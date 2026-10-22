볼로냐는 왜 트램을 되살리려 하는가?

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2026년 7월, 세계협동조합의 수도로 알려진 이탈리아 볼로냐(Bologna)에 머물며 발견한 도시와 사람이야기를 이어갑니다.

하필 이 더운 여름에, 이렇게 사람이 몰릴 때 공사를 한다고 난리인지. 하긴 돈 대주는 EU가 밀어붙이니 안 할 수도 없겠지. 그 바람에 버스 노선이 하룻밤 사이에도 바뀌더라. 그나마 다행 인건 너네 오기 일주일 전에 바로 집 앞에 버스정류장 생겼잖아.

큰사진보기 ▲볼로냐는 트램 설치를 위해 2023년부터 도시 전역에 공사 현장이 펼쳐져 있다. ⓒ 김현경 관련사진보기

큰사진보기 ▲1880년 볼로냐 최초의 대중교통 수단은 말이 끌던 트램이었다. 총 6개 노선으로 구성된 도시형 트램 네트워크는 약 12km 속도로 운행되며 볼로냐 노동자들을 일터로 실어 나르는 주요 역할을 수행했다. ⓒ Cineteca di Bologna 관련사진보기

큰사진보기 ▲볼로냐 교통체계의 변천사 ⓒ 김현경 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전체 길이 57km에 달하는 볼로냐 트램은 4개의 노선이 계획되었으며, 이중 도시 횡단을 잇는 녹색 노선과 도심으로부터 북측 외곽을 잇는 빨강 노선이 2027년 초 개통될 예정이다. ⓒ 볼로냐 광역시 관련사진보기

큰사진보기 ▲볼로냐 도심에서 트램을 위한 궤도 설치는 거의 마무리 단계다. ⓒ 김현경 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.이 기사는 브런치에도 실립니다.

