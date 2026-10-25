"당에서 가장 권력지향적"... 한 석으로 협치의 다리 놓은 시의원

큰사진보기 ▲녹색당 허승규 안동시의원 ⓒ 허승규 관련사진보기

"차라리 무소속으로 나오지 그래?"

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- 자기소개 부탁드립니다.

- 정치에 도전하게 된 계기는 어떻게 되나요?

- 정치에 도전하려는 사회 초년생들에게 조언 부탁드립니다.

큰사진보기 ▲지난 5월 12일 허승규 녹색당 안동시의원 후보가 안동시 강남동 일대에서 출근길 인사를 하고 있다. ⓒ 유지영 관련사진보기

- 녹색당에 가입하고 계속 활동하게 된 계기는 어떻게 되나요?

- 녹색당은 창당한 지 꽤 오래됐음에도 지역 기반이 없는데 이를 개선하기 위해 어떤 방향으로 가야 한다고 생각하나요?

- 교통 문제를 꾸준히 강조해 왔는데 시의원으로서 구상하는 해결책은 무엇인가요?

- 바람직한 안동의 모습은 무엇인가요?

녹색당 허승규 안동시의원이 지난 8년 동안 수백 번 들었다는 말이다. 길에서 마주친 어르신도, 응원한다는 친구도 하는 말은 비슷했다. 그래도 그는 녹색당을 내려놓지 않았고, 세 번 낙선한 끝에 시의회에 들어갔다.당선 뒤 처음 맞은 의장 선거에서 녹색당의 단 한 석은 양당이 밤마다 그를 찾아올 만큼 캐스팅보트가 됐고, 그는 그 한 석으로 양당 사이에 협치의 다리를 놓았다. 정치를 "권력을 통해 세상을 평화롭게 만드는 일"이라 말하는 그를 지난 9월 19일에 만났다."녹색당 안동시의원 허승규입니다. 요새 24시간이 모자라요. 의회운영위원회 부위원장이 되고 경제도시위원회 상임의 활동도 하고 있어요. 2개의 의원 연구단체에 들어갔는데 지역활성화및건강도시연구회에서 간사를 맡고 있고 도농상생발전연구회에서도 활동하고 있어요. 의회 활동 외에도 회의 전후로 공무원 보고를 받고, 틈틈이 지역구 행사에 인사를 다녀요. 중요한 안건이 있으면 공부도 하고요.""원래 사회교육과를 생각했는데, 2007년 고등학교 졸업 무렵 학교가 많이 답답했거든요. 안동처럼 보수적인 지역사회에서 이상적인 교사를 할 수 있을까 싶었어요. 정치를 바꿔야겠다고 생각해 정치학과에 갔고, 리더십을 키우는 여러 활동을 하면서 직업 정치인의 꿈을 꾸게 됐어요.그 과정에서 김두관(전 경남지사)의 영향도 있어요. MBC <성공시대>에서 봤는데, 이장 출신으로 남해군수를 너무 잘하는 모습에 빠져버렸죠. 2011년에 광주 강연을 찾아갔더니 멀리서 대학생이 온 게 이례적이었는지 사회자가 저를 소개하더라고요. 그날 김두관하고 처음 소주도 마셨고, 그렇게 팬클럽 활동도 하게 됐어요. 지금도 개인적으로 좋아하고 이번에 당선 축하도 해주셨지만, 대선 출마라는 선택으로 인해 더 높이 올라가지 못한 건 참 아쉬워요.돌아보면 대학교 때부터 '지역'이라는 두 글자가 화두였어요. 서울에서는 한 시간씩 대중교통을 타고 다녀야 해서 살기 어렵다고 생각했거든요. 오히려 지역에 제가 하려는 정치의 가능성이 있겠다고 생각했죠. 정치 독점 구조에 대한 생각이 있어서 다양성에 기여하고 싶었는데, 박근혜 탄핵 이후 자유한국당이 부진하던 2018년에도 안동시의원 후보에 보수 정당과 무소속이 아닌 후보가 거의 없었어요. 