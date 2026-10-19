'도서관, 어디까지 가봤니?' 책 읽는 공간을 넘어 도서문화축제 열려

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큰사진보기 ▲신성대학교 앵커사업단 부스에서는 원당초등학교에 재학 중인 5학년 학생이 아버지와 함께 컵 케이크를 만들며 체험 활동을 적극적으로 이어갔다 ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲당진시립송악도서관 ‘5060 신중년 인문학 교실’ 참여자들이 직접 집필한 어른 동화 작품이 전시돼 있다. '그래서 그랬지', '그들의 사랑은 셰이프'등 중장년층의 삶과 경험을 담은 창작물들이 눈길을 끌었다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 17일 당진시립중앙도서관 일원에서 열린 독서문화축제에서 이유미 작가의 작품을 활용한 ‘감정적 작가 시점’ 체험 프로그램이 운영됐다. 이어 참가자들이 문학을 매개로 자신의 감정을 들여다보고 표현하는 시간을 가졌다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲엄마와 함께 축제장을 찾은 고등학교 3학년 학생이 무료 도서 나눔 부스에서 책 두 권을 받아 들고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

지난 17일 충남 당진시립중앙도서관 일원에서 열린 '제11회 당진시 독서문화축제' 현장에서는 책을 읽는 모습도, 책을 즐기는 방법도 저마다 달랐다. 당진시가 주최하고 당진시립중앙도서관이 주관한 이번 축제는 'AI시대, 도서관에서 살아남기'를 주제로 독서와 인문학, 예술, 체험을 아우르는 다양한 프로그램을 선보이며 시민들을 맞이했다.'AI시대, 도서관에서 살아남기'를 주제로 열린 이번 축제는 독서와 인문학, 예술, 체험 프로그램을 한자리에서 만날 수 있도록 꾸며졌다. 어린이부터 중장년층까지 다양한 세대가 참여해 책을 읽는 데서 나아가 이야기를 듣고, 작품을 감상하고, 직접 무언가를 만들어 보는 시간을 가졌다. 이어 행사장에는 '도서관, 어디까지 가봤니?'를 비롯해 '그림책 놀이터', '책모험존', '달콤한 컵케이크 꾸미기' 등 다양한 프로그램이 마련됐다.책모험존에서는 다양한 분야의 책을 펼쳐 보며 내용을 살피는 참가자들의 모습이 눈에 띄었다. 그림책 놀이터에는 어린이들이 책을 보다 친근하게 만날 수 있도록 체험 공간이 마련됐다. 아이들은 그림과 이야기에 관심을 보이며 책을 가까이했고, 부스 운영자들은 어린이들이 자연스럽게 책에 흥미를 느낄 수 있도록 체험을 안내했다.아울러 야외무대에서는 화면에 그림책을 띄우고 이야기를 들려주는 프로그램도 진행됐다. 어린이들은 화면 속 그림과 이야기를 따라가며 그림책의 세계에 빠져들었다. 이번 축제는 이러한 그림책의 특성을 살려 독서를 책 속 글자에 한정하지 않고, 보고 듣고 경험하는 활동으로 연결했다.그러면서 '도서관, 어디까지 가봤니?' 공간에서는 당진 지역 도서관의 개관 연혁과 도서관별 프로그램을 소개하는 자료를 만날 수 있었다. 지역 도서관을 소재로 한 그림과 공예 작품도 전시돼 도서관이 쌓아온 시간과 시민들의 창작활동을 함께 살펴볼 수 있었다. 특히 당진시립송악도서관의 '2026년도 5060 신중년 인문학 교실' 참여자 작품 전시가 눈길을 끌었다.당진시립송악도서관에서 주관하는 '어른이 쓰는 어른 동화' 프로그램을 통해 참여자들이 직접 집필한 작품들이 전시대에 놓였다. '그래서 그랬지', '그들의 사랑은 셰이프' 등 작품마다 서로 다른 제목이 붙어 있어 어떤 이야기가 담겼을지 궁금증을 자아냈다. 사실, 동화는 어린이만 읽는 문학이 아니다. 어른에게도 동화는 자신의 경험과 기억을 돌아보고, 살아온 시간을 새로운 이야기로 표현하는 창작의 통로가 될 수 있다. 그리고 도서관에서 배운 것을 글로 표현하고, 결과물을 독자들과 나누는 과정 자체가 독서문화의 또 다른 모습인 셈이다.무엇보다 'AI 시대, 도서관에서 살아남기'를 주제로 열린 이번 축제는 책을 읽는 데서 나아가 이야기를 듣고, 손으로 나만의 컵케익을 만들고, 새로운 기술을 경험하는 자리로 꾸며졌다. 어린이부터 중장년층까지 다양한 세대가 저마다의 방식으로 책을 읽고 체험했다.축제 현장은 이 질문을 다양한 체험으로 풀어냈다. 행사장은 책모험존과 책빵존, 리딩존, AI 게임존, 무대존 등 다섯 공간으로 나뉘었다. 그림책 체험을 비롯해 독서 성향 MBTI, 북퍼퓸 만들기, 업사이클링 팝업북, 다문화 그림책 놀이터 등 책을 읽는 데 그치지 않고 만들고 느끼며 경험할 수 있는 프로그램이 방문객을 맞았다.원당에 거주하는 안동욱 씨는 아들과 함께 축제장을 찾아 동화책을 읽고 컵케이크를 만들며 즐거운 시간을 보냈다. 안 씨는 "책을 읽는 것뿐 아니라 직접 체험할 수 있는 프로그램이 있어 아이도 좋아하더라고요. 함께 참여하면서 사진도 찍고, 좋은 추억을 만든 것 같아요"라고 말했다. 평소 엄마와 함께 도서관을 찾던 아들은 이날 아빠와 함께 독서 축제를 즐기며 또 하나의 특별한 추억을 쌓았다.최명용 당진시립중앙도서관장은 "AI가 정보를 빠르게 찾아주고 다양한 콘텐츠를 만들어 내는 시대일수록 책을 통해 깊이 생각하고, 다른 사람의 이야기를 이해하며, 자신의 생각을 표현하는 경험이 중요하다"며 "이번 축제가 시민들에게 도서관의 새로운 모습을 발견하는 계기가 됐으면 한다"고 말했다. 이어 "도서관이 책을 읽는 공간을 넘어 시민들이 배우고 창작하며 서로 소통하는 문화공간으로 자리 잡을 수 있도록 다양한 프로그램을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.