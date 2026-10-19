조용하던 렉서스 ES, 굽잇길에서 다른 얼굴 꺼냈다

큰사진보기 ▲ES 350h에는 소형화·경량화한 6세대 2.5리터 하이브리드 시스템을 탑재해 향상된 응답성과 ES 특유의 정숙하고 부드러운 주행 감각을 구현했다. ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲ES 350e는 전기차 특유의 뛰어난 정숙성과 즉각적인 가속 응답, 매끄러운 주행감에 ES 고유의 편안한 승차감을 보였다.. 74.69kWh 리튬이온 배터리를 탑재해 1회 충전 복합 주행거리 478km, 복합 전비 6.0km/kWh를 실현했다. ⓒ 김종철 관련사진보기

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큰사진보기 ▲신형 렉서스 ES의 내부는 이전 모델보다 크게 달라졌다. 평평한 모습의 센터페이시아는 14인치 디스플레이와 스티어링 휠 안쪽에 12.3인치 화면이 서로 조화를 이룬다. ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘올 뉴 ES’에는 하이브리드와 전기차 파워트레인을 모두 수용하도록 새롭게 설계한 GA-K 플랫폼이 적용됐다. ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲렉서스는 2001년 국내에서 처음 선보인 이후 25년간 정숙성과 편안한 승차감, 뛰어난 신뢰성을 대표하는 모델로 여겨져 왔다. 특히 2012년 국내에 출시된 ES 300h는 하이브리드 세단의 대중화를 이끌며 국내 프리미엄 하이브리드 시장의 성장을 견인해 왔다. ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲8세대 렉서스 ES 개발을 이끈 치아시 코헤이 렉서스 인터내셔널 수석엔지니어가 기자와 만나 이야기를 나누고 있다. ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲렉서스 전기차 ES 350e 의 시승구간에서의 전비는 8.0km/kWh 를 기록했다. ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲ES 하이브리드 350h 이날 기자의 시승 연비는 18.6km/L 기록했다. ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲렉서스 ES는 지난 25년동안 국내 수입차 세단시장에서 자신의 존재감을 가지면서 렉서스를 대표하는 모델로 성장해 왔다. 신형 올 뉴 ES는 한층더 진화된 하이브리드 모델과 함께 첫 전기차로 다시 도전에 나선다. ⓒ 렉서스코리아 관련사진보기

지난 16일 오전 서울 잠실 롯데월드몰을 뒤로하고 도로에 올라섰다. 신호등 앞에 차들이 길게 늘어섰다. 출발했다 멈추기를 반복하는 서울의 일상이다. 신형 렉서스 ES를 살피기에 나쁘지 않은 시작이었다. 이 차를 사는 사람들이 매일 만나는 길도 대개 이런 모습일 테니까. 이어진 생각은 "렉서스는 역시 렉서스" 였다.일본 고급차의 상징인 렉서스가 국내에 선 보인 지도 25년이다. 그 사이 너무 많은 것이 변했다. 요즘은 더 빠르게 바뀐다. 자동차의 종류는 말할 것도 없고, 휘발유와 경유로 대변되는 내연기관의 시대는 점차 저물고 있다. 국내에 처음으로 하이브리드차를 선보인 렉서스는 전기차 시대에도 흔들림이 없다. 이번엔 더 진화된 8세대 하이브리드와 함께 새로운 전기차까지 들고 나왔다.콘야마 마나부 렉서스코리아 사장은 "올 뉴 ES는 그동안 쌓아 온 신뢰를 바탕으로 전동화의 선택지를 확대한 새로운 전환점"이라고 했다. 