그래서 조금 돌발적으로 출마했습니다.그 선택이 제 인생을 바꿨다고 생각해요. 뭣도 모르고 도전해서 너무 힘들었지만, 신선했다는 정치적 자산을 남겼기 때문에 계속해서 할 수 있었다고 생각해요. 물론 가수들이 1집을 부끄러워하듯, 저도 첫 출마 때 모습은 다 어색해서 보기 싫어요. 그때는 인터뷰를 하면 굳었는데, 지금은 좀 자유로워졌어요. 이번 공보물 사진도 제 인생에서 가장 밝게 나온 사진이에요. 표정, 문구 하나, 사진 배치 하나까지 제가 다 정했어요. 8년간 활동의 정점이 여기 담겨 있는 거죠.""몸과 마음의 건강이 중요하고요. 그다음으로는 경험을 해보시길 추천합니다. '시민은 태어나는 것이 아니라 만들어진다'라는 말처럼, 정치도 경험이 필요한 영역이에요. 특히 후보가 되고 싶은 분이라면 반드시 캠프를 경험해 보세요.저도 첫 출마 2년 전에 국회의원 선거에서 회계 책임자를 맡아 거의 실무 총괄 역할까지 했어요. 명함도 돌려보고, 자원봉사자 배치도 하면서 선거의 밑바닥을 경험했죠. 그 경험을 바탕으로 2018년에 후보로 뛸 수 있었어요. 남들이 하기 싫어하는 힘든 일을 할수록 경험이 쌓이는 거 같아요. 그러니 진짜 정치를 하고 싶다면 하루이틀 봉사하는 데 그치지 말고, 아예 휴학하는 것도 방법의 하나에요.꼭 선거가 아니더라도 방법은 많아요. 정치부 기자, 보좌관이나 인턴, 정당 당직자도 엄청난 배움이 될 거예요. 플레이어가 아닌 자리에서 느끼는 보람도 있고요. 보좌관은 뒤에 숨어서 몇조짜리 예산을 따오고 판을 끌고 가요. 그런 면에서 진보정당 보좌관을 20년 하신 박선민 보좌관의 책 <국회라는 가능성의 공간>도 추천해요.롤모델을 직접 찾아가 만나보는 것도 좋아요. 정의당 경산 엄정애, 대구 김성년·장태수 같은 분들은 험지에서 기초의원 다선을 한, 국회의원 그 이상인 분들이에요. 진보당에도 배울 만한 분들이 많고요.""저는 정당주의자입니다. 정치가 잘 된 나라들은 정당이 바로 서 있는데 우리나라는 세계에 유례가 없을 만큼 당명이 자주 바뀌어요. 그만큼 부족하다는 거죠. 그래서 좋은 정당에 대해 고민하다가 창당됐을 때 참여했어요.녹색당의 가치는 생태주의, 지속 가능성이에요. 성장 만능이 아니라, 기후 위기 같은 인류의 문제를 해결하려면 적정·순환 경제, 생태적인 사회로 가야 한다고 생각했어요. 또 하나는 평화예요. 자국 안보를 위해 군사력을 키울수록 오히려 전쟁 위험이 커지는, 이른바 안보 딜레마라는 게 있잖아요. 녹색당은 전 세계 곳곳에 있는데, 각국의 평화 세력이 국경을 넘어 연대해 자기 나라의 잘못된 정책을 바로잡자는 거예요.가장 이상적이면서도 현실적인 방법이라고 생각해요. 그래서 생태와 평화, 이 두 가지 때문에 녹색당을 선택했어요. 그런데 우리나라에는 생태와 평화를 내건 정치 세력이 힘이 너무 없어요. 국회에 한 석도 없잖아요. 그래서 개척자의 마음으로 활동하고 있고 그만큼 고생하고 있죠.""지역 밀착형 활동을 많이 하면 된다고 생각해요. 시민들 속으로 뛰어들어야 한다는 거죠. 한국의 녹색파는 녹색당보다 훨씬 많아요. 한살림 조합원이 100만 세대가 넘는데, 당원은 만 명이 될까 말까예요. 유권자 그룹이 도처에 깔려 있는데, 우리가 지지부진하니까 녹색은 지지하지만 녹색당은 지지하지 않는 거예요. 이 녹색 시민들을 조직해야 해요.그래서 지역 녹색당 운영위원이라면 그 지역 환경단체와 생협에는 당연히 가입해야 한다고 얘기했어요. 