반트럼프 시위 당일 '노 킹스' 인스타 정지... 메타 "오류 때문"

큰사진보기 ▲노 킹스 4차 시위지난 17일 미국 레이크 오리온에서 열린 노킹스 시위에 참가자가 피켓을 들고 있다. ⓒ 이순영 관련사진보기

AD

지난 17일 미국에서 중간선거를 앞두고 전국적인 조기 투표 독려 캠페인이 벌어졌다. 미 전역에서 시위가 한창이던 오후 1시 30분경(미, 동부시간) 반트럼프 단체인 '노 킹스 연합(No Kings Coalition)'의 공식 인스타그램 계정이 정지되고 페이지가 삭제되는 일이 발생했다.계정에 접속이 불가능해져 게시물을 올릴 수 없게 된 노킹스 연합은 메타에 격렬하게 항의한 끝에 90분 만에 계정 권한을 복원시켰다. 그러나 접속이 가능해진 후에도 약 4시간 가량 게시물을 올릴 수가 없었다.노 킹스 시위는 풀뿌리 민주주의 시민 운동으로, 본부에서 시위 날짜를 정하면 각 지역마다 지원자가 장소와 시간을 정해 이를 공지하는 방식으로 이루어진다. 따라서 시민들이 집결하는 데 있어 소셜미디어는 주요한 연락책이될 수밖에 없다. 그런데 시위의 열기가 최고조에 달하던 시점에서 계정 정지 사태가 벌어진 것이다.이에 대해 노 킹스 연합은 메타(Meta)가 권위주의 세력을 옹호하고 있는 것이 아닌가 하는 우려를 표했다. 시위 하루 전 날인 16일, 브라질 최고선거법원은 메타의 알고리즘과 콘텐츠 노출이 대선 후보 간 공정성을 해칠 수 있다고 판단, 대선후보 관련 게시물의 노출을 부당하게 제한하지 말라는 명령을 내린 일이 있었다.메타 대변인 엔디 스톤(Andy Stone)은 "매우 높은 빈도로 게시물을 올리거나 공유하고 댓글이 달리게 되면 자동화 시스템이 작동될 수 있다. 안타깝게도 해당 자동화 조치는 명백한 오류에 의한 것이며 현재 모든 것이 정상적으로 작동하고 있다"며 "불편을 드려 진심으로 사과드린다"라고 게시했다.그러나 노 킹스 연합은 "선거 기간 중에 투표 관련 소통을 제한하는 것은 있을 수 없는 일"이라며 메타측에 더 자세한 설명을 요구했다. 이에 덧붙여 "메타는 이번 계정 정지에 대해 책임을 져야 하며 어떤 계정에서든 특히 유권자들에게 정보를 제공하고 민주주의 참여를 장려하는 계정에 대해서는 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 즉각적인 조치를 취해야 한다"고 밝혔다.노 킹스 연합은 유권자들이 11월 3일 중간 선거를 앞두고 조기 투표를 장려해 투표율을 높이고 민주주의를 수호하고자 하는 초당파적 전국 캠페인을 지원했다.