 70x70cm ⓒ 최은미 작가 관련사진보기

큰사진보기 ▲The Light and Color -Pink(사랑)2026, oil on canvas ⓒ 최은미 작가 관련사진보기

큰사진보기 ▲근원에 관한 명상2004, mixed medium, 200x200xcm ⓒ 최은미 작가 관련사진보기

큰사진보기 ▲최은미개인전 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.