이어 " 렉서스의 진정성은 직접 타봐야 알 수 있다"고 했다. 콘야마 사장의 말대로 '진정성'을 확인할 방법은 하나다. 직접 타보는 것이다.시승 코스는 롯데월드몰을 출발해 올림픽대로와 팔당대교, 남양주 화도를 거쳐 가평 장락산 고갯길을 넘고 춘천 북한강변에 닿았다가 되돌아오는 왕복 480km에 달하는 길이었다. 도심 정체와 강변도로, 고속도로, 급한 곡선 구간 등이 모두 들어 있다. 갈 때는 하이브리드 ES 350h, 돌아올 때는 전기차 ES 350e의 운전대를 잡았다.먼저 ES 350h 앞에 섰다. 덩치는 제법 커졌다. 회사가 내놓은 공식 제원상 길이 5140㎜, 너비 1920㎜, 휠베이스 2950㎜다. 이전 세대보다 커진 이유는 배터리를 바닥에 깔면서 차체가 높아지자, 길이를 늘려 세단의 비율을 지켜낸 것이다. 신형 ES 개발을 이끈 치아시 코헤이 렉서스 인터내셔널 수석 엔지니어는 "나는 쿠페가 아니라 세단을 만들고 싶었다"고 했다.얼굴도 달라졌다. 그릴에만 머물던 렉서스의 '스핀들' 형상을 후드에서 범퍼 모서리까지 차체 전체로 넓힌 '스핀들 보디'다. 헤드램프에는 안쪽의 주간주행등과 바깥쪽 방향지시등을 겹친 '트윈 L 시그니처 램프'가 새로 들어갔다. 공기 저항을 줄이기 위해 차량 옆쪽의 문 손잡이마저 차체 안으로 숨겼다.운전석에 앉으면 시트 위치가 이전보다 높아 앞이 탁 트였다. 실내 콘셉트는 '타임 이즈 럭셔리(Time is Luxury)'. 차 안에서 보내는 시간 자체를 중요시여기는 렉서스의 기본 철학이다. 12.3인치 계기판과 14인치 센터 디스플레이를 빼면 대시보드는 텅 빈 듯 간결하다. 손을 가까이 대야 비로소 아이콘이 불을 밝히는 '리스폰시브 히든 스위치'가 세계 최초로 들어갔기 때문이다. 렉서스는 기술을 드러내지 않는 이 방식을 '오모테나시(환대)'라고 부른다. 50가지 색을 고를 수 있는 '멀티 컬러 일루미네이션'은 은은한 면발광으로 실내를 감싼다. 다만 주행 모드를 바꾸려면 매번 중앙 화면을 눌러야 한다. 달리면서 자주 손이 가는 기능인 만큼 아쉬운 대목이다.시동 버튼을 눌렀다. 아무 소리도 없다. 잠실 일대의 정체 구간에서 차는 전기 모터만으로 스르르 움직였다. 가다 서다를 반복하는 동안 엔진은 좀처럼 끼어들지 않았다.올림픽대로에 올라 가속 페달을 밟았다. 그제야 2.5리터 엔진이 깨어나지만, 소리는 멀리서 들려오는 듯 낮다.하이브리드 특유의, 회전수만 먼저 치솟는 '고무줄' 같은 느낌도 많이 줄었다. 팔당대교를 건너 강변도로에 들어서자 노면 이음매가 연이어 발밑을 두드렸다. ES 최초로 들어간 후륜 5링크 멀티링크 서스펜션이 충격을 한 번 걸러 실내에 들여보낸다.화도에서 고속도로에 올랐다. 합산 247마력의 힘은 부족함이 없다. 다만 추월하려고 페달을 바닥까지 밟으면 엔진음이 실내로 비집고 들어온다. 정숙함에 길든 귀에는 조금 거슬린다. 장락산 자락에 들어서자 길이 돌변했다. 왼쪽으로 꺾이는가 싶으면 곧바로 오른쪽으로 휘감기는 급커브가 줄지어 나타난다.공차중량 1830kg의 하이브리드는 생각보다 경쾌했다. 차체 기울어짐을 잘 억눌렀고, 운전대를 돌린 만큼만 정확히 머리를 돌렸다. 고개를 내려서자 창밖으로 늦가을 북한강이 펼쳐졌다. 강변 카페에 차를 세우고 확인한 연비는 리터당 18.6km였다.돌아오는 길은 전기차 ES 350e로 바꿔 탔다. 문을 살짝 밀자 '소프트 클로저 도어'가 알아서 끝까지 당겨 닫는다. 대나무를 모티브로 한 도어 장식 '뱀부 레이어링'이 조명을 받아 결을 드러냈다. 이 차의 공차중량은 2105kg. 하이브리드보다 275kg 무겁다. 구동 모터와 변속기, 전력 제어장치를 하나로 묶은 '이액슬'이 앞바퀴를 굴리며, 최고출력은 227마력이다.다시 장락산 고갯길. 무거운 차로는 부담스러운 길이지만, 예상은 빗나갔다. 바닥에 깔린 74.69kWh 배터리가 무게중심을 낮게 붙잡았다. 