추미애의 '빨대 발언'을 넘어… 지방이 떠안은 국가직 소방관 인건비, '담뱃세 전환' 해법 될까?

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 13일 오전 경기도 수원시 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도청 국정감사에 출석해 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 16일 부천시 오정구 내동 소재 도장공장에서 발생한 화재 현장을 긴급 방문해 진압 상황을 살펴본 뒤 소방관들이 부상을 입은 데 대해 “매우 큰 충격이고 안타깝다”며 사고수습에 최선을 다할 것을 당부했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 17일 오후 부천 공장 화재로 순직한 고(故) 김진석 소방위의 빈소를 방문해 조문한 뒤, 기자들과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 17일 오후 부천 공장 화재로 순직한 고(故) 김진석 소방위의 빈소를 방문해 조문한 뒤, 기자들과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사의 이른바 '소방재정 빨대' 발언이 논란이 됐지만, 표현을 둘러싼 공방만으로는 소방재정 문제를 해결할 수 없다. 소방공무원이 국가직으로 전환된 지 6년이 지났는데도 인건비와 운영비의 상당 부분을 지방정부가 부담하는 구조가 그대로이기 때문이다. 추미애 지사가 제시한 소방재원 확보 방안을 계기로 중앙정부와 지방정부의 재정 책임을 다시 설계해야 한다는 지적이 나온다.2020년 소방공무원 국가직 전환은 지역마다 달랐던 처우와 장비 수준을 개선하고 국가 차원의 재난 대응 체계를 강화하려는 조치였다. 하지만 신분 전환이 곧 재정 부담의 국가 이전을 뜻하지는 않았다. 소방 조직과 예산 편성·집행 체계는 시도 중심으로 유지됐고, 중앙정부의 지원도 지방정부의 인건비 부담을 대체할 수준에는 이르지 못했다.경기도소방재난본부의 '소방재정 문제점 및 개선방안' 자료에 따르면, 2026년 시도 소방본부 예산은 8조 5,967억 원이다. 이 가운데 국비는 9,239억 원으로 10.7%에 불과하다. 시도 부담액은 7조 6,728억 원으로 89.3%를 차지한다.한국정책학회가 2025년 3월 분석한 소방사무 비율을 보면 국가 사무가 43%, 국가·지방 공동사무가 23%로 국가가 관여하는 업무가 전체의 66%에 이른다. 그러나 실제 예산은 지방정부에 집중돼 있다. 국가가 책임지거나 지방과 공동으로 수행하는 업무 비중과 재정 부담 사이에 괴리가 있다는 것이 경기도소방재난본부의 문제 제기다.국가직 전환 이후 국비 지원이 일시적으로 늘었지만, 2026년 현재 국비 비율은 10년 전 수준에도 미치지 못한다는 게 경기도의 분석이다. 소방공무원의 신분은 국가직으로 바뀌었지만, 재정 책임 배분은 그 변화에 맞게 조정되지 않았다는 지적이 나오는 이유다.인건비 증가도 지방 소방재정의 부담을 키우고 있다. 시도 소방본부 인건비는 2022년 약 5조 1,000억 원에서 2026년 6조 5,129억 원으로 증가했다. 전체 예산에서 차지하는 비중도 2022년 71.3%에서 2026년 75.8%로 높아졌다. 2021년 69.5%와 비교하면 5년 사이 6.3%포인트 상승했다.경기도소방재난본부는 승진과 호봉 상승 등에 따라 정원 증가율보다 인건비 증가율이 높아지는 점을 문제로 꼽았다. 자료상 정원 증가율은 연평균 0.2%인 반면 인건비 비중 증가율은 연평균 1.8%로 나타났다. 