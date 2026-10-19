트럼프, 네타냐후 막판 지지... "비비 아니면 미국이 이란 문제 직접"

도널드 트럼프 미국 대통령은 18일(현지시간) 오는 27일 치러지는 이스라엘 총선을 앞두고, 우위를 점하기 위해 고전 중인 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에 대한 공개 지지를 선언했다.
<AP통신>은 이번 지지가 선거 막판에 나온 것으로, 트럼프 대통령의 인기를 감안하면 네타냐후 총리에게 값진 힘이 될 수 있지만, 두 정상의 중동 전략이 엇갈리면서 수개월간 유보돼 온 것이라고 전했다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 '위대한 이스라엘 국민에게'라는 서한 형식의 글을 올려 네타냐후 총리를 "위대한 전사형 총리이자, 이란 이슬람공화국에 맞서는 데 있어 그보다 더 위대한 평화의 파트너"라고 칭했다. 그러면서 이란이 51년간 "이스라엘에 죽음을, 미국에 죽음을!"이라는 구호를 외쳐왔다고 지적했다.
그는 이란이 "신속히 태도를 바꾸지 않는다면 우리가 곧 마무리 짓게 될 것"이라고 다시 경고하면서도, 네타냐후 총리가 패배할 경우에는 그럴 생각이 없을 수 있음을 내비쳤다. 트럼프 대통령은 "이스라엘에 잘못된 지도자가 있다면, 그것은 비비가 아닌 누구든 해당하는 말인데, 그렇게 되면 미국이 이 일을 직접 해야 할 것이고 나는 그럴 생각이 없다"고 말했다.
그는 "비비 네타냐후는 이스라엘 내부에서 나오는 것을 포함해 엄청난 반대에 직면하고도 강인하고 용감하며 명석했다"며 "그는 견뎌냈고, 오히려 번성했다"고 평가했다. 이어 "이 서한이 비비 네타냐후의 총리 재선 도전에 대한 나의 전적이고 완전한 지지를 나타내는 것이 되길 바란다"며 "비비 네타냐후는 여러분을 절대 실망시키지 않을 것"이라고 강조했다.
네타냐후 총리는 곧바로 엑스(X)에 글을 올려 "대단한 지지와 협력에 감사드린다. 우리는 함께 임무를 완수할 것"이라고 밝혔다.
<로이터통신>은 트럼프 대통령이 지난 2월 네타냐후 총리가 미국과 함께 이란 공습에 나선 점을 높이 평가했다고 전했다. 수개월째 이어지는 이란 전쟁은 전 세계 에너지 시장을 교란하고 중동 전역의 핵심 기반시설을 파괴했으며, 역내 경제도 흔들고 있다.
<AP통신>은 트럼프 대통령과의 긴밀한 관계를 집권 연장의 강점으로 내세워 온 네타냐후 총리에게 그간 지지 부재는 타격이었다고 짚었다. 트럼프 대통령은 지난해 11월 이츠하크 헤르조그 이스라엘 대통령에게 네타냐후 총리의 부패 혐의를 사면해 달라는 서한을 보냈지만, 최근에는 발언 수위가 낮아졌고 이달 공개된 언론 인터뷰에서 지지 여부를 묻자 "나는 더는 정치에 관여하지 않는다"고 답했다.
두 정상의 관계는 이란 전쟁을 거치며 삐걱거렸다. <AP통신>에 따르면 트럼프 대통령은 개전 초기 이스라엘의 이란 가스전 공격을 비판했고, 6월에는 네타냐후 총리를 "미쳤다"고 했다. 8월에는 네타냐후 총리가 하마스 무장해제 때까지 가자지구 점령지에서 철수하라는 미국의 가자 휴전안을 거부했다.
이번 지지가 박빙으로 예상되는 총선에 어떤 영향을 줄지는 불분명하다. <AP통신>은 트럼프 대통령이 이스라엘에서 여전히 인기가 있지만, 이란 전쟁의 결과가 불분명하고 휴전안이 핵심 목표에 못 미친 데 실망한 이스라엘인도 많다고 전했다. <로이터통신>은 이란 문제를 둘러싼 이견 속에 트럼프 대통령에 대한 이스라엘 내 지지가 줄었다며, 이번 지지가 네타냐후 총리와 그가 이끄는 우파 리쿠드당에 반드시 도움이 되는 것은 아니라고 분석했다. 여론조사에서는 어느 후보도 정권 장악에 이르는 뚜렷한 경로를 확보하지 못한 것으로 나타났다.
이번 총선은 2023년 10월 7일 하마스의 공격 이후 처음 치러지는 선거로, 네타냐후 총리가 계속 집권할지, 새 시대를 약속하는 중도 성향 경쟁자들에게 패배할지가 갈릴 전망이다. 네타냐후 총리는 지난 6월 재출마 의사를 밝혔으며, 주요 경쟁자로는 가디 아이젠코트 전 이스라엘군 참모총장이 이끄는 야샤르당이 꼽힌다. 의원내각제인 이스라엘에서는 유권자가 총리를 직접 뽑지 않고 정당에 투표하며, 총리는 의회 내 연정 구성을 통해 정해진다.
트럼프 대통령은 외국 선거에서 특정 후보를 공개 지지하며 이를 삼가 온 미국의 오랜 관례를 깨뜨려 왔다. 5선에 도전했다 낙선한 빅토르 오르반 헝가리 총리를 비롯해 다카이치 사나에 일본 총리, 카롤 나브로츠키 폴란드 대통령, 여러 중남미 지도자가 대상이었다.
미국의 오랜 동맹인 네타냐후 총리는 2019년 사기·뇌물 혐의로 기소됐으며, 재판이 시작된 뒤 헤르조그 대통령에게 사면을 요청했으나 받아들여지지 않았다. 2023년 10월 7일 하마스의 이스라엘 공격 이후 가자지구 군사작전과 관련해서는 전쟁범죄·반인도범죄 혐의도 받고 있다. 당시 공격으로 이스라엘인 약 1200명이 숨졌고, 이후 이스라엘의 공격으로 가자지구에서는 팔레스타인인 7만4천명 넘게 사망한 것으로 가자 보건부는 집계했다. 네타냐후 총리는 관련 혐의를 모두 부인하고 있다.