운전대를 감으면 앞머리가 군말 없이 코너 안쪽으로 파고들었고, 무거운 차체가 바깥으로 쏠리는 느낌도 크지 않았다. 드라이브 모드를 스포츠로 바꾸자 전자제어 서스펜션(AVS)이 감쇠력을 조여 차체가 노면에 더 바짝 붙었다. 같은 길을 달린 하이브리드보다 한층 묵직하고 안정적이다.치아시 수석은 "두 차는 무게도, 무게중심도 달라 근본적인 움직임 자체가 다르다"고 했다. 그래서 배터리가 바닥에 없는 하이브리드에는 차체 골격 중심부에 보강재를 따로 덧댔다. 그는 "운전자로서는 주행의 즐거움에 집중한 사륜구동 500e가 좋다"면서도 지금 타고 있는 350e를 두고는 "네 명이 모두 똑같이 편안한, 가장 ES다운 차"라고 했다.내리막에서 이 차의 성격이 또렷하게 드러났다. 회생제동은 4단계로 조절된다. 가장 강한 단계로 올려도 차는 끝내 완전히 멈추지 않았다. 브레이크 페달을 밟아야 선다. 이유를 묻자 치아시 수석은 단호했다. "원페달 주행은 원칙적으로 배제한다"면서 "차를 세우는 것은 브레이크 페달의 영역이고, 가속 페달은 주행의 연속성을 부드럽게 유지하는 데 집중해야 한다. 이유는 안전 때문"이라고 했다.고속도로에서 가속 페달에 힘을 주자 차는 지체 없이 속도를 올렸다. 227마력은 2톤이 넘는 차체를 끌기에 넉넉했다. 다만 목이 젖혀질 만큼 거칠게 튀어 나가지는 않는다. 힘이 계단처럼 차곡차곡 쌓인다. 1·2열 모두에 들어간 어쿠스틱 글라스가 바람 소리를 걸러냈고, 옆 차로로 대형 트럭이 지나가도 실내는 고요했다.서울로 들어서자 올림픽대로는 퇴근길 정체로 꽉 막혀 있었다. 원페달에 익숙한 운전자라면 오른발이 브레이크로 오가는 것이 번거로울 수 있다. 다만 회생제동이 부드럽게 속도를 줄여줘 울컥거림은 없었다. 페달을 잘못 밟는 사고를 줄이겠다는 설계 철학이라는 점에서, 단점으로만 볼 일은 아니다. 17개 스피커의 마크레빈슨 오디오는 꽉 막힌 도로에서 지루함을 날릴 수 있는 좋은 도구다.ES 350e의 전비는 kWh당 8.0km. 공인 복합전비(6.0km/kWh)보다 30% 이상 높고, 공인 도심 전비(6.3km/kWh)도 훌쩍 넘는다. 배터리 용량에 단순 대입하면 한 번 충전으로 600km 가까이 달릴 수 있다는 계산이 나온다. 공인 주행거리(478km)를 100km 넘게 웃돈다. 장락산 내리막에서 회생제동으로 되찾은 전력, 전기차에 유리한 서울 도심의 저속 정체 구간, 냉난방 부담이 적은 가을 날씨가 겹친 결과다. 한겨울이나 고속 위주의 장거리 주행에서는 숫자가 달라질 수 있다. 콘야마 사장은 '렉서스다움'을 숫자만으로 해석할 수는 없다고 했지만, 이번 숫자만큼은 렉서스다움을 꽤 잘 설명해준다.하이브리드의 연비는 리터당 18.6km. 일반 시내주행과 고속도로 추월과 장락산 오르막에서 가속 페달을 깊게 밟은 것을 감안하면 넉넉한 성적표다.ES 350h의 값은 7290만~8080만 원, 전기차 ES 350e는 7160만~8390만 원이다. 기본 트림끼리 견주면 전기차가 하이브리드보다 130만 원 싸다. 사고 때 자동으로 구조를 요청하는 'E-콜'과 도난 차량 추적 서비스는 10년간 무상으로 제공된다.아쉬움도 있다. ES 350e의 공인 1회 충전 주행거리 478km는 일상 주행에 무난한 수준이다. 다만 400V 시스템이라 초고속 충전에 한계가 있고, 중국 CATL 배터리를 쓴 점도 이 가격대에서는 아쉽다. 그나마 150kW 급속충전으로 배터리 10%에서 80%까지 28분이면 채운다.그럼에도 신형 렉서스의 두 차가 가는 방향은 같다. 조용하고, 부드럽고, 운전자를 재촉하지 않는다. 하이브리드는 여전히 ES의 '정답'이고, 전기차는 '렉서스다운 전기차'가 무엇인지에 대한 첫 번째 답안지다. 치아시 수석은 SUV가 대세인 시대에 "세단을 만들고 싶다"고 했다. 세단을 고집한 엔지니어의 뚝심, 그 결과물은 생각보다 단단했다.