인력 규모가 크게 늘지 않더라도 인건비 부담은 계속 커질 수 있다는 의미다.문제는 인건비 증가가 현장 사업에 쓸 재원을 압박한다는 점이다. 한정된 지방재정에서 인건비 부담이 커지고 국비 지원이 부족하면 소방장비 보강과 노후 차량 교체 등 필수 사업에 투자할 여력이 줄어든다. 실제 사업비는 2022년 약 2조 1,000억 원에서 2026년 약 2조 800억 원 수준으로 정체된 반면, 전체 예산에서 차지하는 비중은 같은 기간 28.7%에서 24.2%로 4.5%포인트 낮아졌다.전체 소방예산은 늘었지만 인건비가 더 빠르게 증가하면서 현장 대응에 필요한 장비와 시설에 투자할 수 있는 몫은 상대적으로 줄어든 셈이다. 추미애 지사가 제기한 소방재정 문제는 지방정부의 지출 부담에 그치지 않고 소방서비스의 질과 현장 대응 역량을 유지할 수 있느냐는 문제로 이어진다.경기도가 제시한 해법은 2026년 말 일몰 예정인 담배부과분 지방교육세를 재원으로 소방세를 신설하는 것이다. 현재 담배소비세액의 43.99%(담배 한 갑당 443원)가 지방교육세로 배분되는 구조를 소방세로 전환해 약 1조 6,000억 원 규모의 재원을 확보하자는 구상이다.이를 위해 지방세법·지방세기본법·소방회계법 등 3개 법률을 개정해야 한다. 지방세법에는 소방세의 목적과 납세의무자, 과세표준을 규정하고, 지방세기본법에는 소방세를 지방세 세목으로 신설한다. 소방회계법에는 소방특별회계의 세입세출 근거를 마련하는 내용이다.경기도소방재난본부는 소방안전교부세와 신설 소방세, 도비를 결합해 소방재원을 확보하는 방향을 제시하고 있다. 지방교육세 일몰분을 활용해 안정적인 재원을 마련하겠다는 취지다. 다만 교육 재원으로 쓰이던 세수를 소방재원으로 전환하는 만큼 교육재정에 미칠 영향과 대체 재원 문제도 함께 검토해야 한다. 세입의 용도를 바꾸는 데 그치지 않고 소방재정의 지속 가능성을 높일 수 있는 제도적 설계가 필요하다.경기도소방재난본부가 한국지방재정학회에 의뢰해 2025년 진행한 연구용역에서도 담배소비세에 붙는 지방교육세의 일몰분 전환이 소방재원 확보를 위한 우선 추진 과제로 제시됐다. 이 외에도 소방분 지역자원시설세 개정, 전력산업기반기금 일부 활용 등을 시급히 추진할 과제로 꼽았다.이에 따라 경기도소방재난본부는 2026년 하반기 각 시도 소방본부를 통해 시·도지사들의 공동 대응을 요청하고, 지방교육세 일몰분의 소방재정 전환을 시·도지사협의회 정례회의 안건으로 올리는 방안을 추진할 계획이다. 17개 시·도지사가 공동으로 정부에 건의하는 방안도 모색한다.이번 논의의 관건은 지방의 재원 확보에 그치지 않고 소방업무에 대한 국가와 지방의 재정 책임을 명확히 하는 데 있다. 지방교육세 전환이 실현되더라도 소방재정 부담 구조 전반이 자동으로 해결되는 것은 아니다. 소방공무원 인건비를 포함해 국가가 책임져야 할 비용과 지방이 부담할 비용을 구분하고, 국비 지원 원칙을 제도화하는 논의도 함께 진행돼야 한다.국민의 생명과 안전을 지키는 소방 업무가 국가적 책무라면, 그 비용을 지방재정에 계속 의존하는 구조가 타당한지부터 따져야 한다. 소방세 신설 논의는 단순히 세목 하나를 추가하는 문제가 아니라, 소방업무의 책임과 재원을 어떻게 배분할 것인지 묻는 과제다.소방재정 문제는 경기도만의 어려움이 아니다. 전국 시도가 공동으로 개선안을 마련하고 정부와 국회가 법률 개정에 나서야 실질적인 변화가 가능하다. 추미애 지사의 발언 논란을 넘어 물어야 할 것은 분명하다. 국가가 책임지는 소방이라면, 그 운영에 필요한 재정은 누가 어떤 원칙으로 부담할 것인가. 이제는 이 질문에 제도적 답을 내놓을 때다.