트럼프, 네타냐후 막판 지지... "비비 아니면 미국이 이란 문제 직접"

큰사진보기 ▲ㅍ도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 트루스소셜에 이스라엘 국민에게 보내는 글을 올려 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 재선 도전을 지지한다고 밝혔다. ⓒ 트럼프 대통령 트루스소셜 관련사진보기

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