버스 시간 놓칠 세라 부지런히 걸어가면서 던진 볼로냐 주민, 언니의 말이다. 2026년 여름, 볼로냐는 트램(tram) 설치를 위한 도로공사로 여기저기 어지럽다. 당장 우리 집 옆으로도 도로를 온통 헤집어 놓은 중장비와 작업자들의 분주한 모습이 종일 관찰된다.볼로냐에서 트램 설치는 이번이 처음이 아니다. 사실 볼로냐 대중교통의 역사는 트램으로 시작됐다. 1880년 10월 2일 볼로냐 중앙역과 도심의 넵튠 분수(Fontana del Nettuno)까지 말이 끌던 마차트램(tram a cavalli)이 최초의 대중교통 수단이었다.그리고 그 해에 6개 노선으로 구성된 도시형 트램 네트워크가 처음 완성되었다. 당시 운전사는 당연히 마부였고, 새벽 5시에 운행을 시작해 하루 12시간을 근무했다는 기록이 발견된다(살라보르사 도서관). 그리고 몇 해 지나지 않아 트램에는 전기가 공급되어 20세기 중반까지 도시를 연결하는 주요 간선망으로 이용되었다.1950년대 이후로 도시는 자동차 중심으로 급변하게 된다. 선로와 전선이라는 트램의 고정 인프라 건설은 급팽창하는 도시 교통 수요에 대응하기에 제약이 많았다. 이에 반해 자동차는 도로만 있으면 자유롭게 움직일 수 있는 유연성이 있었다. 그리하여 볼로냐의 트램은 1963년 마지막 운행을 마치고 자동차에 그 자리를 완전히 내주게 된다.그러나 역설적으로 이 같은 유연성은 급속한 도시화와 더불어 몰려드는 자동차의 급증을 유발하고 이에 따른 도로 혼잡과 만성적 정체, 안전과 환경 문제까지 만들게 된다. 대중교통을 개선하면서 동시에 도심 내 자동차의 진입을 억제하는 등 도시공간 재편 노력이 뒤따랐지만 기존 내연 기관 중심의 교통체계로는 한계가 분명했다.한편, 이와 같은 도시 문제는 볼로냐 뿐만 아니라 유럽의 주요 도시들을 중심으로 확산되었다. 이에 대해 적극적으로 먼저 대응한 곳은 EU였다. EU는 2013년 '도시 종합 교통대책(Urban Mobility Package)'를 통해 '지속가능한 도시교통계획(Sustainable Urban Mobility Plan(SUMP))'을 내놓는다.EU가 SUMP를 통해 각 국가와 도시에 권고하는 핵심 사항은 대중교통 이용률 증가와 자동차 의존도 감소, 저탄소·무배출 교통 증진과 보행·자전거의 활성화, 그리고 대중교통 시스템 내 철도와의 통합이다(Directorate-General for Mobility and Transport, EU).전체 길이 57km에 달하는 볼로냐 트램은 4개의 노선이 계획되었으며, 이중 도시 횡단을 잇는 녹색 노선과 도심으로부터 북측 외곽을 잇는 빨강 노선이 2027년 초 개통될 예정이다.EU차원의 강력한 교통정책 방향에 힘입어 이후 회원국인 이탈리아 역시 국가적으로 교통정책의 틀을 재정비하게 되고, 동시에 볼로냐 광역시 역시 이를 제도화하여 2019년 '지속가능한 도시교통계획(Piano Urbano della Mobilità Sostenibile(PUMS))'을 수립한다.계획(pumsbologna.it)의 핵심 목적은 승용차 중심의 교통 구조를 친환경 대중교통·보행·자전거 중심으로 전환하는 것이다. 이를 위해 2030년까지 승용차 수송 분담률을 볼로냐 시내 기준 42%에서 22% 수준으로 축소시키고, 탄소 배출량을 40% 이상 줄여 탄소중립 도시로 전환하는 것을 명시하고 있다. 또한 교통사고 사망률 감소 및 공기 질 개선을 통해 시민 안전 및 삶의 질 향상을 꾀할 것을 지향한다.볼로냐 트램의 부활은 PUMS를 통해 처음 제시되었는데, 볼로냐 도심과 주요 외곽을 연결하는 궤도망 구축을 목표로 하고 있다(www.trambologna.it). 이와 동시에 외곽과 도심을 빠르게 이어주는 광역철도급 열차망 강화, 총 1,000km 이상의 광역 전용의 자전거 도로 네트워크 구축(www.bicipolitanabolognese.it), 트램이 다니지 않는 구간에 친환경 트롤리버스 및 전기버스 도입 등을 함께 추진한다(www.trambologna.it).한마디로 "2030년까지 자동차 없이도 트램·철도·자전거·트롤리버스로 볼로냐 어디든 편하게 이동할 수 있게 만들겠다"는 볼로냐의 의지가 보인다.주말, 볼로냐 도심을 걸으니 도로 한복판에 두 줄의 궤도가 선명하다. 3년 이상 온 사방에서 이어진 도로공사를 감내한 볼로냐 시민들의 결실이라고 해야 할까. 이제 내년이면 볼로냐에서 더 많은 곳을 향해 더 편하게 더 안전하게 이동할 수 있을 것이다.일단 오늘은 다시 27번 버스를 타고 집으로 돌아간다. 집 가까이 다가갈수록 버스 안은 이민자로 보이는 인도계 사람들로 그득해진다. 볼로냐에서 외국인 거주자가 가장 많은 곳이 코르티첼라임을(2024년 말 통계 기준) 다시 한번 실감하게 된다.낯선 땅에서도 대중교통의 네트워크에는 차별이 없다. 정책이 아무리 바뀌어도 이동할 권리는 누구에게나 열려 있어야 한다. 그리고 누구든 자신이 가고 싶은 곳으로 갈 수 있게 해주는 도시는, 자동차만으로 만들어지지는 않을 것이다.