저도 한살림 안동 운영위원이고 안동환경운동연합 집행위원을 지냈어요. 4명으로 시작한 안동 녹색당이 지금은 당원 70명이 넘었는데, 길거리에서 전도하듯 알리다 욕먹는 것보다 이렇게 함께하는 게 지지받기 훨씬 편하거든요. 지역 녹색당은 돈이 없으니 이런 단체의 기후 위기 강연회에 참석하면서 당원 모임을 하라는 팁도 줬어요.지금 녹색당에 필요한 건 거창한 이념이 아니라 주민들에게 다가가는 활동이에요. 생활 밀착형 녹색 의제 하나는 가지고 파고들어야겠죠. 안동 녹색당의 핵심 의제는 교통이랑 산불이에요.신호등 연대는 원론적으로 필요하지만 자강이 우선이에요. 만약 세 당을 합쳐서 3~4%가 나온다면 연대가 가능하지만, 합쳐서도 1% 이하라면 하나 마나 한 거 아닌가요? 일단은 각자 체급을 높여야 해요. 저는 당에서 가장 권력지향적입니다. 이대로는 안 된다고 생각해요.""서울에 살다가 안동에 오니 대중교통이 너무 불편해서 2020년 하반기부터 '버스 타기 좋은 안동' 활동을 시작했어요. 한 사람의 불편은 민원이지만 여러 사람의 공통된 불편은 공적인 문제니까, 버스 타는 시민들의 고충을 모아 이슈화했죠. 마침, 수십 년 만에 시내버스 노선을 개편하면서, 그 내용을 시민들에게 알리고 언론 기고도 하다 보니 '버스 전문가'라는 브랜드가 생겼어요. 이후 2022년 선거와 2년 전 국회의원 선거에서도 교통 공약을 한 페이지에 도배할 만큼 많이 내걸었어요.안동은 대중교통 타기에 애매한 곳이 많아요. 서울은 언덕 동네에 마을버스가 있는데 안동은 그런 게 거의 없죠. 교통약자와 어르신이 더 많은데 대중교통은 더 안 좋은, 역설인 거예요. 교통 불평등이 곧 지역 불평등이고, 이를 해소하는 게 지역 균형 정책이라고 생각해요.요즘 많이 들어오는 버스 정류장 개선 민원도 챙기고 있어요. 교통행정과에 물어보니 매년 50개 정도 정류장을 교체하고, 상하반기 두 번 발주한대요. 그럼, 그때 맞춰 넣으면 되는 거죠. 국립경국대에 버스 기사 휴게실이 없는 문제도 물어봤더니, 운동장 밑에 짓는 회차 시설 안에 쉼터가 들어간대요. 의원이 돼서 좋은 게 이런 정보가 많다는 거예요.가톨릭상지대도 시내에 있는데 버스가 안 올라가고, 국립경국대에서 강변으로 가는 노선도 없어요. 강변에는 체육관, 탈춤공원, 예술의전당 같은 공공시설이 많고 주말에 축제도 많이 하는데, 차 없는 학생들은 가기 어렵죠. 서울 성동구 셔틀버스가 성공한 것도 공공시설에 갈 수 있게 했기 때문이에요. 제가 생각한 게 국립경국대에서 강변을 지나 역으로 가는 노선인데, 고려할 게 많아요. 번거롭긴 하지만, 학생들이 겪는 문제를 같이 의견으로 내주면 좋죠.""안동은 한국 독립운동의 성지, 정신문화의 수도로 불리지만, 전통은 유행처럼 끊임없이 재해석될 수밖에 없어요. 온고지신, 좋은 자산을 계승하면서도 지금 시대에 맞게 역동적으로 재구성돼야 합니다. 정치도 마찬가지로 특정 정당의 독점이 아니라 경쟁이 있어야 해요. 시장님도 의장님도 이번 시의회에는 빨강도, 파랑도, 초록도 있다는 얘기를 자주 하시는데, 그게 바로 협치죠. 제가 꿈꾸는 건 그렇게 다양성이 살아 숨 쉬는 안동이에요.그리고 지속 가능한 녹색도시 안동이에요. 기후위기 시대에 인구가 점점 줄어드는 마당에 생태적으로도 사회적으로도 지속할 수 있는 녹색도시 안동을 만들어보고 싶은 게 제 비전입니다."